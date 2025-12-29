Brigitte Bardot y Búzios: un amor a primera vista que cambió para siempre el destino de la ciudad

Brigitte Bardot llegó a Búzios en 1964 en busca de estar alejada del asedio mediático y se enamoró perdidamente del lugar (AFP)

La muerte de Brigitte Bardot, ícono indiscutible del cine y símbolo de rebeldía en los años 60, marca el final de una era y renueva el interés por uno de los episodios más influyentes en la historia del turismo brasileño. La icónica actriz falleció el domingo 28 a los 91 años, pero su legado trasciende la pantalla.

Fue la mujer que transformó una modesta aldea de pescadores en Brasil en un destino internacional: Búzios, la joya de la Región de los Lagos.

La llegada de Bardot a un paraíso desconocido

En enero de 1964, en el auge de su fama y acosada por los paparazzi en París y Río de Janeiro, Brigitte Bardot, entonces de 29 años, viajó a Búzios buscando refugio y anonimato junto a su pareja, el fotógrafo brasileño Bob Zagury.

De acuerdo con los datos del Arquivo Nacional do Brasil, la localidad, en ese entonces, era poco más que un agrupamiento de casas coloniales y barcos de pesca, con una población de unas 300 familias dedicadas a la pesca y la agricultura. El aislamiento era absoluto: muchas zonas carecían de electricidad y solo se llegaba por caminos de tierra o por mar.

La actriz se instaló en una sencilla casa de pescadores, disfrutando días de calma en la Praia da Armação y otras playas aún vírgenes. Su presencia, que en principio buscaba pasar desapercibida, se convirtió en un fenómeno mediático cuando comenzaron a circular fotos de Bardot en bikini caminando por la arena y relacionándose con los habitantes locales. Así, Búzios pasó de ser un secreto bien guardado a recibir la mirada internacional.

Según destaca Lonely Planet, la villa ganó el apodo de la “Saint-Tropez brasileña”, y no tardaron en llegar figuras como Mick Jagger y Madonna, atraídas por el encanto de un lugar que combinaba belleza natural y exclusividad.

Vista de la playa João Fernandes, una de las más populares de Búzios (foto: Wikipedia)

Cómo una actriz cambió el destino de Búzios

La estadía de Bardot, que se extendió por casi tres meses, fue mucho más que una simple visita. La actriz paseó por las calles empedradas, compartió comidas de frutos del mar con pescadores y participó de fiestas improvisadas, integrándose a la vida local. Este contacto directo, sumado a la difusión de su imagen en medios de todo el mundo, catapultó a Búzios al escenario internacional, impulsando el turismo y el desarrollo económico de la Región de los Lagos.

El impacto fue inmediato: hoteles de lujo, restaurantes sofisticados y una vibrante vida nocturna comenzaron a transformar el perfil de la península, que hoy cuenta con más de 20 playas, entre ellas Geribá y João Fernandes, y recibe visitantes de todas partes. Pero la historia de Bardot en Búzios también está marcada por la astucia: acosada por los paparazzi, la pareja difundió rumores de que viajarían al sur del país, cuando en realidad se dirigían al norte, para despistar a los fotógrafos.

Sin embargo, algunos descubrieron el escondite y acamparon en la villa, obligándolos a mudarse a la aislada Praia dos Ossos. Este episodio no solo generó titulares internacionales, sino que consolidó la imagen de Bardot como la musa que “creó” Búzios.

En reconocimiento, la ciudad erigió en 1999 una estatua de bronce de Bardot sentada a orillas del mar, en la Orla Bardot, el paseo marítimo que lleva su nombre y donde miles de turistas posan cada año junto a la “eterna BB”. Aunque la actriz solo volvió a Búzios una vez más, en 1965, su influencia permanece intacta y la estatua es hoy uno de los emblemas del destino.

La "Ola Bardot" se encuentra en la playa de Armação sobre la avenida Dantas (foto: Instagram/@buzios_rj)

El Búzios actual: lujo, naturaleza y legado internacional

En la actualidad, Búzios se ha consolidado como uno de los destinos más exclusivos de Brasil. Conocida como “la Key West brasileña”, la ciudad combina playas de aguas cristalinas y arenas doradas con hoteles boutique, gastronomía de autor y boutiques de diseñadores locales, destaca Travel Leisure.

La Rua das Pedras, la principal arteria comercial, ofrece desde joyería artesanal hasta coctelerías y bares con música en vivo.

El ambiente de sofisticación se siente en cada rincón: desde el hotel Casas Brancas, con vistas a la bahía turquesa y un ambiente chic, hasta restaurantes en la Praia da Tartaruga donde se sirven moquecas y cervezas locales. La variedad de playas satisface todos los gustos, desde los surfistas que buscan las olas de Geribá, hasta quienes prefieren las aguas tranquilas de João Fernandes. El turismo de alto nivel no ha eclipsado el espíritu bohemio del lugar, donde aún es posible encontrar pescadores junto a celebridades internacionales, y donde la naturaleza y la libertad siguen siendo valores centrales.

El “efecto Bardot” no solo cambió la geografía turística del país; también inspiró a generaciones a valorar la naturaleza y el estilo de vida sencillo.