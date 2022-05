Cuáles son los misterios y secretos que rodean a la impactante catedral subterránea de sal en Polonia

La primera ruta turística se estableció allí a principios del siglo XIX

Un lugar extraordinario, escondido del mundo, lleno de secretos y leyendas. La primera ruta turística se estableció allí a principios del siglo XIX. En 1976, la mina de sal se inscribió en el registro nacional de monumentos históricos y ya en 1978 se colocó en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una ciudad subterránea mágica llena de grutas misteriosas, lagos, así como equipos de minería, capillas forjadas en sal, incluida la más grande, la Capilla de Santa Kinga (Kaplica Św Kingi), la patrona de los mineros de sal. Durante más de 700 años, se perforaron 26 pozos en Wieliczka y se perforaron 9 millones de metros cúbicos de vacíos posteriores a la excavación. Las minas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978.

Inaugurada en el siglo XIII, la mina produjo sal de mesa constantemente hasta 2007, siendo una de las minas de sal en funcionamiento más antiguas del mundo. También es la única mina de sal en el mundo conservada en condiciones tan prístinas. Alrededor de 1,2 millones de personas visitan las minas de sal cada año. A menudo se la conoce como la Catedral Subterránea de Sal de Polonia y es considerada una de las siete maravillas del país.

Wieliczka es uno de los monumentos polacos más preciados y fascinantes. La primera ruta turística se estableció allí a principios del siglo XIX. En 1976, la mina de sal se inscribió en el registro nacional de monumentos históricos y ya en 1978 se colocó en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sus atractivos incluyen decenas de estatuas y cuatro capillas excavadas por los mineros en la roca de sal.

Las esculturas más antiguas se han complementado con nuevas tallas realizadas por artistas contemporáneos. Incluso los cristales de los candelabros están hechos de sal de roca que se ha disuelto y reconstituido para lograr una apariencia transparente similar al vidrio. La mina Wieliczka cuenta con un lago subterráneo y las nuevas exhibiciones sobre la historia de la extracción de sal, así como una ruta turística de 3,5 kilómetros. Tiene una profundidad de 327 metros y tiene más de 287 kilómetros de largo. La sal de roca es naturalmente gris en una amplia gama de tonos, asemejándose al granito sin pulir en lugar del aspecto blanco o cristalino que muchos visitantes pueden esperar.

Wieliczka también alberga un complejo privado de rehabilitación y bienestar. La mina es famosa por las cualidades conservantes de su microclima, así como por sus propiedades saludables. Se ha establecido una clínica subterránea a una profundidad de 135 metros, donde las enfermedades alérgicas crónicas se tratan mediante estadías de varios días.

Leyendas y mineros

El cese de la producción no significa que los mineros ya no trabajen bajo tierra. Todos los días, varios cientos de mineros se aseguran de que la Mina sea un lugar seguro y que sobreviva en las mejores condiciones posibles para las generaciones futuras. Protegen las áreas históricas de la mina, rellenan los llamados vacíos posteriores a la minería en sus partes no históricas y gestionan las fugas de agua dulce. También se están preparando nuevas atracciones para los turistas: se están renovando cámaras históricas, pasillos y pozos.

Entre las historias que se cuentan durante la visita, se destaca la leyenda sobre la Princesa Kinga (Santa Kinga) . La princesa húngara estaba a punto de casarse con Bolesław V el Casto (Bolesław V Wstydliwy), el Príncipe de Cracovia. Como parte de su dote, pidió a su padre, Béla IV de Hungría, un trozo de sal, ya que la sal era muy apreciada en Polonia. Su padre, el rey Béla, la llevó a una mina de sal en Máramaros. Arrojó su anillo de compromiso de Bolesław en uno de los pozos antes de partir hacia Polonia.

Al llegar a Cracovia, pidió a los mineros que cavaran un pozo profundo hasta que dieran con una roca. La gente encontró un trozo de sal allí y cuando lo partieron en dos, descubrieron el anillo de la princesa. Kinga se había convertido así en la santa patrona de los mineros de la sal en la antigua capital polaca y sus alrededores.

A lo largo de la historia, la forma de pensar sobre la mina de sal “Wieliczka” ha cambiado de una planta industrial a una atracción turística, un lugar de eventos inusuales y un balneario. Incluso hoy en día, la mina de sal de Wieliczka se incluye a menudo en los planes de visitas oficiales de políticos, jefes de estado coronados y miembros de familias reales. Reyes y reinas, príncipes y princesas, mandatarios, artistas, autoridades científicas deambulan por las galerías de la mina y la proclaman unánimemente bella y asombrosa.

Paseando por la Mina, uno puede tener la impresión de que los cruces, las rampas y los desvíos nunca terminan. Inicialmente, los corredores se excavaron bajos y sinuosos, y en períodos posteriores, cuando los mineros tenían más experiencia y conocimiento para evaluar mejor la ubicación y extensión de un depósito, los pasadizos se volvieron más anchos y ordenados. Los mineros de Wieliczka llevan a cabo un inventario exhaustivo del subsuelo de sal, y cada trabajo y galería tiene su propio nombre único. La mina tiene nueve niveles, el más bajo de los cuales se encuentra a una profundidad de 327 metros.

La halita el nombre de la sal de cocina. Este mineral se cristaliza, pero rara vez los cristales son tan grandes y hermosos como los que se encuentran en los espacios de esta mina, ocultos a la vista humana.

El descubrimiento de este lugar se hizo en la segunda mitad del siglo XIX, durante un intenso trabajo en la región nororiental de la Mina. Encontrar las Cuevas de Cristal fue accidental e inesperado. Los cristales de las Cuevas son mucho más jóvenes que el depósito de Wieliczka, lo que significa que se formaron como resultado de la cristalización secundaria de la sal.

Las Cuevas son actualmente una reserva natural inanimada, que consta de la Cueva de Cristal Inferior con un volumen de 706 m³ y la Cueva de Cristal Superior con un volumen de 1000 m³. El acceso a los mismos está estrictamente limitado, siendo posible únicamente con fines científicos o didácticos. El descubrimiento de la primera de las Cuevas de Cristal tuvo lugar en 1860. Los cristales de halita más grandes tienen incluso decenas de centímetros de largo.

