Un gobernador chavista ofrece recompensa de mil dólares para desmantelar granjas de criptomonedas

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, junto a Nicolás Maduro.

Carabobo es un estado ubicado en la región centro-norte de Venezuela. Pero, desesperado por la crisis eléctrica, está aplicando una fórmula del viejo oeste norteamericano.

Aplicando una medida absolutamente atípica en el país, el gobernador de la entidad, el chavista Rafael Lacava, ofrece una recompensa de mil dólares a todo aquel que ofrezca “información correcta y fidedigna” sobre la ubicación de granjas de minería de criptomonedas que operen en su territorio.

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Antes de hacer el anuncio, Lacava reconoció que padecen un “drama eléctrico”. “La gobernación de Carabobo y fundamentalmente yo ante esta situación que estamos viviendo, hemos decidido (...) ofrecer una recompensa en dinero por la información que nos lleve a las granjas de minería que están en el estado”, manifestó.

Un hombre utiliza la luz de su teléfono móvil en una tienda sin electricidad durante un apagón que afecta a Caracas y otras regiones del país, en Caracas, Venezuela. 30 de agosto 2024. REUTERS/Gaby Oraa - RC2MQ9AFBTYP

El mandatario regional dijo que le causa “mucha suspicacia y curiosidad” que en ciertos circuitos “protegidos”, donde se encuentran instalaciones como hospitales, el consumo de energía se ubique “muy por encima de lo que deberían tener”.

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“Sin embargo, en las investigaciones que se hacen, no hemos logrado dar con lo que estamos buscando”, confesó Lacava, quien resolvió apelar a la comunidad para encontrar lo que persigue.

“Yo voy a pagar mil dólares por cada información correcta y fidedigna que me haga llegarle a gente que está minando”, prometió el dirigente chavista, que facilitó un número de Whatsapp para que le transmitan los datos y “preferiblemente la foto de donde están las máquinas de minería”.

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Sin luz

Toda Venezuela, con la excepción de Caracas, sufre racionamientos y cortes de electricidad a diario. El gobierno de Delcy Rodríguez indicó que el jueves 7 de mayo “hemos alcanzado en el país un hito en la demanda eléctrica, que alcanzó la cifra récord de 15.579 megavatios, siendo la más alta en los últimos nueve años”.

Las autoridades atribuyen el repunte a “las altas temperaturas que continúan y el crecimiento económico que mantiene su impulso”.

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Nicolás Maduro durante el lanzamiento del Petro, la criptomoneda del Estado venezolano

En el comunicado oficial subrayan que “se mantiene la prohibición absoluta de la minería digital en todo el territorio nacional”, y advierte que “quienes de manera ilícita hagan uso de esta actividad serán sancionados con todo el peso de la ley”.

La presidenta encargada anunció el 26 de marzo un plan de ahorro de energía eléctrica, sin ofrecer detalles de cómo funcionaría. “Durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica”, declaró.

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Rodríguez cambió al ministro de Energía Eléctrica y ha adelantado que está en conversaciones con las empresas Siemens y General Electric para recuperar el sistema.

Fotografía de archivo de una persona que ilumina la entrada de su casa durante un corte de energía en Maracaibo (Venezuela). EFE/HENRY CHIRINOS/Archivo

El oficialismo culpa desde el calentamiento global hasta las sanciones de Estados Unidos por la crisis eléctrica; no obstante, los expertos afirman que la causa del problema es la falta de mantenimiento, la desinversión y los milmillonarios escándalos de corrupción. El propio Hugo Chávez firmó un decreto de emergencia eléctrica hace 16 años.

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Viejo enemigo

El Ministerio de Energía Eléctrica anunció en 2024 su intención de desconectar “todas las granjas de minería de criptomonedas en el país, evitando el alto impacto en la demanda”, con el fin de “seguir ofreciendo un servicio eficiente y confiable a todo el pueblo venezolano”.

Rolando Alcalá, nuevo ministro de Energía Eléctrica y Vivienda en Venezuela

En ese tiempo, Lacava también pidió al público su colaboración, pero sin ofrecer nada a cambio. “Si usted, vecino, ve una casa, que usted conozca, dígale a esa persona que apague la granja o sino infórmelo”, planteó el mandatario regional.

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Dos años más tarde, el gobernador chavista que se hace llamar “Drácula”, se lanza nuevamente contra aquellos que le chupan la sangre al debilitado sistema eléctrico venezolano.