El Gobierno congeló los precios de las entradas a los parques nacionales para este verano

El Parque Nacional Los Glaciares, uno de los más visitados del país

El Gobierno anunció que las tarifas de acceso a los parques nacionales de Argentina permanecerán sin modificaciones durante la temporada de verano 2025-2026.

La Administración de Parques Nacionales (APN) comunicó que el objetivo apunta a “seguir incrementando la visitación" a las áreas protegidas. “Las autoridades ratifican su compromiso de promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural”, agregaron.

La medida, además, tiene un guiño político, ya que desde la APN “se acompaña el esfuerzo del Gobierno Nacional por consolidar un marco de estabilidad económica y la baja de la inflación”.

Además, las autoridades remarcaron la importancia de garantizar que todos los argentinos tengan acceso a su patrimonio natural, preservando la equidad en el acceso a los recursos públicos y manteniendo la oferta turística de las áreas protegidas sin nuevas restricciones económicas.

La medida contempla tanto a visitantes nacionales como extranjeros y busca promover la planificación anticipada de los viajes en los meses más intensos de actividad turística.

Las tarifas congeladas solo aplican para el ingreso a los parques, por lo que excluyen cualquier servicio que se ofrezca en las áreas protegidas, como recorridos o tours particulares.

Un acceso del camino de trekking al Chalten

Cuánto se paga por acceder a los parques nacionales

El tarifario vigente establece diferentes valores según el parque y el tipo de visitante. Por ejemplo, la tarifa general diaria para acceder a los parques más demandados —como Los Glaciares, Iguazú y Tierra del Fuego— es de $ 45.000 para visitantes generales, $ 15.000 para turistas nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y 7.000 pesos para estudiantes.

Para parques como El Palmar, Lago Puelo, Lanín, Los Alerces, Los Arrayanes, Nahuel Huapi, Sierra de las Quijadas y Talampaya, la tarifa general diaria es de $ 20.000, con valores reducidos en las otras categorías.

Además de las tarifas por día, la oferta contempla el Flexipass para múltiples jornadas: este pase otorga acceso por tres días por 90.000 pesos a los parques que integran la tarifa superior, y por siete días por 157.500 pesos.

En los parques de tarifa intermedia, el Flexipass de tres días cuesta 40.000 pesos y el de siete días, 70.000 pesos. Para el Parque Nacional Tierra del Fuego, asciende a 60.000 pesos por tres días y 105.000 pesos por siete días.

De este modo, quienes planeen estancias más largas o recorridos combinados pueden acceder a una alternativa que resulta más conveniente, lo que fomenta el turismo prolongado en estas regiones.

Algunas de las tarifas parques nacionales para la temporada 2025/2026

El pase anual, que permite el ingreso ilimitado a cualquiera de los parques nacionales, tiene un valor unificado de $ 225.000, independiente del lugar de residencia del visitante. Esta modalidad busca incentivar la repetición de visitas a lo largo de todo el año, facilitando el acceso a las diversas propuestas de senderismo, observación de flora y fauna autóctona, actividades náuticas, excursiones guiadas y experiencias de turismo sustentable en las distintas estaciones.

Quiénes quedan exentos de pagar tarifas

En línea con la intención de acompañar a las familias y grupos que repiten la experiencia, se aplica una bonificación del 50% en el valor del ticket para el segundo día de visita, siempre que este se efectúe dentro de las 72 horas siguientes al primer ingreso. Especificaron que, en el caso del Parque Nacional Tierra del Fuego, el descuento se otorga exclusivamente para las ventas realizadas en línea.

Quedan exentas del pago de tasas de ingreso varias categorías, entre las que se destacan jubilados, pensionados, niños de 0 a 5 años, personas con discapacidad, residentes locales, así como quienes realicen visitas educativas organizadas por establecimientos escolares, siempre y cuando sean menores de 18 años y se acredite el fin pedagógico ante la administración del área protegida.

Por otro lado, están exceptuados de abonar el ticket los agentes de la APN, guías y coordinadores, y veteranos de guerra de Malvinas. Para acceder a estos beneficios, será requisito presentar la documentación correspondiente —como libreta de estudiante, recibo previsional, Certificado Único de Discapacidad (CUD), constancia de residencia, carnets o credenciales oficiales— en la boletería o en el momento del ingreso.

Parque Nacional Iberá, en la provincia de Corrientes (Juan Ramón Díaz Colodraro)

La política de accesibilidad y estabilidad tarifaria se da en el contexto de un creciente interés en el turismo de naturaleza, donde los parques nacionales constituyen un atractivo central tanto para extranjeros como para el turismo interno. Como es habitual, al visitarlos se sugiere revisar las recomendaciones oficiales, a fin de minimizar los riesgos asociados a la presencia de animales salvajes, las condiciones del terreno, los eventos climáticos inesperados o la existencia de plantas potencialmente tóxicas.

Los parques nacionales conservan auténticos ambientes silvestres, donde no es posible prever ni controlar todos los sucesos naturales. Por ello, se insta a la responsabilidad individual y colectiva para garantizar la conservación del patrimonio natural, la seguridad de los visitantes y la convivencia con las comunidades locales.

Al ingresar a cualquier parque con acceso tarifado, los visitantes deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte, lo que permite al personal verificar la categoría en la que corresponde ubicarlos y aplicar los beneficios, descuentos o exenciones que pudieran corresponder, conforme a la reglamentación vigente.