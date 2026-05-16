Alex Saab, testaferro del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, fue extraditado nuevamente a EEUU

Alex Saab está señalado de haber sido el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro (EFE/Rayner Peña R.)

Tras varias semanas de muchas especulaciones sobre su paradero, este sábado Alex Saab, testaferro del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, fue extraditado nuevamente a Estados Unidos. Según fuentes consultadas por el periódico colombiano El Tiempo, el empresario colombo-venezolano habría sido retirado de la cárcel El Helicoide para ser trasladado desde Caracas hacia el sur de la Florida.

“El Gobierno de la República Bolviariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”, señala el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela, en un comunicado oficial.

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Y agrega: “La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

De esta manera, Saab es extraditado por decisión del gobierno interino de Venezuela, presidido por Delcy Rodríguez, tras la reciente captura de Maduro. La medida responde a años de acusaciones formales en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero, vinculados a contratos públicos multimillonarios adjudicados durante la gestión del ex dictador chavista.

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AlbertoNews informa que Saab fue trasladado de El Helicoide bajo custodia hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Allí, una aeronave Gulfstream, con matrícula estadounidense N550GA, aterrizó momentos antes con destino programado al aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, Miami.

El operativo contó con la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según las fuentes consultadas a ese medio. También supervisaron el procedimiento el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Justicia.

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Maduro recibe a Saab luego de que el empresario fuera devuelto por las autoridades del ex gobierno de Joe Biden (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Las autoridades federales en Miami acusan a Alex Saab de encabezar esquemas de lavado de dinero y corrupción con recursos del Estado venezolano. La investigación estadounidense se centra en movimientos de cientos de millones de dólares mediante contratos de alimentación pública, especialmente con el programa CLAP.

Las pesquisas señalan que Saab habría canalizado fondos a través de empresas localizadas en distintas jurisdicciones internacionales. Los cargos en su contra incluyen conspiración criminal, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios venezolanos.

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De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Saab habría falsificado documentos y utilizado intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos.

El empresario fue extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos en octubre de 2021. Su defensa ha sostenido ante distintas instancias judiciales que actuó como enviado especial del gobierno de Venezuela y que su detención violó disposiciones internacionales sobre inmunidad diplomática. El régimen venezolano lo nombró representante ante la Unión Africana en 2020, argumento que no fue reconocido por las autoridades de Cabo Verde ni por los tribunales de Estados Unidos.

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Permaneció en detención judicial hasta diciembre de 2023, cuando recibió un indulto por el gobierno del ex presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros, que le permitió retornar temporalmente a Venezuela.

Alex Saab, nacido en Barranquilla y de origen libanés, inició su carrera como empresario en el comercio internacional antes de ingresar a cargos oficiales en el gobierno de Maduro. Según Armando.info, entre 2013 y 2020, obtuvo contratos que suman más de 10.000 millones de dólares mediante empresas en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

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Alex Saab junto a su esposa, la italiana Camila Fabri; al regresar a Venezuela, el empresario fue designado como Ministro de Industria por el dictador Maduro y posteriormente relevado del cargo por Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Tras regresar a Caracas en 2023, Maduro lo integró al gabinete primero como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP) y luego como ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024. Su gestión concluyó el 16 de enero de 2026, cuando Delcy Rodríguez lo destituyó y fusionó el ministerio correspondiente tras asumir el gobierno interino.

Paralelamente, Saab acumula una condena en Italia por lavado de dinero, relacionada con la adquisición de un apartamento de lujo en Roma con fondos ilícitos.

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El proceso pone el foco sobre Nicolás Maduro y Cilia Flores, investigados en Nueva York por la justicia estadounidense. Analistas sostienen que la cooperación o los testimonios de Saab pueden ser decisivos para desentrañar el funcionamiento de redes financieras vinculadas al chavismo y avanzar en causas abiertas contra ex altos funcionarios.

La entrega de Alex Saab a las autoridades estadounidenses podría marcar un avance fundamental en las investigaciones internacionales sobre la estructura operativa y financiera del aparato chavista, así como en los procesos penales en curso contra el ex dictador venezolano y su círculo más cercano en Estados Unidos.

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