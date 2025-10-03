Ubicada en la Universidad de Coímbra, la Biblioteca Joanina es considerada una de las bibliotecas más espectaculares del mundo por su riqueza ornamental y legado histórico (www.centerofportugal.com)

En el corazón de la Universidad de Coímbra, en Portugal, la Biblioteca Joanina se alza como testigo de siglos dedicados al saber. Su construcción, impulsada por el rey Juan V entre 1717 y 1728, le otorgó una presencia majestuosa que aún hoy deslumbra a quienes cruzan sus puertas. La arquitectura barroca, visible en cada rincón, junto con su trayectoria como refugio del conocimiento, convierten a este edificio en un punto de encuentro para visitantes que buscan admirar tanto su belleza como su legado histórico.

Se trata de uno de los lugares más emblemáticos del patrimonio portugués y genera asombro tanto a locales como a turistas por igual. La prensa internacional la define como “una de las bibliotecas más espectaculares del mundo” y “una obra maestra del barroco europeo”. Según detalló Center of Portugal, su interior se caracteriza por la riqueza ornamental: estanterías talladas en madera exótica, recubiertas de pan de oro y techos con pinturas que generan un efecto de profundidad. El espacio central está formado por tres salas conectadas, todas con detalles artísticos que transmiten grandeza y solemnidad.

El edificio combina arte, ciencia y patrimonio, con estanterías talladas, techos pintados y un sistema natural de protección de libros mediante murciélagos (www.centerofportugal.com)

De acuerdo con la información difundida por Meteored, la biblioteca custodia más de 60.000 volúmenes, la mayoría impresos entre los siglos XVI y XVIII. Dentro de su acervo sobresalen ediciones antiguas de la Biblia y textos pioneros de la literatura portuguesa. Cada sala presenta un mensaje simbólico y promueve valores como la virtud y el honor, lo que refleja la visión humanista de sus fundadores. El mensaje visual y la disposición de los libros sugieren que el conocimiento es universal y debe encontrarse en diversas fuentes.

Uno de los aspectos más llamativos del edificio reside en su diseño orientado a la protección de los libros. Los muros anchos y la estructura interior, hecha en parte con madera de roble, favorecen la estabilidad de la temperatura y de la humedad. Además, durante la noche, pequeños murciélagos circulan por la biblioteca y eliminan insectos que pueden dañar los documentos. Este método natural de conservación representa una solución eficaz que se mantiene desde hace siglos.

El acceso a la Biblioteca Joanina es limitado para preservar el estado de los manuscritos y el mobiliario. Los visitantes deben sumarse a grupos reducidos por tiempo acotado y no pueden sacar fotografías, lo que contribuye a proteger el patrimonio y promueve una experiencia de contemplación enfocada. Por lo general, la entrada incluye una visita a otros espacios históricos relacionados, como la Capilla de São Miguel y el Palacio Real, integrados en el complejo conocido como Paço das Escolas. El recorrido conduce a través de antiguas mazmorras y concluye en la sala principal de exhibición donde se exhiben las obras más valiosas.

La relevancia de la Biblioteca Joanina no se limita a su herencia histórica. En la actualidad, según lo informado por Meteored, se desarrolla un proyecto orientado a la digitalización de cerca de 30.000 libros de su fondo antiguo. Esta iniciativa facilita el acceso remoto de investigadores a textos únicos, sin que el uso físico deteriore los originales. Se intenta así preservar la memoria escrita y ofrecer alternativas modernas para el estudio y la consulta.

El edificio también contiene dos pisos subterráneos, que en el pasado funcionaban como prisión universitaria. Este detalle añade una nueva dimensión a la historia local, debido a que la biblioteca convivió con diferentes usos a lo largo del tiempo y conservó vestigios de épocas anteriores. Muchos turistas extranjeros acuden a Coímbra para apreciar en persona esta diversidad de ambientes y la riqueza del conjunto arquitectónico.

Un aspecto que distingue a la Biblioteca Joanina de otros centros similares radica en la armonía entre arte, ciencia y patrimonio. El diseño busca impresionar pero también cumplir con una función esencial: el resguardo y la transmisión del saber. La decoración remite, de manera simbólica, a temas fundamentales de la cultura portuguesa y europea, mientras que sus colecciones representan un testimonio concreto de la evolución del pensamiento.

El proceso de digitalización y las políticas de conservación ponen de manifiesto el compromiso de las autoridades académicas y gubernamentales con la protección de este bien cultural. La apertura progresiva a los públicos internacionales demuestra, además, un interés por compartir la herencia portugesa con otras naciones y promover el intercambio intelectual sin poner en riesgo los libros originales.

La Biblioteca Joanina sobresale entre las bibliotecas más bellas y valiosas del mundo. Su historia reúne arte, ciencia y métodos tradicionales de conservación. Permite estudiar el pasado y, al mismo tiempo, anticipa desafíos futuros en la gestión de bibliotecas patrimoniales. De acuerdo con Meteored, este enclave confirma que el cuidado de la memoria colectiva puede coexistir con las nuevas tecnologías sin perder profundidad ni prestigio.