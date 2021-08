Cuáles son las 17 mejores playas del Caribe

Un recorrido por algunos de los destinos caribeños más populares y otros bastante desconocidos pero igualmente paradisíacos

El Caribe es conocido por muchas cosas: buen clima, música, cocina, cócteles y gente cálida y amigable. En la cima de esa lista, estas islas albergan algunas de las mejores playas del mundo. Aguas tranquilas, arenas finas y palmeras, son algunas de las razones por las que la región se ha ganado su reputación. Aunque hay innumerables playas idílicas para elegir, las siguientes son 17 de las mejores del Caribe para que podamos comenzar a planificar nuestras próximas vacaciones a las islas, según Travel + Leisure.

1. Pigeon Point, Tobago, en Trinidad y Tobago

A menudo considerada la playa "más hermosa" de Tobago, es el hogar del famoso malecón con techo de paja

Si bien Trinidad es conocida por muchos por tener el carnaval más grande del Caribe, su isla hermana (parte del mismo país), Tobago, es el lugar al que puedes ir para refrescarte y relajarte. No hay mejor lugar para hacer eso que Pigeon Point Beach, la playa más popular de la isla ubicada en el extremo suroeste. Mientras esté aquí, es posible que desee considerar un viaje en bote con fondo de vidrio a Nylon Pool, un punto poco profundo en el mar frente a la costa donde puede pararse y tener el agua solo hasta la cintura.

2. Playa de Grand Anse, en Granada

Granada cuenta con más de 45 playas, pero ninguna es comparable con Grand Anse

La playa de Grand Anse, perfecta para una postal, es un tramo de más de tres kilómetros de arena fina y aguas tranquilas de color azul celeste. Se encuentra en una bahía protegida de la costa al suroeste de la isla. A pocos kilómetros de la ciudad principal de St. George, Grand Anse es la playa más amada y popular de Granada y quizás una de las ubicaciones balnearias más memorables de tu vida.

3. Grace Bay, Providenciales, Turks y Caicos

Esta playa de 20 kilómetros de largo ofrece arena blanca como el polvo y aguas azules penetrantes, poco profundas y tranquilas, perfectas para nadar

A menudo calificada como una de las mejores playas del mundo, la experiencia en Grace Bay está a la altura de sus premios. Esta playa de 20 kilómetros de largo ofrece arena blanca como el polvo y aguas azules penetrantes, poco profundas y tranquilas, perfectas para nadar. Caminando por la playa, se encontrará con muchos de los mejores hoteles y restaurantes de la isla, por lo que es fácil visitar Providenciales y nunca tener que salir de esta franja. Esta es también una gran playa para ver la puesta de sol en el horizonte todas las noches.

4. Playa Doctor’s Cave, Jamaica

Doctor’s Cave Beach, a menos de 10 minutos en auto del aeropuerto de Montego Bay

Muchas de las mejores playas de Jamaica son de gestión privada y están conectadas a hoteles. Doctor’s Cave Beach, a menos de 10 minutos en auto del aeropuerto de Montego Bay, es un favorito local y está disponible para el público por una tarifa nominal (alrededor de USD 6 para adultos) desde una entrada al lado de la calle, o gratis si se reserva una estadía en el cercano S Hotel. Las tranquilas aguas turquesas de esta playa hacen que nadar todo el día sea una tarea fácil.

5. Playa Labadee, Haití

Labadee es una península ubicada en la costa norte en la República de Haití

Haití, una de las islas más grandes del Caribe, cuenta con innumerables playas impresionantes. Una de las más populares y mejores para visitar es Labadee Beach. Para los amantes de la adrenalina existe la opción de hacer tirolesa por el agua desde lo alto de una montaña cercana. Por alrededor de USD 100, la tirolesa Dragon’s Breath lo llevará a través de casi 800 metros a velocidades de hasta 80 kph, aterrizando en la roca Dragon’s Breath.

6. Playa Bávaro, República Dominicana

Ubicada en la popular zona de Punta Cana, la playa Bávaro se extiende 50 km

Las palmeras bordean las orillas de esta playa de arena blanca y color aguamarina. Ubicada en la popular zona de Punta Cana, la playa Bávaro se extiende 50 km. Los complejos turísticos con todo incluido cercanos hacen de esta una escapada completa donde puede dejar atrás el estrés de su vida cotidiana.

7. Playa Caracas, Vieques, Puerto Rico

Playa Caracas es una de las playas favoritas entre los locales y turistas por su belleza pura (The New York Times)

No hay escasez de playas en Puerto Rico, pero vale la pena un viaje rápido en ferry o un vuelo desde la isla principal a Vieques, una pequeña isla cercana que es parte del país. Las playas de Vieques se destacan por lo vírgenes y tranquilas que se sienten. Si desea sentirse remoto, Caracas es una excelente opción, no es raro ser el único en Caracas Beach, incluso en un hermoso día, o visitar otras playas cercanas en la isla.

8. Playa Varadero, Cuba

Playa de Varadero es un clásico entre las playas de Cuba

Con una extensión magnífica de 20 kilómetros, la playa de Varadero es una de las playas más populares de la isla. Las brillantes aguas turquesas lo separan del estrecho de Florida. Y nunca hay escasez de actividades acuáticas, desde el buceo hasta la navegación, el esnórquel y la pesca, o incluso dar un paseo en un bote con fondo de cristal.

9. Pig Beach, Big Major Cay, Las Bahamas

Cayo Big Major​, es un cayo o isla deshabitado, ubicado en el distrito de Exuma en las Bahamas

Otra experiencia de playa única es en Exuma, Bahamas. Las aguas impresionantes no son el único espectáculo aquí. En esta isla deshabitada, una colonia de cerdos ocupa un lugar central. Se ha convertido en una atracción turística porque ¿quién no quiere sacarse una foto nadando con cerdos? No está permitido pasar la noche en esta isla, pero muchas islas cercanas ofrecen excursiones aquí, incluido el cercano Staniel Cay.

10. Playa Brown, Barbados

Ubicada en el área de Carlisle Bay, Brown Beach ofrece algunas de las arenas y aguas más impresionantes del Caribe

La isla más oriental del Caribe tiene algunas de las playas más hermosas, especialmente a lo largo de su Costa Platino. Ubicada en el área de Carlisle Bay, Brown Beach ofrece algunas de las arenas y aguas más impresionantes del Caribe. Mientras esté aquí, tome un paseo en catamarán para nadar con las tortugas marinas y haga snorkel para ver la abundancia de vida marina y un naufragio bajo la superficie.

11. Playa Jalousie, Santa Lucía

Jalousie Beach cuenta con aguas cristalinas, arena blanca brillante y lujosa y vistas increíbles

Justo al sur de la ciudad de Soufrière, Jalousie Beach cuenta con aguas cristalinas, arena blanca brillante y lujosa y vistas increíbles situadas justo entre las icónicas montañas gemelas Piton. Como está cerca de un enorme arrecife de coral, esta playa también es un punto popular para bucear, ya que bancos de peces brillantes y hermosos nadan debajo de la superficie.

12. Playa Flamingo, Aruba

Esta playa privada es accesible cuando visita Renaissance Island, una isla privada en Aruba que tiene un manglar donde viven los flamencos

Eagle Beach y Baby Beach en Aruba atraen a la gente con sus impresionantes aguas y arenas blancas, pero con una calidad de playa igualmente excelente, también puede tener encuentros cercanos y personales con flamencos en Flamingo Beach. Esta playa privada es accesible cuando visita Renaissance Island, una isla privada en Aruba que tiene un manglar donde viven los flamencos.

13. Seven Mile Beach, Gran Caimán, Islas Caimán

Seven Mile Beach es conocida por su belleza, y recientemente recibió el honor de "La mejor playa del Caribe" de la revista Caribbean Travel and Life

Si lo tuyo son el agua cristalina y la arena de coral, no busques más allá de la impresionante Seven Mile Beach en Gran Caimán. La playa seguramente captará su atención durante todo el día mientras contempla la perfección. Muchos hoteles a lo largo de esta franja también incluyen grandes dispositivos flotantes personales que permanecen anclados permanentemente frente a la costa, lo que permite una relajación aún mayor para su día de playa. Recientemente recibió el honor de “La mejor playa del Caribe” de la revista Caribbean Travel and Life.

14. Little Ffryes Beach, Antigua, Antigua y Barbuda

Antigua tiene 365 playas. Dos de las mejores playas adyacentes entre sí, Ffryes Beach y Little Ffryes Beach

Antigua tiene 365 playas, ¡una para todos los días del año! Dos de las mejores playas adyacentes entre sí, Ffryes Beach y Little Ffryes Beach, son todo lo que se necesita para sentirse en paz. Little Ffryes en realidad tiene una ventaja en el sentido de que generalmente está menos poblada y también tiene un excelente restaurante con comida local cerca para comidas y bebidas auténticas.

15. Playa Coki, St. Thomas, Islas Vírgenes Estadounidenses

Coki Beach es una playa de arena blanca en el lado noreste de la isla Saint Thomas, adyacente al Coral World Ocean Park

Si bien la bahía de Magans es votada como una de las mejores playas del Caribe, en realidad es la playa de Coki, donde se siente el sabor de St. Thomas. Aquí, los lugareños se acuestan mientras disfrutan de mariscos frescos y cócteles fuertes preparados en los bares de playa en el lugar. La música y las risas siempre activas crean la banda sonora del día perfecto retozando dentro y fuera del agua hermosa.

16. Trunk Bay, St. John, Islas Vírgenes Estadounidenses

Trunk Bay es parte del Parque Nacional de las Islas Vírgenes

Hay hermosas playas y luego hay playas que te dejan sin palabras. A menudo, cuanto más remota es la ubicación de la playa, más prístina es la calidad. Un ferry rápido desde St. Thomas lo llevará a St. John, una isla menos habitada pero que vale la pena visitar. Trunk Bay, escondido a unos 15 minutos del ferry en St. John, promociona la arena blanca más brillante y las aguas cristalinas para la escapada perfecta (incluso de sus vacaciones).

17. Playa Maho, St. Maarten

La Playa Maho es famosa por estar al lado del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana

Esta playa tiene una gran calidad de arena y agua, pero no por eso es una de las playas más fotografiadas del Caribe. Se trata de la única playa en el mundo que está pegada a un aeropuerto. La Playa Maho es famosa por estar al lado del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, y es un sitio popular para los turistas y observadores de planos, que visitan la playa para observar los aviones que aterrizan en el aeropuerto y pasan una corta distancia sobre sus cabezas.

Fotos: Getty Images

