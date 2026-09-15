Estos son los destinos donde más reservan los colombianos para fin de año: muchos con playas y climas calurosos

Las reservas de viajes de fin de año crecieron 75,7% frente al mismo periodo del año anterior por la compra anticipada y la cotización favorable del dólar y el euro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las reservas de viajes de fin de año crecieron 75,7% frente al mismo periodo del año anterior, impulsadas por la compra anticipada de paquetes turísticos y por una cotización favorable del dólar y el euro. Los viajeros colombianos están asegurando sus vacaciones con un promedio de 150 días de antelación, equivalente a cerca de cinco meses antes de la salida.

La tendencia combina dos preferencias: destinos internacionales de playa, encabezados por Punta Cana y Cancún, y ciudades costeras colombianas como Cartagena y Santa Marta. Madrid aparece como la principal opción europea entre las reservas para la temporada.

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Los paquetes concentran la mayoría de las reservas

Los paquetes de viaje representan el 59,6% de las reservas hechas para fin de año. De acuerdo con Viajes Falabella, esa modalidad permite reunir en una sola compra los vuelos, el alojamiento, los seguros y, en algunos casos, el alquiler de vehículos.

Los paquetes turísticos concentran el 59,6% de las reservas de fin de año porque reúnen vuelos, alojamiento, seguros y alquiler de vehículos en una sola compra - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La agencia señaló que adquirir esos servicios como paquete puede representar un ahorro de hasta 30% frente a la compra individual de cada producto. La posibilidad de fijar costos con anticipación aparece como uno de los factores que explica la decisión de reservar con varios meses de margen.

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Después de los paquetes, los vuelos comprados por separado concentran el 26,3% de la demanda. Las reservas exclusivas de hoteles representan el 8,2%, mientras que los circuitos turísticos reúnen el 7,5%.

La cotización del dólar y el euro también ha influido en la búsqueda de viajes internacionales. Los viajeros aprovechan el contexto cambiario para asegurar precios y definir sus planes antes de que aumente la demanda de la temporada.

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Reservar con anticipación permite a los viajeros organizar vuelos, hospedaje, actividades y traslados dentro de un mismo presupuesto. Para las vacaciones de fin de año, la mayor demanda se concentra en destinos de playa del Caribe, ciudades con oferta cultural y recorridos que pueden realizarse en estadías de entre cuatro y siete días.

Los viajeros colombianos están reservando sus vacaciones de fin de año con un promedio de 150 días de antelación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Punta Cana, Cancún y Madrid lideran las salidas internacionales

Punta Cana, en República Dominicana, concentra el 29,8% de las reservas internacionales y ocupa el primer lugar entre los destinos elegidos. La oferta de playa y las excursiones de día completo figuran entre las actividades sugeridas para una estadía de cinco días.

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Entre las opciones disponibles se encuentran visitas a Santo Domingo con almuerzo buffet y recorridos a Isla Saona. Estas actividades tienen precios desde $173.272 por persona, según la información suministrada.

Cancún reúne el 9,8% de las reservas internacionales. El destino mexicano es elegido por viajeros que buscan actividades vinculadas con parques temáticos, espacios acuáticos y recorridos marítimos.

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Punta Cana lidera las reservas internacionales de fin de año con el 29,8%, seguida por Cancún con el 9,8% y Madrid con el 8,9% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las opciones recomendadas incluyen el ingreso al parque Xcaret y navegaciones hacia Isla Mujeres con actividades para nadar con delfines. Los precios para este tipo de experiencias parten de $311.042 por persona.

Madrid, con el 8,9% de las reservas, se consolida como una alternativa para quienes buscan una estadía de siete días y actividades culturales. Las excursiones a Toledo y Segovia se ofrecen desde $193.442 por persona, mientras que los recorridos panorámicos en autobús de dos pisos tienen valores desde $90.197.

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Cartagena y Santa Marta encabezan los viajes dentro de Colombia

Cartagena de Indias lidera las reservas nacionales para la temporada de fin de año, con el 33,4% de las elecciones. La ciudad concentra opciones de descanso en playa, recorridos en el centro urbano y salidas a islas cercanas.

Para viajes de cuatro días, una de las actividades propuestas es el pasadía a Barú e Islas del Rosario, con precios desde $91.000 por persona. El itinerario puede complementarse con el recorrido nocturno en chiva rumbera.

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Santa Marta ocupa el segundo lugar entre los destinos nacionales, con el 21% de las reservas. La ciudad es una opción para estadías de cuatro o cinco días, con planes que combinan playa, actividades familiares y visitas a áreas naturales.

Cartagena de Indias encabeza los viajes dentro de Colombia con el 33,4% de las reservas nacionales, mientras Santa Marta ocupa el segundo lugar con el 21% - crédito Parques Nacionales de Colombia

Los viajeros pueden visitar el acuario y Playa Blanca desde $65.000 por persona. También están disponibles recorridos al Parque Tayrona, en sectores como Cañaveral, Arrecifes y Cabo San Juan, con guía incluido y tarifas desde $268.801 por persona.

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Recomendaciones para viajes a destinos de playa

Los viajeros que visiten playas en Colombia pueden llevar protector solar biodegradable, ropa ligera y agua para mantener una hidratación frecuente. Las recomendaciones incluyen revisar las banderas de seguridad del mar antes de ingresar al agua.

La bandera verde indica que el baño está permitido; la amarilla pide precaución, y la roja prohíbe el ingreso al mar. También se aconseja acordar previamente el precio de alimentos, transporte marítimo y otros servicios para evitar diferencias al momento del pago.

Quienes lleven objetos de valor pueden mantenerlos bajo vigilancia o usar bolsas impermeables pequeñas si planean nadar sin acompañantes. En destinos costeros, la planificación de actividades, traslados y gastos diarios se suma a la reserva anticipada de vuelos y alojamiento.