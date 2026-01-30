El Salvador será el epicentro de más de 240 eventos internacionales y dieciocho cruceros en 2026

Las playas de El Salvador son reconocidas por sus olas, ideales para amantes del surf. (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

El Salvador experimentó un año histórico en materia de turismo durante 2025, con 4.1 millones de visitantes, una cifra que superó la meta originalmente planteada por las autoridades y que, según la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), constituye el resultado de una extensa estrategia institucional y del crecimiento sostenido tanto de la oferta como de la diversidad turística nacional.

Las proyecciones para 2026 se presentan desafiantes: no solo se prevé un incremento del flujo internacional, sino también una calendarización activa de eventos, festivales y arribos de cruceros que delinean un panorama de alta competitividad regional.

La directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán, detalló en entrevista en la emisora YSKL que, en medio de esta dinámica positiva, la llegada de cruceros representa un hito relevante para el posicionamiento internacional del país.

En 2026, El Salvador espera recibir aproximadamente 18 cruceros, un avance respecto a años previos a pesar de la limitación de infraestructura, al disponer actualmente solo de puertos comerciales compartidos.

Según Corsatur, los visitantes provienen principalmente de Estados Unidos, Guatemala y Honduras, seguidos de Nicaragua, Canadá y México,(Foto cortesía CEPA).

Para Durán, el atractivo para las navieras excede la capacidad logística: “Es la seguridad y la capacidad de organización del país lo que motiva a las compañías a elegirnos como destino.”

El crecimiento en visitantes ha impactado directamente la cadena de valor local. El 83% del total durante 2025 corresponde a turistas que pernoctaron al menos una noche en territorio salvadoreño, con una estadía promedio de seis a siete noches. Este comportamiento favorece un gasto turístico mayor y una distribución más amplia de los beneficios económicos.

El Ilopango Air Show 2026 se consolida como el evento aéreo civil más grande de Latinoamérica, fusionando espectáculo, turismo y aportes sociales. (Foto: Ilopango Airshow Oficial)

Según Corsatur, los visitantes provienen principalmente de Estados Unidos, Guatemala y Honduras, seguidos de Nicaragua, Canadá y México, además de un repunte en llegadas desde países como Alemania, Australia, Belice y Perú tras la eliminación de la exigencia de visa para los ciudadanos peruanos.

Las comunidades locales de Sonsonate ven un impulso económico por la llegada de turistas alemanes y austriacos en cruceros internacionales. (Foto: @MITURElSalvador)

El turismo deportivo ha sido clave en elevar la duración promedio de estadía. Los eventos deportivos internacionales, como mencionó Durán, exigen que los atletas y sus acompañantes permanezcan varios días en el país, lo que contribuye a la ocupación hotelera y al conocimiento de diversos destinos internos, desde estadios y campos de golf hasta rutas naturales.

Crecimiento de hoteles y restaurantes con crecimiento sostenido

El impulso a la formalización empresarial se evidencia en el crecimiento de establecimientos debidamente registrados. Según Corsatur, el inventario nacional supera ahora 3,500 empresas turísticas, abarcando sectores de alojamiento, alimentación, transporte, información y recreación.

La formalización abre el acceso a capacitaciones, promoción internacional, certificaciones y conexión con la red nacional, destacó Durán: “Las capacitaciones en primeros auxilios, ‘water safety’, atención al cliente e idiomas, gratuitas para las empresas en el registro, son esenciales para elevar los estándares del sector”.

Vista de un atardecer en la playa "El Tunco" a unos 42 kilómetros al sur de San Salvador. EFE/Roberto Escobar

Las autoridades han puesto especial énfasis en la adaptación del personal y empresas a la atención multilingüe, preparando a funcionarios y prestadores para recibir el aumento de turistas de mercados menos tradicionales.

El portal elsalvador.travel centraliza la oferta turística, así como la programación de los más de 20 eventos y conciertos mensuales proyectados a lo largo de 2026.

Febrero marcará un punto especialmente intenso en la agenda, con la realización del esperado air show familiar, que convocará a más de 7,000 personas y múltiples actividades colaterales en destinos cercanos como Suchitoto y la Ruta Panorámica.

Ese mismo mes se espera la llegada de la Residencia Shakira, gran evento regional que ha impulsado paquetes turísticos desde países vecinos como Guatemala y Honduras.

Competencias deportivas y festivales marcan la agenda

La región también recibirá competencias deportivas de alto nivel, como la prueba Ironman en el lago de Ilopango el próximo 22 de febrero y torneos internacionales de baloncesto, con la participación de más de 3,500 personas entre atletas y delegaciones técnicas.

Los festivales tradicionales y temáticos continúan aumentando, como el Festival de la Panela y las fiestas patronales en Sonsonate y Nahuizalco, sumando atractivo al turismo local.

EL SALVADOR - APRIL 16: El Salvador Beach Soccer Cup/ Estadio Nacional de la Costa del Sol. (Quality Sport Images/BSWW/Jose Manuel Alvarez)

El sector gastronómico, por su parte, ha experimentado una marcada expansión, con más de 2,500 establecimientos de alimentación registrados en todo el país, desde cafeterías especializadas para diferentes públicos hasta innovadoras propuestas en San Salvador, como lo reflejan las recientes inauguraciones en la zona de San Benito.

Otra apuesta estratégica ha sido la mejora de la infraestructura turística pública, que ha incrementado la afluencia tanto de nacionales como extranjeros en lugares como la terminal turística de San Sebastián, el Sunset Park y el Parque Nacional El Boquerón.

Durán subraya la importancia de estas conexiones físicas y de servicios para que operadores, artesanos y empresas amplíen la experiencia del visitante.

La política institucional, liderada en coordinación con el Ministerio de Turismo y otras entidades, busca no solo aumentar la cifra de ingresos, sino también asegurar que estos lleguen acompañados de calidad en la atención y sostenibilidad en la cadena de valor, de acuerdo con los requerimientos actuales del turismo mundial, donde el respeto al entorno y la oferta de experiencias diferenciadas resultan determinantes.

Las expectativas de superar los 4.2 millones de visitantes en 2026 obligan a agilizar procesos logísticos y de formalización, además de consolidar alianzas público-privadas para responder a la demanda creciente y mantener la competitividad de El Salvador como destino relevante en la región.