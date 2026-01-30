Turismo

El Salvador será el epicentro de más de 240 eventos internacionales y dieciocho cruceros en 2026

La programación internacional prevista para 2026 transformará el panorama turístico salvadoreño, situando al país como un polo de atracción para viajeros y operadores turísticos

Guardar
Las playas de El Salvador
Las playas de El Salvador son reconocidas por sus olas, ideales para amantes del surf. (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

El Salvador experimentó un año histórico en materia de turismo durante 2025, con 4.1 millones de visitantes, una cifra que superó la meta originalmente planteada por las autoridades y que, según la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), constituye el resultado de una extensa estrategia institucional y del crecimiento sostenido tanto de la oferta como de la diversidad turística nacional.

Las proyecciones para 2026 se presentan desafiantes: no solo se prevé un incremento del flujo internacional, sino también una calendarización activa de eventos, festivales y arribos de cruceros que delinean un panorama de alta competitividad regional.

La directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán, detalló en entrevista en la emisora YSKL que, en medio de esta dinámica positiva, la llegada de cruceros representa un hito relevante para el posicionamiento internacional del país.

En 2026, El Salvador espera recibir aproximadamente 18 cruceros, un avance respecto a años previos a pesar de la limitación de infraestructura, al disponer actualmente solo de puertos comerciales compartidos.

Según Corsatur, los visitantes provienen
Según Corsatur, los visitantes provienen principalmente de Estados Unidos, Guatemala y Honduras, seguidos de Nicaragua, Canadá y México,(Foto cortesía CEPA).

Para Durán, el atractivo para las navieras excede la capacidad logística: “Es la seguridad y la capacidad de organización del país lo que motiva a las compañías a elegirnos como destino.”

El crecimiento en visitantes ha impactado directamente la cadena de valor local. El 83% del total durante 2025 corresponde a turistas que pernoctaron al menos una noche en territorio salvadoreño, con una estadía promedio de seis a siete noches. Este comportamiento favorece un gasto turístico mayor y una distribución más amplia de los beneficios económicos.

El Ilopango Air Show 2026
El Ilopango Air Show 2026 se consolida como el evento aéreo civil más grande de Latinoamérica, fusionando espectáculo, turismo y aportes sociales. (Foto: Ilopango Airshow Oficial)

Según Corsatur, los visitantes provienen principalmente de Estados Unidos, Guatemala y Honduras, seguidos de Nicaragua, Canadá y México, además de un repunte en llegadas desde países como Alemania, Australia, Belice y Perú tras la eliminación de la exigencia de visa para los ciudadanos peruanos.

Las comunidades locales de Sonsonate
Las comunidades locales de Sonsonate ven un impulso económico por la llegada de turistas alemanes y austriacos en cruceros internacionales. (Foto: @MITURElSalvador)

El turismo deportivo ha sido clave en elevar la duración promedio de estadía. Los eventos deportivos internacionales, como mencionó Durán, exigen que los atletas y sus acompañantes permanezcan varios días en el país, lo que contribuye a la ocupación hotelera y al conocimiento de diversos destinos internos, desde estadios y campos de golf hasta rutas naturales.

Crecimiento de hoteles y restaurantes con crecimiento sostenido

El impulso a la formalización empresarial se evidencia en el crecimiento de establecimientos debidamente registrados. Según Corsatur, el inventario nacional supera ahora 3,500 empresas turísticas, abarcando sectores de alojamiento, alimentación, transporte, información y recreación.

La formalización abre el acceso a capacitaciones, promoción internacional, certificaciones y conexión con la red nacional, destacó Durán: “Las capacitaciones en primeros auxilios, ‘water safety’, atención al cliente e idiomas, gratuitas para las empresas en el registro, son esenciales para elevar los estándares del sector”.

Vista de un atardecer en
Vista de un atardecer en la playa &quot;El Tunco&quot; a unos 42 kil&#243;metros al sur de San Salvador. EFE/Roberto Escobar

Las autoridades han puesto especial énfasis en la adaptación del personal y empresas a la atención multilingüe, preparando a funcionarios y prestadores para recibir el aumento de turistas de mercados menos tradicionales.

El portal elsalvador.travel centraliza la oferta turística, así como la programación de los más de 20 eventos y conciertos mensuales proyectados a lo largo de 2026.

Febrero marcará un punto especialmente intenso en la agenda, con la realización del esperado air show familiar, que convocará a más de 7,000 personas y múltiples actividades colaterales en destinos cercanos como Suchitoto y la Ruta Panorámica.

Ese mismo mes se espera la llegada de la Residencia Shakira, gran evento regional que ha impulsado paquetes turísticos desde países vecinos como Guatemala y Honduras.

Competencias deportivas y festivales marcan la agenda

La región también recibirá competencias deportivas de alto nivel, como la prueba Ironman en el lago de Ilopango el próximo 22 de febrero y torneos internacionales de baloncesto, con la participación de más de 3,500 personas entre atletas y delegaciones técnicas.

Los festivales tradicionales y temáticos continúan aumentando, como el Festival de la Panela y las fiestas patronales en Sonsonate y Nahuizalco, sumando atractivo al turismo local.

EL SALVADOR - APRIL 16:
EL SALVADOR - APRIL 16: El Salvador Beach Soccer Cup/ Estadio Nacional de la Costa del Sol. (Quality Sport Images/BSWW/Jose Manuel Alvarez)

El sector gastronómico, por su parte, ha experimentado una marcada expansión, con más de 2,500 establecimientos de alimentación registrados en todo el país, desde cafeterías especializadas para diferentes públicos hasta innovadoras propuestas en San Salvador, como lo reflejan las recientes inauguraciones en la zona de San Benito.

Otra apuesta estratégica ha sido la mejora de la infraestructura turística pública, que ha incrementado la afluencia tanto de nacionales como extranjeros en lugares como la terminal turística de San Sebastián, el Sunset Park y el Parque Nacional El Boquerón.

Durán subraya la importancia de estas conexiones físicas y de servicios para que operadores, artesanos y empresas amplíen la experiencia del visitante.

La política institucional, liderada en coordinación con el Ministerio de Turismo y otras entidades, busca no solo aumentar la cifra de ingresos, sino también asegurar que estos lleguen acompañados de calidad en la atención y sostenibilidad en la cadena de valor, de acuerdo con los requerimientos actuales del turismo mundial, donde el respeto al entorno y la oferta de experiencias diferenciadas resultan determinantes.

Las expectativas de superar los 4.2 millones de visitantes en 2026 obligan a agilizar procesos logísticos y de formalización, además de consolidar alianzas público-privadas para responder a la demanda creciente y mantener la competitividad de El Salvador como destino relevante en la región.

Temas Relacionados

TurismoEl SalvadorCorporación Salvadoreña de TurismoAlejandra DuránMinisterio de TurismoEstados UnidosGuatemalaCrucerosIronmanFestival de la Panela

Últimas Noticias

La Catedral de Sal de Zipaquirá se posicionó como referente global de turismo sostenible para 2026: esta es la razón

Un enclave colombiano bajo tierra atrae visitantes de más de cien países, generando beneficios económicos, empleo y fortaleciendo la identidad patrimonial a través de experiencias artísticas y recorridos geológicos

La Catedral de Sal de

El Salvador impulsa promoción internacional para atraer inversiones y turistas

La estrategia nacional se focaliza en captar capital extranjero interesado en el sector hotelero, así como en expandir campañas para consolidar la presencia del país en mercados tradicionales y emergentes de América, Europa y Oceanía

El Salvador impulsa promoción internacional

Langkawi Sky Bridge, el espectacular puente colgante que fusiona ingeniería con naturaleza

Ubicado a 660 metros sobre la selva de Malasia, invita a los visitantes a atravesar tramos de cristal y disfrutar de una experiencia única entre las copas de los árboles

Langkawi Sky Bridge, el espectacular

El turismo europeo en Costa Rica impulsa el gasto y la permanencia media por visitante

Los visitantes europeos destacan por su estancia prolongada y mayor desembolso en Costa Rica, segmentándose como un motor determinante para el crecimiento de los ingresos turísticos según el Instituto Costarricense de Turismo

El turismo europeo en Costa

Otter Trail, la travesía más exclusiva de Sudáfrica a la que solo unos pocos pueden acceder

La limitación en el número de caminantes y la ausencia de comodidades modernas convierten a este lugar en una de las rutas de senderismo más buscadas por aventureros de todo el mundo

Otter Trail, la travesía más
DEPORTES
La pesada broma que le

La pesada broma que le costó una millonada a Paul Gascoigne: “Me obligó a comprarle uno nuevo”

El show de Djokovic tras avanzar a la final del Australian Open: qué le dijo a Sinner, la broma a Alcaraz y la videollamada con Del Potro

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

TELESHOW
El video de Fito Páez

El video de Fito Páez y Sofía Gala a pura complicidad que reavivó los rumores de romance

Cecilia Roth sufrió un accidente durante las grabaciones de la serie de Moria Casán: “La tuvieron que coser”

Así fue el exclusivo festejo de Susana Giménez por sus 82 años en Madrid: cena íntima, flores y brindis

Andrea Rincón criticó al pastor que difundió el audio de la joven asesinada en Los Ángeles: “Fue una traición”

La escapada de Dolores Barreiro a Jujuy: estilo boho chic, gastronomía regional y la previa del carnaval

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en febrero 2026

Por qué la orden ejecutiva de Donald Trump sobre Cuba marca un hito: “Amenaza inusual y extraordinaria”

Netflix estrenará un documental sobre los inicios de los Red Hot Chili Peppers

APM Terminals confirmó su interés en operar temporalmente los puertos panameños y China advirtió que tomará medidas

La Fiscalía investigó una red de corrupción en la Agencia de Tránsito con presuntos vínculos con Los Choneros en Ecuador