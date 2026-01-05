Venezuela

Expectativa por el destino de los 863 presos políticos que aún mantiene cautivos el régimen chavista

Esa es la cantidad de dirigentes que permanecen en diferentes puntos de detención del país. La dictadura por el momento no explicó qué hará con ellos

ARCHIVO: Delcy Rodríguez, a cargo
ARCHIVO: Delcy Rodríguez, a cargo de la transición en Venezuela, durante una conferencia de prensa en agosto pasado (Reuters)

Crece la expectativa por el destino que tendrían en los próximos días los 863 presos políticos que el régimen venezolano de Nicolás Maduro mantuvo secuestrados durante su mandato y que aún están cautivos en cárceles desparramadas por toda la nación. Luego de que el dictador fuera extraído de Caracas este sábado en un operativo norteamericano y que Delcy Rodríguez asumiera el mandato transitorio, se espera que uno de sus primeros “mensajes” sea la liberación de estas víctimas de la represión ilegal chavista.

El presidente Donald Trump dio algo de crédito a Rodríguez y afirmó el domingo por la noche que la sucesora de Maduro “está cooperando” con Estados Unidos, en el marco de la transición política en Venezuela, según declaró a periodistas a bordo del Air Force One. El presidente estadounidense afirmó que aún no habló personalmente con Rodríguez, aunque indicó que otras personas sí mantuvieron conversaciones con ella. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, declaró.

Los números que maneja el Foro Penal, la organización no gubernamental venezolana especializada en documentar presos políticos, son abrumadores. Al 29 de diciembre de 2025, había 863 presos políticos en Venezuela. De ellos, 755 son hombres, 106 Mujeres y 1 adolescente; 687 son civiles y 176 Militares. Otro grupo considerable es el de los extranjeros, en el cual hay 86 secuestrados. Los más reconocidos entre ellos son Nahuel Gallo (Argentina), Rocío San Miguel (España) y Alberto Trentini (Italia), entre otros.

Entre los venezolanos de mayor renombre figuran: Emirlendris Benítez, quien al momento de su cautiverio estaba embarazada y producto de las torturas abortó; Nélida Sánchez, defensora de derechos humanos. Fue quien formó a los fiscales electorales para defender los votos en 2024 y lograr demostrar la derrota de Maduro. Enrique Márquez, excandidato presidencial de la izquierda disidente. María Oropeza, importante dirigente de Vente Venezuela que transmitió en vivo su detención. Freddy Superlano, cuyo video al momento de su secuestro dio la vuelta al mundo.

Pero esta cifra de un momento específico no refleja la magnitud total de la represión. Desde 2014, el Foro Penal ha documentado 18.612 detenciones por motivos políticos. Miles de venezolanos han pasado por las cárceles del régimen acusados de delitos como “traición a la patria”, “instigación al odio”, “terrorismo” o simplemente por expresar críticas en redes sociales.

La mayoría de los presos políticos actuales fueron detenidos tras las elecciones de julio de 2024. Según cifras del propio gobierno venezolano, más de 2.400 personas fueron arrestadas entre el 29 de julio y el 13 de agosto de ese año. Esta cifra representa el 94% del total de detenidos registrados durante los cuatro meses completos del ciclo de protestas de 2017. La represión postelectoral de 2024 superó en intensidad y rapidez cualquier oleada anterior.

Además de los presos, más de 9.000 personas viven con medidas restrictivas de libertad impuestas de manera arbitraria: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas en tribunales, arraigo domiciliario. Sus vidas están suspendidas en un limbo legal, sin poder trabajar normalmente, viajar o ejercer sus derechos básicos.

El Foro Penal también documenta algo aún más grave: 17 presos políticos han muerto bajo custodia estatal desde 2014. Algunos por falta de atención médica, otros en circunstancias nunca esclarecidas. El régimen siempre negó la existencia de presos políticos, insistiendo en que todos son “terroristas”, “golpistas” o “mercenarios al servicio del imperio”.

Agenda de cooperación

Delcy Rodríguez envió el domingo por la noche un mensaje a Washington en el que reiteró la “vocación de paz” de su país y afirmó que Caracas extiende una invitación a Estados Unidos para trabajar en una “agenda de cooperación”, según un texto difundido en sus redes sociales.

El mensaje fue publicado en el canal de Telegram de Rodríguez. “Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, escribió.

