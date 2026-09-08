Tras el anuncio de la base naval en Ushuaia, qué pasará con la que ya funciona en Punta Indio

La Base Naval de Punta Indio se encuentra funcionando actualmente

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En el marco del conflicto por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno anunció recientemente la construcción de una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, que se sumará de esta manera a la que ya existe en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, la cual continuará funcionando normalmente, según aseguraron las autoridades de las Fuerzas Armadas.

El establecimiento en cuestión fue centro también en los últimos días de una fuerte polémica respecto a su futuro, debido a que el Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Presti, dispuso un relevamiento de todos los inmuebles con los que cuenta el sector militar para hacer un análisis exhaustivo y optimizar los recursos.

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A través de un comunicado, la Armada Argentina ratificó que la Base Aeronaval que actualmente se encuentra en la localidad bonaerense continuará operando con normalidad, aunque confirmó que se convertirá en una Estación Aeronaval.

En el texto, la institución señaló que, “ante versiones que circulan en redes sociales respecto de un supuesto cierre” de ese lugar, se indica “de manera categórica que no se encuentra previsto” su cese de actividades “ni el despido de su personal civil”.

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El ministro Presti

Con este mensaje se buscó “llevar tranquilidad” a los empleados que cumplen tareas en esa dependencia “a sus familias y a la comunidad de Punta Indio, frente a versiones que generan preocupación e incertidumbre de manera injustificada”.

“Asimismo, cabe señalar que esta información también fue comunicada personalmente por el jefe del Estado Mayor General de la Armada al Intendente de Punta Indio, durante el encuentro que ambos mantuvieron el pasado 27 de agosto en el Edificio Libertad, oportunidad en la que se ratificó la continuidad de la Base Aeronaval”, se recordó.

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Efectivamente, en aquella oportunidad el almirante Juan Carlos Romay le explicó al mandatario del partido bonaerense, David Angueira, los alcances del denominado Plan Dédalo, un programa de modernización que demandará cerca de cinco años.

Este proceso implicará cambios graduales en varios frentes de operación: el despliegue territorial y estructura de comando; medios aéreos; doctrina de empleo; sistemas de apoyo; personal e infraestructura.

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En este marco, por ejemplo, la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima (EA2V) se mudará en enero próximo al Hangar 4 de la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), bajo dependencia de la Escuadra Aeronaval Nº 2.

En la reunión estuvieron Almirante Juan Carlos Romay Contra Almirante Javier Ramondo Cap de Navío Mariano Riviera, David Angueira (Intendente de Punta Indio),Hernán Yzurieta (ex intendente de Punta Indio), Fabián Barbe (Jefe de Supervisores del personal civil de la BAPI)

Asimismo, para ese mismo mes se espera que la Escuela de Aviación Naval se traslade al Hangar 6 de la BACE y la mencionada Base Aeronaval Punta Indio cambiará su denominación a Estación Aeronaval.

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Dentro de este plan, también se espera completar la llegada de los cuatro P-3C Orion adquiridos con el arribo de las dos unidades restantes entre octubre de este año y junio de 2027, reforzando así la capacidad de vigilancia y exploración aeromarítima de largo alcance.

A la vez, comenzará el recambio de los B-200 por los más modernos B-360: dos ejemplares en versión de patrulla marítima llegarían en 2027, mientras que otros dos, pensados para tareas de apoyo logístico, continúan bajo evaluación.

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Los helicópteros livianos AS-555 serán retirados en 2027 y reemplazados por cuatro Leonardo AW-109, de los cuales dos arribarían en octubre de ese año y los restantes a comienzos de 2029. Además, entre 2028 y 2029 se prevé incorporar cuatro drones Shield V-BAT para misiones de exploración desde buques de superficie.

No obstante, las autoridades militares remarcan que todos estos cambios responden a un reordenamiento interno para mejorar el trabajo de cada área, pero que “bajo ningún concepto significa que algo vaya a cerrar”.

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La base pasará a ser una Estación Aeronaval

“La Aviación Naval está llevando adelante un plan integral de modernización y restructuración que contempla la incorporación y modernización de aeronaves, la reorganización de las unidades aeronavales, la mejora del mantenimiento y la adecuación de la infraestructura”, explicaron.

En el comunicado, la Armada agregó que “el objetivo es incrementar la disponibilidad de los medios, optimizar su sostenimiento logístico y fortalecer las capacidades de vigilancia, exploración, instrucción y apoyo a las operaciones navales”.

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Con este plan, el organismo pretende avanzar “hacia una Aviación Naval más moderna, eficiente y sostenible, fortaleciendo su contribución a la defensa nacional y a la protección de los intereses marítimos del país”.

“En este sentido, la Base Aeronaval Punta Indio continuará cumpliendo las funciones que, en el marco de este plan, le asigne esta Institución. La Armada Argentina reafirma su compromiso de brindar información oficial, clara y responsable, y solicita recurrir a sus canales institucionales para verificar cualquier información relacionada con sus unidades y su personal”, cerró el mensaje institucional.

Por su parte, la mesa política se reunió este martes en la Casa Rosada y decidió que Presti, acompañado por el canciller, Pablo Quirno viajen esta semana a Ushuaia para visitar el terreno en el que se construirá la base naval integrada anunciada por el presidente Javier Milei.

El jefe de Estado ya dispuso la transferencia de más de 114 mil millones de pesos al Ministerio de Defensa para que comience con las obras de este complejo, que podría demandar hasta 500 millones de dólares.