Turismo

Brigitte Bardot y Búzios: un amor a primera vista que cambió para siempre el destino de la ciudad

La visita de la actriz durante la década del 60 marcó un punto de inflexión, redefiniendo su identidad y posicionándola como referencia mundial del turismo sofisticado y la cultura cosmopolita. Bardot murió este domingo a los 91 años

Guardar
Brigitte Bardot llegó a Búzios
Brigitte Bardot llegó a Búzios en 1964 en busca de estar alejada del asedio mediático y se enamoró perdidamente del lugar (AFP)

La muerte de Brigitte Bardot, ícono indiscutible del cine y símbolo de rebeldía en los años 60, marca el final de una era y renueva el interés por uno de los episodios más influyentes en la historia del turismo brasileño. La icónica actriz falleció el domingo 28 a los 91 años, pero su legado trasciende la pantalla.

Fue la mujer que transformó una modesta aldea de pescadores en Brasil en un destino internacional: Búzios, la joya de la Región de los Lagos.

La llegada de Bardot a un paraíso desconocido

En enero de 1964, en el auge de su fama y acosada por los paparazzi en París y Río de Janeiro, Brigitte Bardot, entonces de 29 años, viajó a Búzios buscando refugio y anonimato junto a su pareja, el fotógrafo brasileño Bob Zagury.

De acuerdo con los datos del Arquivo Nacional do Brasil, la localidad, en ese entonces, era poco más que un agrupamiento de casas coloniales y barcos de pesca, con una población de unas 300 familias dedicadas a la pesca y la agricultura. El aislamiento era absoluto: muchas zonas carecían de electricidad y solo se llegaba por caminos de tierra o por mar.

La actriz se instaló en una sencilla casa de pescadores, disfrutando días de calma en la Praia da Armação y otras playas aún vírgenes. Su presencia, que en principio buscaba pasar desapercibida, se convirtió en un fenómeno mediático cuando comenzaron a circular fotos de Bardot en bikini caminando por la arena y relacionándose con los habitantes locales. Así, Búzios pasó de ser un secreto bien guardado a recibir la mirada internacional.

Según destaca Lonely Planet, la villa ganó el apodo de la “Saint-Tropez brasileña”, y no tardaron en llegar figuras como Mick Jagger y Madonna, atraídas por el encanto de un lugar que combinaba belleza natural y exclusividad.

Vista de la playa João
Vista de la playa João Fernandes, una de las más populares de Búzios (foto: Wikipedia)

Cómo una actriz cambió el destino de Búzios

La estadía de Bardot, que se extendió por casi tres meses, fue mucho más que una simple visita. La actriz paseó por las calles empedradas, compartió comidas de frutos del mar con pescadores y participó de fiestas improvisadas, integrándose a la vida local. Este contacto directo, sumado a la difusión de su imagen en medios de todo el mundo, catapultó a Búzios al escenario internacional, impulsando el turismo y el desarrollo económico de la Región de los Lagos.

El impacto fue inmediato: hoteles de lujo, restaurantes sofisticados y una vibrante vida nocturna comenzaron a transformar el perfil de la península, que hoy cuenta con más de 20 playas, entre ellas Geribá y João Fernandes, y recibe visitantes de todas partes. Pero la historia de Bardot en Búzios también está marcada por la astucia: acosada por los paparazzi, la pareja difundió rumores de que viajarían al sur del país, cuando en realidad se dirigían al norte, para despistar a los fotógrafos.

Sin embargo, algunos descubrieron el escondite y acamparon en la villa, obligándolos a mudarse a la aislada Praia dos Ossos. Este episodio no solo generó titulares internacionales, sino que consolidó la imagen de Bardot como la musa que “creó” Búzios.

En reconocimiento, la ciudad erigió en 1999 una estatua de bronce de Bardot sentada a orillas del mar, en la Orla Bardot, el paseo marítimo que lleva su nombre y donde miles de turistas posan cada año junto a la “eterna BB”. Aunque la actriz solo volvió a Búzios una vez más, en 1965, su influencia permanece intacta y la estatua es hoy uno de los emblemas del destino.

La "Ola Bardot" se encuentra
La "Ola Bardot" se encuentra en la playa de Armação sobre la avenida Dantas (foto: Instagram/@buzios_rj)

El Búzios actual: lujo, naturaleza y legado internacional

En la actualidad, Búzios se ha consolidado como uno de los destinos más exclusivos de Brasil. Conocida como “la Key West brasileña”, la ciudad combina playas de aguas cristalinas y arenas doradas con hoteles boutique, gastronomía de autor y boutiques de diseñadores locales, destaca Travel Leisure.

La Rua das Pedras, la principal arteria comercial, ofrece desde joyería artesanal hasta coctelerías y bares con música en vivo.

El ambiente de sofisticación se siente en cada rincón: desde el hotel Casas Brancas, con vistas a la bahía turquesa y un ambiente chic, hasta restaurantes en la Praia da Tartaruga donde se sirven moquecas y cervezas locales. La variedad de playas satisface todos los gustos, desde los surfistas que buscan las olas de Geribá, hasta quienes prefieren las aguas tranquilas de João Fernandes. El turismo de alto nivel no ha eclipsado el espíritu bohemio del lugar, donde aún es posible encontrar pescadores junto a celebridades internacionales, y donde la naturaleza y la libertad siguen siendo valores centrales.

El “efecto Bardot” no solo cambió la geografía turística del país; también inspiró a generaciones a valorar la naturaleza y el estilo de vida sencillo.

Temas Relacionados

Brigitte BardotArmação dos BúziosTurismo en BrasilRegión de los LagosBob ZaguryNewsroom BUE

Últimas Noticias

Mezcla de lujo y aventura sobre hielo: cómo es viajar en el verdadero Expreso Polar

El recorrido dura más de diez días. Ofrece paisajes gélidos, vagones panorámicos y experimentar la exclusividad de un recorrido que fusiona historia, confort y naturaleza

Mezcla de lujo y aventura

Los destinos que no se podrán visitar en 2026

Museos, templos y atracciones emblemáticas permanecerán cerrados, lo que está impulsando nuevas tendencias y experiencias alternativas

Los destinos que no se

Pasar Año Nuevo fuera de casa: una tendencia en ascenso entre los viajeros mayores de 50 años

Ciudades emblemáticas, espectáculos destacados y propuestas a medida redefinen la manera en que la generación silver vive la llegada del 2026

Pasar Año Nuevo fuera de

Los 3 destinos soñados para visitar en 2026, según una selección de National Geographic

El nuevo año invita a descubrir rincones donde la naturaleza, la historia y la cultura se fusionan, con eventos únicos y experiencias que prometen redefinir la manera de viajar

Los 3 destinos soñados para

El Gobierno de Canadá emitió nuevas advertencias para quienes viajen a México

El aviso oficial señala que existen múltiples riesgos, restricciones y consejos que afectan desde la seguridad personal hasta la movilidad y la salud de los turistas

El Gobierno de Canadá emitió
DEPORTES
El video de la violenta

El video de la violenta pelea que protagonizó el ex Independiente Darío Gandín en un partido de fútbol 5

Erling Haaland reivindicó su estilo de juego: “El mayor cumplido es cuando dicen ‘solo mete goles fáciles’”

Kazuyoshi Miura, el futbolista de 58 años que desafía el tiempo y la longevidad: “No tengo motivos para dejar de jugar”

Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en 2026

Anthony Joshua protagonizó un trágico accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul: dos personas murieron

TELESHOW
Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

Volvió a preocupar el estado de salud de Lourdes Fernández: “Le pegó muy mal”

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

Griselda Siciliani estrenó nuevo look y marcó tendencia en sus vacaciones en Brasil

INFOBAE AMÉRICA

Renunció el director del Banco

Renunció el director del Banco Central de Irán por el desplome de la moneda que desencadenó protestas sociales

El oro y la plata caen bruscamente tras récords históricos en medio de una creciente volatilidad antes fin de año

El Museo del Prado batió su propio récord histórico de visitas

Rusia acusó a Ucrania de atacar una residencia de Putin y puso en duda el avance de las negociaciones de paz

Juez negó el habeas corpus de Jorge Glas y mantuvo su reclusión en la Cárcel del Encuentro