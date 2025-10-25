Resto del Mundo

Así es la Biblioteca de Portugal custodiada por murciélagos

Desde el siglo XVIII, estos animales patrullan los pasillos para proteger más de 60.000 libros antiguos de insectos y mantener vivo este tesoro portugués

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
La Biblioteca Joanina de Coimbra
La Biblioteca Joanina de Coimbra utiliza murciélagos para proteger más de 60.000 libros antiguos de insectos dañinos (Biblioteca Joanina)

La biblioteca Joanina, situada en la Universidad de Coimbra, en Portugal, abrió sus puertas en el siglo XVIII y hoy resguarda más de 60.000 libros antiguos en un ambiente único. En este escenario, donde convergen el pasado y la investigación, cientos de visitantes y estudiantes recorren a diario los pasillos de piedra, rodeados de altos estantes y un silencio característico.

Sin embargo, la preservación de estos textos no depende solo de la arquitectura robusta o del trabajo constante del personal: los murciélagos forman parte esencial de la protección de este patrimonio.

De acuerdo con la información reunida por Atlas Obscura, estos pequeños mamíferos ocupan discretamente la biblioteca desde finales del siglo XVIII. Los murciélagos duermen ocultos durante el día detrás de las estanterías de dos pisos y, a la caída de la noche, patrullan el interior para cazar insectos como polillas y escarabajos, que resultan perjudiciales para el papel y el pegamento de los libros antiguos. Este sistema natural de control de plagas contribuye de forma eficiente a la conservación de las obras.

Los murciélagos patrullan la biblioteca
Los murciélagos patrullan la biblioteca desde el siglo XVIII, contribuyendo a la conservación del patrimonio bibliográfico portugués (Wikimedia)

En testimonios recogidos por Altas Obscura, António Eugénio Maia do Amaral, subdirector de la biblioteca, existen registros históricos que reflejan cómo los empleados debían colocar, desde hace siglos, gruesas láminas de cuero de origen ruso para cubrir escritorios y mesas, con el fin de protegerlos de los residuos generados por los murciélagos durante la noche.

Actualmente, los empleados mantienen el mismo método de conservación para dejar que los animales cumplan su tarea sin dañar los objetos expuestos. Las propias baldas de los libros permanecen protegidas mediante mallas metálicas, lo que permite la convivencia del patrimonio bibliográfico con los hábitos nocturnos de los murciélagos.

El personal protege escritorios y
El personal protege escritorios y libros con cuero y mallas metálicas para convivir con los murciélagos sin dañar los objetos (www.centerofportugal.com)

De acuerdo con datos de la institución y fuentes especializadas recogidas por Atlas Obscura, en las instalaciones de la biblioteca habitan dos especies principales: el murciélago rabudo europeo (Tadarida teniotis) y el murciélago pipistrelle soprano (Pipistrellus pygmaeus).

Ambas especies se caracterizan por un tamaño reducido y una agilidad notable, lo cual facilita que sobrevuelen con precisión el recinto y accedan al exterior para alimentarse y beber agua en las inmediaciones del río Mondego.

A pesar del interés popular, el personal de la biblioteca limita la interacción con los murciélagos para evitar alteraciones en su comportamiento. Maia do Amaral los denomina “bibliotecarios honorarios” y recalca su contribución al equilibrio del ecosistema del edificio.

Dos especies principales de murciélagos,
Dos especies principales de murciélagos, Tadarida teniotis y Pipistrellus pygmaeus, habitan la biblioteca y mantienen el equilibrio ecológico (www.centerofportugal.com)

Cuando en 2015 la administración de la biblioteca decidió reemplazar las puertas principales de madera, los carpinteros conservaron cuidadosamente los huecos por los cuales los murciélagos transitan cada noche entre el recinto y el exterior. Esta adaptación evidencia la integración de la fauna local en el funcionamiento cotidiano del lugar y destaca la atención dedicada a los detalles históricos y ambientales.

Según las observaciones recogidas, no existen pruebas concluyentes de que los murciélagos hayan sido introducidos a propósito por los administradores de antaño. Algunos especialistas plantean que su llegada respondió a la búsqueda natural de refugios tranquilos y oscuros, ideales para el descanso diurno.

Maia do Amaral, en declaraciones a Atlas Obscura, subraya la idoneidad de la biblioteca como refugio al expresar: “¿Qué puede ser más tranquilo que una biblioteca por la noche?”.

La administración de la biblioteca
La administración de la biblioteca adapta puertas y espacios para facilitar el tránsito nocturno de los murciélagos (www.centerofportugal.com)

La presencia de murciélagos despierta la curiosidad de los turistas, quienes suelen preguntar sobre ellos en los recorridos guiados. La Joanina organiza visitas regulares, donde se puede escuchar ocasionalmente el chillido de algún ejemplar.

Quienes desean presenciar la actividad nocturna de los murciélagos tienen más probabilidades de lograrlo durante los conciertos vespertinos, eventos programados justo cuando los animales comienzan a desplazarse para cazar.

El sistema de protección adoptado por la biblioteca Joanina no es común en instituciones de conservación documental. Se trata de un caso singular donde la colaboración entre seres humanos y animales se perpetúa por tradición y necesidad. La biblioteca no solo protege libros de valor incalculable, sino que también mantiene un microecosistema estable y sostenible en pleno centro de Coimbra.

No existen pruebas de que
No existen pruebas de que los murciélagos fueran introducidos a propósito; su presencia responde a la búsqueda natural de refugio (www.centerofportugal.com)

Este ejemplo subraya la importancia de métodos de conservación alternativos, adaptados a las formas de vida locales y a las necesidades del entorno. El trabajo combinado de murciélagos y empleados garantiza un ambiente libre de plagas, sin el uso continuo de productos químicos, y contribuye a la preservación de uno de los grandes repositorios de conocimiento europeo.

El paso del tiempo y la continuidad en el cuidado conviertieron a la biblioteca Joanina en un referente tanto para bibliófilos como para naturalistas. Las especies residentes, el diseño arquitectónico y el esfuerzo por mantener prácticas tradicionales convierten este espacio en un modelo de equilibrio y respeto por el patrimonio.

Temas Relacionados

Biblioteca JoaninaMurciélagosPortugalConservaciónPatrimonioNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los destinos más buscados para viajar en solitario en 2025

Las playas paradisíacas y los sitios con gran patrimonio cultural lideran las tendencias de turismo individual, según reveló Forbes

Los destinos más buscados para

Ciudad de México en 2025: una guía de imprescindibles en la capital cultural y gastronómica de México

Desde los sabores audaces de su gastronomía hasta la introspección artística, su oferta cautiva a todo tipo de público. Qué hace especial a esta metrópolis multifacética, según Vogue

Ciudad de México en 2025:

Rocha: el refugio natural que conquista a los turistas que visitan Uruguay

Se trata de un destino donde la naturaleza, la aventura y la sostenibilidad se entrelazan. Playas extensas, lagunas protegidas y propuestas gastronómicas invitan a escapar de la rutina y conectar con un entorno único

Rocha: el refugio natural que

Las 5 atracciones más espectaculares de Florida, más allá de los parques temáticos

El estado del sudeste de EEUU tiene atracciones muy diversas para amantes de la naturaleza y del turismo cosmopolita o cultural. Aquí una breve guía de las mejores visitas para tener una experiencia completa

Las 5 atracciones más espectaculares

Una votación sembró dudas sobre el futuro de la Isla de Pascua: el 67% del pueblo rapa nui no quiere que regrese el turismo

La decisión final recae sobre la autoridad sanitaria regional o el Ministerio de Salud, que tampoco han emitido declaración alguna sobre si tomarán en cuenta el resultado de la consulta

Una votación sembró dudas sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diluvió en el AMBA: cayeron

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

El segundo ciclo de Gallardo en River Plate, una pesadilla: otra eliminación, millones en refuerzos que no rinden y las críticas que crecen

Alberto Ades, economista de Wall Street: “Las tasas de interés están descontando un dólar muy distinto al de quedarse dentro de la banda”

Violento choque entre dos motociclistas en Tigre: ambos salieron despedidos por el aire y cayeron al asfalto

Retrasos masivos y caos en Aeroparque tras otra medida salvaje gremial: hubo unos 7000 pasajeros afectados

INFOBAE AMÉRICA
París es una fiesta para

París es una fiesta para el mercado del arte: obras de Picasso y Modigliani fueron vendidas por cifras récord

Catherine Connolly es la nueva presidenta de Irlanda

De la Isla de las Muñecas al Wave Organ: los diez lugares más inquietantes del mundo

“Cama turca”, “bicicleta” y uso de “shakiras”: los brutales métodos de tortura que aplica la dictadura cubana en sus cárceles

Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre el premio Planeta a Juan del Val: “No hay nada que objetar”

TELESHOW
Qué pasará con el show

Qué pasará con el show de Tini Stoessel de esta noche en Tecnópolis: el comunicado de la productora

Julieta Poggio contó con qué galán de Hollywood le gustaría protagonizar una escena romántica

Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró todo”

María Rosa Fugazot y el duelo por su hijo, entre el teatro y la familia: “Hechos pelota, pero hay que seguir”

El regalo de Charly García a Rod Stewart durante su paso por Argentina: el encuentro de leyendas