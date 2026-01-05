Delcy Rodríguez invitó al EEUU a “trabajar juntos en una agenda de cooperación” tras la captura del ex dictador Maduro

La funcionaria a cargo de la transición en Venezuela, Delcy Rodríguez, envió el domingo por la noche un mensaje a Washington en el que reiteró la “vocación de paz” de su país y afirmó que Caracas extiende una invitación a Estados Unidos para trabajar en una “agenda de cooperación”, según un texto difundido en sus redes sociales.

El mensaje fue publicado en el canal de Telegram de Rodríguez. “Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, escribió.

En el mismo texto, la funcionaria sostuvo que su gabinete considera prioritario avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones internacionales. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”, agregó.

“Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, manifestó.

El pronunciamiento se conoció instantes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo”.

Consultado sobre quién ejerce el control político del país, evitó dar detalles. “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”, dijo.

Trump afirmó que aún no habló personalmente con Rodríguez, aunque indicó que otras personas sí mantuvieron conversaciones con ella. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, declaró.

En ese contexto, el mandatario sostuvo que en el corto plazo necesita que Rodríguez le otorgue a Estados Unidos “acceso total”. “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo”, declaró.

Tras ambos comunicados, el gabinete chavista informó la creación de una comisión que buscará la liberación del ex dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo, fue recluido el sábado en una cárcel de Nueva York y este lunes debe comparecer ante un juez en esa ciudad, según se informó.

Delcy Rodríguez encabezó la primera reunión del gabinete chavista tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

La comisión “de alto nivel” fue anunciada por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien será uno de sus integrantes. El grupo estará presidido por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, y por el canciller Iván Gil.

Delcy Rodríguez dirigió este domingo su primera reunión del Consejo de Ministros, un día después de asumir de manera temporal la presidencia con el aval de la Corte Suprema y de las fuerzas militares.

(Con información de AFP)