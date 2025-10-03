Mundo

La biblioteca barroca que parece un palacio y guarda más de 60.000 libros antiguos

Un recorrido porJoanina, en Portugal, revela estanterías de madera tallada, techos pintados y métodos centenarios de conservación que combinan historia, arte y conocimiento

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Ubicada en la Universidad de
Ubicada en la Universidad de Coímbra, la Biblioteca Joanina es considerada una de las bibliotecas más espectaculares del mundo por su riqueza ornamental y legado histórico (www.centerofportugal.com)

En el corazón de la Universidad de Coímbra, en Portugal, la Biblioteca Joanina se alza como testigo de siglos dedicados al saber. Su construcción, impulsada por el rey Juan V entre 1717 y 1728, le otorgó una presencia majestuosa que aún hoy deslumbra a quienes cruzan sus puertas. La arquitectura barroca, visible en cada rincón, junto con su trayectoria como refugio del conocimiento, convierten a este edificio en un punto de encuentro para visitantes que buscan admirar tanto su belleza como su legado histórico.

Se trata de uno de los lugares más emblemáticos del patrimonio portugués y genera asombro tanto a locales como a turistas por igual. La prensa internacional la define como “una de las bibliotecas más espectaculares del mundo” y “una obra maestra del barroco europeo”. Según detalló Center of Portugal, su interior se caracteriza por la riqueza ornamental: estanterías talladas en madera exótica, recubiertas de pan de oro y techos con pinturas que generan un efecto de profundidad. El espacio central está formado por tres salas conectadas, todas con detalles artísticos que transmiten grandeza y solemnidad.

El edificio combina arte, ciencia
El edificio combina arte, ciencia y patrimonio, con estanterías talladas, techos pintados y un sistema natural de protección de libros mediante murciélagos (www.centerofportugal.com)

De acuerdo con la información difundida por Meteored, la biblioteca custodia más de 60.000 volúmenes, la mayoría impresos entre los siglos XVI y XVIII. Dentro de su acervo sobresalen ediciones antiguas de la Biblia y textos pioneros de la literatura portuguesa. Cada sala presenta un mensaje simbólico y promueve valores como la virtud y el honor, lo que refleja la visión humanista de sus fundadores. El mensaje visual y la disposición de los libros sugieren que el conocimiento es universal y debe encontrarse en diversas fuentes.

Uno de los aspectos más llamativos del edificio reside en su diseño orientado a la protección de los libros. Los muros anchos y la estructura interior, hecha en parte con madera de roble, favorecen la estabilidad de la temperatura y de la humedad. Además, durante la noche, pequeños murciélagos circulan por la biblioteca y eliminan insectos que pueden dañar los documentos. Este método natural de conservación representa una solución eficaz que se mantiene desde hace siglos.

Un proyecto de digitalización busca
Un proyecto de digitalización busca preservar y facilitar el acceso remoto a cerca de 30.000 libros antiguos de la Biblioteca Joanina (www.centerofportugal.com)

El acceso a la Biblioteca Joanina es limitado para preservar el estado de los manuscritos y el mobiliario. Los visitantes deben sumarse a grupos reducidos por tiempo acotado y no pueden sacar fotografías, lo que contribuye a proteger el patrimonio y promueve una experiencia de contemplación enfocada. Por lo general, la entrada incluye una visita a otros espacios históricos relacionados, como la Capilla de São Miguel y el Palacio Real, integrados en el complejo conocido como Paço das Escolas. El recorrido conduce a través de antiguas mazmorras y concluye en la sala principal de exhibición donde se exhiben las obras más valiosas.

La relevancia de la Biblioteca Joanina no se limita a su herencia histórica. En la actualidad, según lo informado por Meteored, se desarrolla un proyecto orientado a la digitalización de cerca de 30.000 libros de su fondo antiguo. Esta iniciativa facilita el acceso remoto de investigadores a textos únicos, sin que el uso físico deteriore los originales. Se intenta así preservar la memoria escrita y ofrecer alternativas modernas para el estudio y la consulta.

El edificio también contiene dos pisos subterráneos, que en el pasado funcionaban como prisión universitaria. Este detalle añade una nueva dimensión a la historia local, debido a que la biblioteca convivió con diferentes usos a lo largo del tiempo y conservó vestigios de épocas anteriores. Muchos turistas extranjeros acuden a Coímbra para apreciar en persona esta diversidad de ambientes y la riqueza del conjunto arquitectónico.

Un proyecto de digitalización busca
Un proyecto de digitalización busca preservar y facilitar el acceso remoto a cerca de 30.000 libros antiguos de la Biblioteca Joanina (www.centerofportugal.com)

Un aspecto que distingue a la Biblioteca Joanina de otros centros similares radica en la armonía entre arte, ciencia y patrimonio. El diseño busca impresionar pero también cumplir con una función esencial: el resguardo y la transmisión del saber. La decoración remite, de manera simbólica, a temas fundamentales de la cultura portuguesa y europea, mientras que sus colecciones representan un testimonio concreto de la evolución del pensamiento.

El proceso de digitalización y las políticas de conservación ponen de manifiesto el compromiso de las autoridades académicas y gubernamentales con la protección de este bien cultural. La apertura progresiva a los públicos internacionales demuestra, además, un interés por compartir la herencia portugesa con otras naciones y promover el intercambio intelectual sin poner en riesgo los libros originales.

La Biblioteca Joanina sobresale entre las bibliotecas más bellas y valiosas del mundo. Su historia reúne arte, ciencia y métodos tradicionales de conservación. Permite estudiar el pasado y, al mismo tiempo, anticipa desafíos futuros en la gestión de bibliotecas patrimoniales. De acuerdo con Meteored, este enclave confirma que el cuidado de la memoria colectiva puede coexistir con las nuevas tecnologías sin perder profundidad ni prestigio.

Temas Relacionados

Biblioteca JoaninaPortugalBiblioteca barrocaPatrimonio culturalBibliotecas del mundoNewsroom BUE

Últimas Noticias

La flota fantasma de Putin: el petrolero ruso Boracay bajo sospecha por los ataques con drones en Europa

Autoridades investigan la posible relación del buque con incidentes recientes que afectaron infraestructuras críticas en varios países, tras detectarse su presencia cerca de los lugares donde ocurrieron los ataques con drones

La flota fantasma de Putin:

Una de las víctimas del atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester murió por disparos de la Policía

Lo confirmó el jefe de las fuerzas de seguridad locales, Stephen Watson. Dijo además que una de las tres personas hospitalizadas en estado grave presenta heridas de bala. El autor del ataque no tenía armas de fuego

Una de las víctimas del

Quién es Jihad Al-Shamie, el autor del atentado de la sinagoga de Manchester que dejó al menos dos muertos en Yom Kippur

La Policía Antiterrorista británica identificó al extremista que atacó el templo judío y fue abatido por los oficiales que acudieron ante la emergencia. Hay tres detenidos

Quién es Jihad Al-Shamie, el

Rusia lanzó ataque un masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética de varias regiones de Ucrania

Las autoridades ucranianas reportaron daños en Poltava, Odessa y Dnipro tras una serie de bombardeos nocturnos. Hasta el momento se desconocen los daños provocados

Rusia lanzó ataque un masivo

Desconexión total en pleno siglo XXI: el día que una isla del Pacífico quedó aislada del mundo

La erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai, en enero de 2022, dejó a Tonga sin acceso a comunicaciones internacionales, afectando la vida económica y social por varias semanas

Desconexión total en pleno siglo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima del puerto de Veracruz:

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 3 de octubre

Municipalidad de Lima recupera espacios públicos para ampliación de la Autopista Ramiro Prialé en Chosica

Feminicida confeso escapa de comisaría en Cusco: detienen a policía por presunta complicidad

Elisabeth de Bélgica y Amalia de los Países Bajos, brillan en la abdicación del gran duque de Luxemburgo

La ciencia logra frenar el avance del Alzheimer: tres claves que explican los cambios en la detección y los tratamientos

INFOBAE AMÉRICA
La fundación del exCEO de

La fundación del exCEO de Google financiará drones marinos que monitorearán el carbono en la Antártida

Asia y América estuvieron unidas mucho más tarde de lo estimado

El molino de viento de ladrillo más antiguo de Gran Bretaña sigue funcionando después de 250 años

Abbas condena el ataque perpetrado frente a una sinagoga en Mánchester, Reino Unido

Un avión de lujo elimina ventanas físicas y apuesta por una experiencia digital a bordo

ENTRETENIMIENTO

Christina Haack y la confesión

Christina Haack y la confesión sobre su tercer divorcio: “Por primera vez, realmente tengo el control de mi destino”

La serie “La masacre de Flores” llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato y la producción de Juan José Campanella

Kristin Scott Thomas analizó su transformación en la industria: “Ahora entiendo por qué la gente me encuentra aterradora”

El método oculto que ayudó a Dua Lipa a transformar su día a día y potenciar su bienestar

La impactante transformación de Jon Cryer a los 60 años: “Fue un largo y complejo proceso”