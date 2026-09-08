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Un futbolista asesinó a un compañero de equipo tras darle veneno: “Jamás me había encontrado con un caso similar”

Ocurrió en Alemania: el sospechoso, de 35 años, es investigado por una intoxicación durante un viaje del plantel en junio de 2025, tras la cual la víctima falleció

Un futbolista envenenó a su compañero en Alemania
El futbolista enfrenta una condena de prisión perpetua
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Un futbolista de 35 años del equipo amateur de fútbol alemán TuS 1912 Rockenberg quedó en prisión preventiva bajo sospecha de haber envenenado y asesinado a un compañero de equipo durante un viaje grupal a Dresde en junio de 2025. La víctima, Philipp L., tenía 30 años y murió pocos días después de regresar a Rockenberg, en el estado de Hesse.

La investigación atribuye la muerte a una intoxicación que provocó una insuficiencia multiorgánica séptica fatal. El fiscal jefe Thomas Hauburger informó que los estudios del Instituto de Medicina Forense de Giessen permitieron establecer el origen del cuadro. “Los expertos del Instituto de Medicina Forense de Giessen, tras realizar análisis exhaustivos, determinaron que la insuficiencia multiorgánica séptica fatal se debió a una intoxicación”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio germano RTL.

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El caso adquirió notoriedad por las circunstancias de la muerte y por el vínculo entre el acusado y la víctima. Ambos integraban el equipo de fútbol del club de Rockenberg, una localidad de unos 4.000 habitantes del distrito de Wetterau. Según Bild, el plantel viajó a Dresde el 13 de junio de 2025 para una actividad de cierre de temporada, que incluía caminatas y un paseo en barco.

La hipótesis de los investigadores sostiene que la intoxicación ocurrió durante aquella salida del equipo. La fiscalía no informó qué sustancia se habría utilizado ni de qué forma Philipp L. la habría ingerido. Ese aspecto forma parte de las diligencias aún abiertas.

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Tras el regreso a Rockenberg, la condición del jugador empeoró con rapidez. Los equipos médicos acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación antes de su traslado a un hospital. Philipp L. murió el 16 de junio de 2025, pocos días antes de cumplir 31 años, según informó RTL.

Un futbolista envenenó a su compañero en Alemania
El hecho ocurrió en un viaje del plantel en 2025

En un primer momento, la muerte no fue asociada públicamente con un delito. De acuerdo con ese medio alemán, en el entorno del jugador circuló la posibilidad de una intoxicación alimentaria producida durante el viaje. El equipo había comido pescado, una circunstancia que algunos allegados consideraron una explicación posible para el deterioro repentino de su salud.

La autopsia y los análisis toxicológicos modificaron el rumbo de la causa. Las autoridades concluyeron que la intoxicación fue la causa de la falla orgánica que derivó en el fallecimiento y concentraron sus pesquisas en el viaje a Dresde.

Hauburger sostuvo que la fiscalía presume un trasfondo de venganza. “Según el estado actual de la investigación, el crimen fue motivado por una venganza personal por parte del acusado”, afirmó en declaraciones recogidas por Bild. El diario agregó que en Rockenberg se hablaba de una disputa prolongada entre ambos jugadores por una mujer. No obstante, la fiscalía no brindó detalles sobre ese eventual conflicto ni precisó qué elementos sostienen la hipótesis del móvil.

El fiscal calificó la acusación como un asesinato cometido con circunstancias agravantes. “Estamos hablando de un asesinato con motivos viles”, afirmó Hauburger a RTL. El funcionario también subrayó que los homicidios mediante sustancias tóxicas son poco frecuentes. “Los asesinatos por envenenamiento son extremadamente raros. Eso hace que este caso sea excepcional”, señaló a Bild.

En otra declaración al medio televisivo, el jefe de la división de homicidios aseguró que no había visto una investigación comparable durante su trayectoria. “En mi cargo como jefe de la división de homicidios, jamás me había encontrado con un caso similar. Por lo tanto, este caso es absolutamente excepcional”.

Un futbolista envenenó a su compañero en Alemania
El club emitió un comunicado en sus redes sociales

El arresto se produjo después de más de un año de investigación. Fuerzas especiales detuvieron al sospechoso y registraron su vivienda y su lugar de trabajo. La fiscalía indicó que la operación buscó obtener dispositivos electrónicos y posibles rastros de la sustancia tóxica. “El objetivo principal de la operación era encontrar dispositivos de almacenamiento digital, teléfonos celulares, computadoras y otros elementos, y asegurar cualquier rastro de la sustancia tóxica utilizada”, explicó Hauburger.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron numerosos elementos, en especial soportes de almacenamiento de datos. La evaluación de ese material y la toma de nuevas declaraciones a testigos forman parte de las próximas medidas para esclarecer el caso.

El acusado no declaró ante el juez sobre los cargos, de acuerdo con el fiscal. Su abogado, citado por Bild, declinó realizar comentarios. Hauburger remarcó que la pesquisa se encuentra en una etapa inicial y que cualquier definición judicial dependerá del avance del expediente. Si la fiscalía formaliza una acusación por asesinato y el tribunal dicta una condena, el imputado podría enfrentar prisión perpetua. Hasta una sentencia firme, mantiene la presunción de inocencia. La detención ocurrió cuando el hombre tenía prevista una celebración de boda para septiembre, según los dos medios alemanes. Esa ceremonia quedó en suspenso tras su ingreso en prisión preventiva.

Finalmente, el club en cuestión decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales: “Después de que el año pasado nuestra sección de fútbol tuviera que afrontar la repentina muerte de uno de nuestros compañeros deportivos, los acontecimientos del martes pasado nos han vuelto a dejar sin palabras. Nadie en el club puede comprender todavía este nuevo y duro golpe. Depositamos ahora nuestra esperanza en el trabajo de las autoridades y confiamos en un esclarecimiento completo de lo sucedido”.

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