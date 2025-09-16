Los 10 aeropuertos con las pistas de aterrizaje más singulares del mundo

Alrededor del mundo existen pistas de aterrizaje ubicadas en lugares impensados (foto: REUTERS/Isabel Infantes)

Cuando se piensa en un aeropuerto, la imagen común suele ser la de una pista de asfalto recta, uniforme y funcional. Sin embargo, alrededor del mundo existen sitios que desafían cualquier convención, ubicados sobre playas, atravesadas por carreteras o incluso construidas en islas completamente artificiales.

Alrededor del mundo, existen algunas pistas de aeropuerto que se destacan por ser de lo más inusuales. Lugares donde la ingeniería y la geografía se alían para ofrecer experiencias de aterrizaje y despegue únicas.

Aeropuerto de Barra, Escocia (BRR)

El Aeropuerto de Barra en Escocia utiliza una playa natural como pista de aterrizaje, dependiendo de las mareas para operar sus vuelos diarios (foto: Wikipedia)

El Aeropuerto de Barra, situado en las Hébridas Exteriores de Escocia, es el único aeropuerto comercial del mundo cuya pista es una playa. Los vuelos, que conectan la pequeña isla de 13 kilómetros de longitud con Glasgow en una distancia de 225 km, solo pueden operar cuando la marea lo permite, ya que el mar cubre literalmente la pista durante parte del día.

Los pasajeros caminan por la arena hasta la terminal, cruzan las dunas y, al embarcar, pisan un último tramo de playa. Las condiciones climatológicas y las mareas provocan cancelaciones frecuentes, por lo que conviene prever retrasos.

En pequeños aviones Twin Otter, los pasajeros pueden incluso observar los instrumentos GPS de los pilotos, viviendo el vuelo desde una perspectiva inigualable.

Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKG)

Chep Lak Kok se construyó para convertirse en uno de los principales hubs de carga y transporte de Asia (Foto: Wikipedia)

Para la metrópoli de Hong Kong, la falta de espacio llevó a una solución monumental: la construcción de una isla artificial en el mar para albergar el aeropuerto. El islote de Chek Lap Kok se amplió enormemente hasta cuadruplicar su tamaño, convirtiéndose en el hogar de uno de los hub de carga más importantes del mundo y de una de las terminales de pasajeros más grandes jamás construidas.

Este aeropuerto se diseñó para reemplazar al antiguo Kai Tak, famoso por sus maniobras de aproximación. El acceso al complejo es igualmente impresionante: el puente Tsing Ma, con sus 2,2 kilómetros, fue en su momento el puente colgante de carretera y tren más largo del mundo. Las terminales vidriadas ofrecen vistas espectaculares, y su diseño está pensado para resistir tifones, y evitar daños estructurales graves.

Aeropuerto Internacional Don Mueang, Tailandia (DMK)

El Aeropuerto Internacional Don Mueang cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, a sus lados (foto: Wikipedia)

En el Aeropuerto Internacional Don Mueang de Bangkok, la pista convive con una atracción inesperada: un campo de golf de 18 hoyos. El campo Kantarat ocupa el espacio entre las dos pistas principales. Para acceder, los jugadores pasan por un control de seguridad similar al de cualquier viajero aéreo.

No existen barreras físicas entre el césped y las pistas, por lo que los golfistas deben permanecer atentos a las luces rojas que indican la inminencia de aterrizajes o despegues.

Inaugurado en 1914, Don Mueang sirvió como base de la Real Fuerza Aérea Tailandesa. Actualmente, sigue operando como centro de aerolíneas de bajo coste.

Aeropuerto Internacional Amata Kabua, Islas Marshall (MAJ)

Amata Kabua desafía lo imposible al ubicarse sobre un delgado atolón y junto a la carretera principal (foto: Captura de Google Maps)

El Aeropuerto de las Islas Marshall, redefine el concepto de pista angosta. Construido sobre un atolón delgado como un lápiz, la pista abarca el ancho total de la isla. A un lado, la laguna y al otro, el océano.

La carretera principal, conocida como Lagoon Road, discurre junto a la pista, y los vehículos circulan a gran velocidad, casi al mismo tiempo que los aviones aterrizan o despegan.

La infraestructura de la isla resultó tan limitada que para renovar la pista, los materiales llegaron desde Filipinas, Hong Kong y Corea. Este escenario extremo convierte cada operación aérea en una maniobra de precisión, en un entorno donde lo único que separa al avión del mar es una estrecha franja de asfalto.

Aeropuerto de Génova Cristoforo Colombo, Italia (GOA)

El aeropuerto de Génova está construido sobre una península artificial, al borde de las aguas del Mediterráneo (foto: Aeropuerto Cristoforo Colombo)

Para enfrentar la falta de espacio en una ciudad encajada entre el mar y las montañas, los genoveses construyeron el Aeropuerto Cristoforo Colombo sobre una península artificial en el Mediterráneo. La sensación de aterrizar aquí se describe como volar literalmente sobre el agua, donde, hasta el último segundo, parece que el avión no tocará tierra.

Inaugurado en 1962, este aeropuerto tuvo su momento de mayor auge antes de la pandemia, cuando aerolíneas internacionales lo utilizaban como puerta de entrada a la región de Liguria.

Hoy en día, ofrece aproximaciones llenas de adrenalina, sobre todo cuando se hace uso de maniobras frustradas en condiciones meteorológicas adversas.

Aeropuerto Internacional de Gibraltar (GIB)

La pista del Aeropuerto Internacional de Gibraltar cruza la vía principal de la ciudad y hasta permitió el paso de autos, ciclistas y peatones al territorio (foto: Wikipedia)

La pista de Gibraltar es famosa no solo por su ubicación, sino porque funciona como vía de acceso para peatones, ciclistas y patinetes entre el territorio y el resto de la ciudad. Hasta 2023, los automóviles también cruzaban la pista, pero ahora lo hacen mediante un túnel subterráneo. La policía regula el cruce, cerrando la pista cuando los aviones deben despegar o aterrizar.

Cruzar la pista se ha convertido en un atractivo turístico. Incluso existen recomendaciones oficiales para transitar con seguridad, mantener la higiene del lugar y cuidar personalidades famosas, como John Lennon y Yoko Ono, quienes se fotografiaron en la pista tras casarse en el estrecho.

Bora Bora, Polinesia Francesa (BOB)

En Bora Bora, los pasajeros llegan o parten en avión y conectan el viaje con un traslado en embarcación sobre la laguna (foto: Wikipedia)

En Bora Bora, el aeropuerto se sitúa en un motu, una pequeña isla en la laguna. Los aviones aterrizan prácticamente sobre el mar, y los pasajeros deben tomar una embarcación desde la zona de recogida de equipaje hacia cualquier destino en la isla principal.

La pista abarca casi toda la longitud del motu y, a pesar de la ubicación remota, el aeropuerto ofrece comercios típicos y servicios turísticos. Aterrizar aquí es llegar al paraíso desde el primer minuto, gracias a las aguas azules y arenas blancas que rodean la terminal.

Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX), Japón

El Aeropuerto Internacional de Kansai en Japón se asienta sobre dos islas artificiales unidas (foto: Wikipedia)

El Aeropuerto de Kansai, que sirve a Osaka, Kobe y Kioto, se construyó sobre dos islas artificiales unidas, a cinco kilómetros de la costa y en aguas de casi 20 metros de profundidad. Esta maravilla de la ingeniería japonesa se hundió inicialmente a gran ritmo debido a la arcilla blanda, pero la situación fue controlada tras intensas obras.

La terminal, diseñada por el arquitecto Renzo Piano, es un ejemplo de funcionalidad y belleza. Para los aficionados, existe un “Sky Deck” con vistas únicas y hasta un museo con maquetas y vídeos de la construcción.

Aeropuerto Internacional de Nauru (INU)

La pista del aeropuerto de Nauru está en paralelo a los barrios residenciales de la isla (foto: Wikipedia)

En la diminuta República de Nauru, la pista del aeropuerto principal recorre la costa suroeste de la isla, con calles y barrios residenciales a un lado y el océano al otro. El tráfico se detiene con cada aterrizaje o despegue, permitiendo a los conductores observar el movimiento de los aviones a muy poca distancia.

Para los isleños, el aeropuerto es parte integral de la vida diaria, un elemento más de la convivencia entre tierra, mar y cielo.

Aeropuerto Internacional de Velana (VIA), Maldivas

Velana combina una pista tradicional y cuatro pistas acuáticas para hidroaviones, facilitando conexiones internas entre los atolones (foto: Wikipedia)

El Aeropuerto Internacional de Velana, principal puerta de entrada a las Maldivas, se extiende sobre la isla de Hulhulé, unida a la capital Malé mediante un puente de dos kilómetros. Aquí, a una pista tradicional rodeada por el mar, se le suman cuatro pistas acuáticas para hidroaviones, inauguradas en 2022 y utilizadas principalmente para traslados internos.

Fue construido sobre acero y ampliado con una nueva pista de 3.370 metros en 2022, lista para recibir grandes aviones como el Airbus A380. La oferta para los visitantes incluye terminales modernas, alojamiento en el Hulhule Island Hotel y todos los servicios necesarios para empezar a disfrutar del paraíso, apenas se aterriza.