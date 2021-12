Caspalá: el pueblo de Jujuy que fue elegido entre los mejores del mundo como ejemplo de turismo rural

La OMT busca otorgar un merecido reconocimiento a los pueblos de todo el mundo que han demostrado su compromiso con la promoción y la conservación de su patrimonio cultural y con el desarrollo sostenible a través del turismo

Caspalá, un pueblo de la provincia de Jujuy, fue reconocido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el marco del concurso “Best Tourism Villages”, del cual participaron varios destinos del mundo, incluidas otras localidades argentinas . Se reconocieron a 44 pueblos de 32 países que son un ejemplo del turismo rural por los valores culturales y naturales que preservan y porque promueven los productos y estilos de vida rurales y comunitarios.

El premio fue entregado durante la 24° Asamblea General desarrollada en Madrid, España y el diploma lo recibió el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. “Nos llena de alegría este reconocimiento tan importante. Seguimos trabajando para promover el desarrollo de territorios y comunidades a partir de sus valores naturales, con respeto por la autenticidad sociocultural, los valores tradicionales de cada región, su biodiversidad y sus ambientes naturales” , aseguró el ministro.

“Estamos muy contentos de poder mostrar al mundo nuestras costumbres y nuestro patrimonio cultural, ancestral y milenario”, agregó Natividad Paz, comisionado municipal de la localidad.

Caspalá se ubica en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy. Está a 3100 m.s.n.m y cuenta con relieve montañoso. Este reconocimiento le permitirá obtener el Sello Best Tourism Villages, participar en el Programa de Mejoramiento Best Tourism Villages y formar parte de la Red de Best Tourism Villages. Justamente, el objetivo de la OMT es ayudar a potenciar estas localidades, reducir las desigualdades regionales y luchar contra la despoblación en esas áreas.

“Fue una emoción muy grande y el resultado de un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Tenemos pueblos auténticos con mucha magia en Jujuy y Caspalá es sin lugar a dudas uno de ellos”, aseguró, en diálogo con Infobae, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas .

Es un pueblo que “está apostado en un lugar de muy difícil acceso y es reconocido por sus artesanas famosas a nivel local. Teníamos todos los elementos para ser seleccionados. Estamos muy orgullosos”, afirmó.

Este pueblo de aproximadamente 300 habitantes y tradición ancestral agrícola se ubica entre cerros de más de 3000 msnm. Muchas de sus familias fortalecieron emprendimientos gracias al turismo mediante servicios como el guiado, la artesanía, el hospedaje y la gastronomía tradicional para reflejar la cultura del norte argentino.

El sitio web Turismo Rural Comunitario Jujuy lo describe como “un pueblo de encanto, costumbres antiguas y rebozos coloridos”. “Esta comunidad agroganadera nos abre sus puertas para compartir toda la magia de su gente y sus tradiciones casi extinguidas en nuestra provincia. Bella y adornada con cintas de colores y rebozos bordados, Caspalá nos espera para compartir jornadas inolvidables con la calidez de su gente”, aseguran.

Entre los principales atractivos se encuentran la Iglesia Santa Rosa de Lima, una capilla construida en la década de 1840, con campanas de bronce que fueron traídas de Perú, al igual que la imagen de la patrona del pueblo; el Antigüito, con sus construcciones antiguas de barro y piedras; y Pueblo viejo, otro sitio arqueológico. Además, desde el pueblo se puede realizar una travesía a los imponentes Camino del Inca y Serranía de Hornocal.

A 240 kilómetros de San Salvador, la comunidad se destaca además por la producción agroganadera de carácter familiar e incursiona en el desarrollo del turismo rural, para lo que ofrece vivenciar una experiencia entre las alturas vallistas. Además, cuenta con un centro cultural en el que se exponen múltiples piezas artesanales, como los rebozos bordados con figuras de flores del campo y, en otros casos, recuperaron las técnicas de tejidos en los añejos telares para confección de indumentarias y otros productos.

El clima en Caspalá es el típico de puna, cálido de día y frío de noche, con un invierno crudo y precipitaciones durante el verano

El clima en Caspalá es el típico de puna, cálido de día y frío de noche, con un invierno crudo y precipitaciones durante el verano. Se cree que la mejor época para viajarlo es de abril a diciembre, debido a que en el período de enero a marzo en muchas oportunidades las precipitaciones obstaculizan el camino. Además del pueblo jujeño, otros dos también representaron a la Argentina: Trevelin en Chubut y Concepción del Yaguareté Corá en Corrientes.

El Ministerio de Turismo y Deportes articuló con todas las provincias del país para que participen de la propuesta. Se presentaron localidades que cumplen con un máximo de 15 mil habitantes, situadas en paisajes vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que comparten los valores y el estilo de vida de la comunidad.

A la hora de otorgar el premio, la OMT evaluó parámetros como recursos naturales y culturales, potencial y desarrollo turístico, su integración de la cadena de valor. salud y seguridad, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, entre otros.

