Turismo: país por país, todo lo que se necesita saber sobre las propinas en el mundo

La propina es un código y es distinto en cada país (Getty Images)

La propina es un código y es distinto en cada país. Para no padecer incidentes ni caer en malos entendidos es necesario descifrarlo cuando se llega a un lugar.

Por ejemplo, en Nueva York, el personal de un restaurante se ofenderá si la recompensa es menor al 15% del precio del ticket, y tal vez será mejor no regresar ya que, si uno es recordado, la atención seguramente será descomedida. En cambio, en Japón un mozo puede llegar a correr al comensal si este decidió dejar algo de dinero sobre la mesa, suponiendo que lo ha olvidado. En Argentina, dejar propina es sagrado, pero el encarecimiento de los precios en los últimos años ha hecho que, lo que antes fue regla, que era dejar el 10% de la consumición, hoy ya no siempre se respete y se aceptará con mejor o peor cara lo que el cliente desee dejar.

Lo cierto es que muchas veces al arribar a un lugar se desconoce cuál es ese código y es bueno tener una idea de a qué atenerse.

Esta es una breve guía de las propinas en el mundo:

-Brasil

Primero que nada, nunca mencione la palabra “propina” al personal porque puede ser ofensivo, ya que el término no significa lo mismo que en lugares de habla española. En ese país, se llama de ese modo a la “coima” por lo tanto su connotación es negativa.

El dinero extra de un servicio para mozos de bares y restaurantes, en Brasil, suele estar incluido en la factura y es de un 10% de lo consumido, sobre todo en los lugares turísticos y en general está aclarado en el ticket e impreso en el menú. Si no es así, es bien visto dejar el mismo porcentaje. En caso de que estuviese incluido no estará mal dejar dinero extra a un empleado en agradecimiento por el servicio prestado. En este caso el término es Gorjeta (pronúnciese goryeta).

-Estados Unidos

A quienes afirman que es la “capital mundial de la propina” y eso significa que irse de un lugar si desembolsar lo que se espera de uno es una ofensa. Tanto es así, que lejos de ser una cuestión voluntaria, como la propia definición de propina lo indica, se suele exigir entre un 15% y un 20% de la factura. Ocurre que allí lo que aportan los clientes es una parte importante del salario del personal que habitualmente es bajo. La regla en ese país es dar dinero no sólo a los mozos de un restaurante o un bar, sino también a un portero, camarero, botones y cualquier persona que ha prestado una servicio o una ayuda.

No en todos los países es costumbre dar propina a los taxistas (Getty Images)

-Canadá

El personal de servicio, en líneas generales, espera que le dejen propina. En el Canadá francófono suele ser del 10% y en el anglófono el 20%. También dependerá de qué tan bueno ha sido el servicio prestado, si es malo estará bien dejarles un mensaje dando unos pocos centavos. Los restaurantes suelen cobrar un 15% del valor de la consumición . Los porteros, valets y mucamas de los hoteles esperan recibir una propina de entre 1 y 3 dólares por día. Es correcto dejarlo en la cama o en la mesita de luz. También los taxistas reciben allí propina que ronda el 10%.

-México

Los comercios tienen prohibido exigir propina y no puede cargarse en la factura sin el consentimiento del consumidor, pero es costumbre dejar una gratificación voluntaria del 10% al 15% del total de lo consumido , incluso se recomienda que, si el servicio fue especialmente bueno, se agregue un 5%. En ese país los salarios de los empleados dependen en gran medida de estos pagos extra.

-Australia

En otras épocas era impensado que un viajero tuviese que dar propina allí, pero con el aumento del turismo se ha ido incorporando la costumbre, pero aún son completamente opcionales. Se acepta una propina del 10% en los restaurantes. En cambio, no es costumbre dar propina a los taxistas, pero esta forma de propina también va en aumento.

-Perú

En cuanto al monto que se recomienda dejar como propina en un restaurante, el uso más común es de 10%, pero existen variaciones . Si un cliente considera que el servicio no fue del todo bueno o que hubo algunas deficiencias, entonces podrá dejar un poco menos, entre un 5% y 7%. Allí se considera que, si el servicio fue realmente deficiente, uno no debe sentirse en la obligación a dejar propina.

En Chile, Argentina y Uruguay lo habitual es dejar el 10% del ticket de consumición (Getty Images)

-Chile

Es costumbre dejar una propina del 10%. Ni mas ni menos. Pero, si la atención que se recibe es deficiente, no hay que dudar en evitar dejar dinero. En cualquier caso, nadie deja más del 10%.

-Uruguay

En Uruguay no hay nada reglamentado ni obligatorio en ese sentido. Los usos y costumbres sugieren dejar un 10% sobro el ticket de propina si el servicio a si bueno y 15% si ha sido excelente.

-Austria

Las propinas en Austria son menos comunes que en EEUU o en otras partes de Europa, principalmente porque los salarios son decentes y por lo general ya se incluye un cargo por servicio en la factura. Sin embargo, en los restaurantes, puede dar una propina del 5% al 10% dependiendo de lo elegante que sea el establecimiento. La propina de da en efectivo y se entrega el dinero directamente al camarero. Decir “danke” al presentar su pago es el equivalente austriaco a decir “Quédese con el cambio”. Si no se está satisfecho con el servicio, es usual no dar propina. La propina a los taxistas generalmente es del 10%, a las personas que transportan el equipaje de 1 a 2 euros por valija, lo mismo que para la camarera todas las mañanas. Esta acción no es necesaria, pero se agradecen.

-Bélgica

Las propinas no son muy comunes en Bélgica. Los trabajadores de servicios generalmente están bien pagados y no dependen de las propinas. Sin embargo, darla o no depende de la situación. Los restaurantes generalmente agregan un 10% a 15%, pero es correcto dejar algunas monedas por un buen servicio. Cuando el servicio no está incluido, se espera una propina del 15%. Las propinas no son la norma en los hoteles y en los taxis, solo suelen redondear la tarifa. Los asistentes del estacionamiento reciben 1 euro, el personal de guardarropa, 50 centavos de euro, los asistentes de los baños 25 centavos de euro y el personal del bar solo un pequeño cambio. No se requiere dar propina al taxista en Bélgica, pero se agradece.

En China algunos hoteles prohíben a su personal aceptar propinas (Getty Images)

-China

Nunca será necesario dar propina en ningún lugar de China. El consenso es que los extranjeros son asquerosamente ricos y, por lo tanto, cobran tarifas caras. La mayoría de los hoteles y restaurantes administrados por el gobierno prohíben la aceptación de propinas. A veces, en los hoteles más destacados y por parte del personal de servicio más joven de las ciudades más abiertas, se espera una propina, pero es necesario ser discreto . En hoteles lujosos, puede dejar a los botones o conserjes 1 yuan por pieza de equipaje, pero no se espera. En Hong Kong, comúnmente se agrega un cargo del 10% al 15% a la factura. En China, los taxistas no esperan propina.

-Francia

En Francia, el servicio debe estar incluido en el precio de la factura de un restaurante por ley, por lo que no es necesario dar propina, aunque es costumbre redondear la factura para incluir un poco más. En los hoteles se suele dejar 1 a 2 euros para el servicio de limpieza y los porteros. Esto no es así para los bares, por lo que debe evaluarse si cree que se ha recibido un servicio particularmente bueno o no. Generalmente, se espera dar a los maleteros reciban 0,50 euro a 1 euro por maleta, amas de llaves 1 euro a 1,50 euro por día. Es costumbre darle una propina al taxista del 10%.

-Alemania

Las propinas no son muy comunes en Alemania. De todas formas, como el servicio generalmente no está incluido en los restaurantes, se espera una propina discrecional del 5% a10%. En los hoteles, el servicio de limpieza y los porteros esperan 2 a 3 euros. Los taxistas esperan propinas del 10% al 5%. La mayoría de los restaurantes y tiendas, e incluso los hoteles, solo aceptan esa recompensa en efectivo.

En algunos países sólo esperan propina en las zonas turísticas (Getty Images)

-Grecia

En los restaurantes, se espera un cargo de entre el 5% al 10%. En los hoteles, una propina estimada en 4% a 5% es la norma. Los taxistas no esperan recibir propinas. En los hoteles, se acostumbra dar una recompensa al portero o botones de alrededor de 1 euro por maleta.

-República Checa

La propina no es nada común en la República Checa. Sin embargo, hoy en día, se suele esperar una propina del 10% de los visitantes extranjeros, pero sólo en destinos turísticos como Praga . Restaurantes: a medida que crece la economía, cambian los hábitos de propina. Viajeros experimentados coinciden en que el servicio allí es diferente a muchos otros lugares del mundo: no hay que juzgar el servicio por las sonrisas, sino por la rapidez, la calidad y la factura. Dar propina con tarjeta de crédito es inusual. Las propinas para los taxis en la República Checa no son comunes. Sin embargo, si recibió un servicio excepcional, no dude en redondear la factura. En hoteles la recompensa suele ser de 1 a 3 euros, para los maleteros, botones y mucamas.

-Dinamarca

No es costumbre dar propina en Dinamarca porque los salarios suelen ser altos. Sin embargo, siempre se agradece dejar un pago extra del 10%. En última instancia, depende de cada uno si desea dar propina o no, especialmente en el caso de un servicio excepcional.

-Italia

No se espera propina en los restaurantes de toda Italia, ya que normalmente se le cobrará un coperto (cargo de cobertura) además de la factura. Sin embargo, se agradecerá mucho si ha tenido un buen servicio dejar un poco más de dinero.

En numerosos países, como por ejemplo España, suele estar incluida en el precio (REUTERS/Susana Vera)

-Países Bajos

No se esperan propinas en los Países Bajos. Sin embargo, es común redondear la cuenta en los restaurantes. Los restaurantes cobran un 10% pero donde el servicio no está incluido es bueno dejar una propina del 10%. En los hoteles, se deja el pago extra que uno desea, pero los taxis esperan un 5% o redondean la tarifa.

-Nueva Zelanda

Los neozelandeses suelen recibir buenos salarios, por lo que una propina será una buena sorpresa. Esos pagos no son parte de la cultura a menos que el servicio sea excepcional. Sin embargo, a medida que creció el turismo, especialmente de estadounidenses, las propinas se están volviendo cada vez más populares.

-Portugal

En Portugal, la propina es común sólo en las zonas muy turísticas como Lisboa y Algarve. En los restaurantes es común un aproximadamente un 5%. Los hoteles tienden a cobrar entre el 5% y el 19%. Donde el servicio no está incluido se debe dejar al conserje y porteros 2 euros. Los taxistas esperan un 5% a10%.

-España

En España, la mayoría de los restaurantes y bares esperan recibir una propina de los turistas, aunque en realidad sigue siendo una cuestión de discreción personal . Las facturas suelen incluir un cargo por servicio en los restaurantes y, como regla general, si sirven una bebida en la barra de un bar o en la mesa se debe dejar una pequeña propina. Los porteros y camareras de hotel también esperarán una pequeña muestra de agradecimiento.

-Chipre

Se debe esperar que ya esté incluido un 10% a un 15% en restaurantes y hoteles, además de pequeñas propinas para los maleteros y el servicio de limpieza. L os taxis no esperan propinas, pero el personal de guardarropa y los encargados de los baños esperan 1 euros.

En Portugal sólo en las zonas turísticas es usual recibir el 5% de propina (EFE/ Andrea Caballero De Mingo)

-Hungría

La propina es muy común en Hungría. Se espera de los turistas pagos extra que ronden el 8% a 15% en los restaurantes . La regla es dar propina a cualquiera que brinde un servicio. A taxistas: 10%.

-Irlanda

Las propinas no son de rigor en Irlanda. Sin embargo, se acostumbra darla y que sea de entre un 12% y un 15% en restaurantes u hoteles , si aún no hay un cargo por servicio incluido. Si recibe un buen servicio, una propina del 10% sería la cantidad adecuada para los taxistas, los maleteros y el personal del hotel.

-Rusia

Los restaurantes cobran entre un 5% y un 20% de cargo por servicio, pero donde no lo hacen, es costumbre dejar entre un 10% y un 25% . Los hoteles cobran entre un 5% y un 20%, pero los maleteros y el servicio de limpieza esperan una pequeña propina. Los taxistas no la esperan. En ese país siempre es el pago en efectivo, muchos restaurantes directamente no aceptan tarjetas de crédito.

-Islas Vírgenes Británicas

Se espera una propina del 15% a 22% en restaurantes y hoteles. Los taxis obtienen entre el 2% y el 4%. El 10%, aunque esto es discrecional, estará bien para el personal de bar.

-Rumania

La mayoría de los restaurantes incluyen un cargo por servicio a una tasa del 5% a 10%. Donde no esté incluido, es correcto dejar una propina entre el 5% y 10% . Los hoteles cobran alrededor del 5%, pero cuando no está incluido, es correcto dejar al servicio de limpieza y los porteros entre 4 y 5 leu por día. En los taxis, es costumbre redonear la tarifa, mientras el guardarropa, los encargados del estacionamiento y de los baños esperan entre 2 y 3 leu.

-Singapur

Según los avisos del gobierno en Lion City, no se permiten propinas. Los funcionarios alientan a los turistas a que no agreguen al 10% del cargo por servicio que muchos hoteles de alta gama incluyen en la factura. Los porteros de los hoteles son una excepción a la regla que indica que no se reciben propinas, ya que generalmente aceptan un par de dólares por cargar valijas.

En Bélgica los restaurantes suelen agregar entre el 10 y el 15%, pero es común dejar algunas monedas extra al personal (Jean-Paul Remy/visit.brussels/dpa)

-Tailandia

No es muy habitual dar propina en Tailandia. Algunos lugares lo esperan y otros no. En general, cuanto más occidentalizado esté el lugar, es más probable que esperen una propina. En los taxis de Bangkok la costumbre local sigue siendo redondear la tarifa a los cinco baht más cercanos.

-Argentina

Es bueno advertir a los turistas extranjeros que es costumbre dejar el 10% en los restaurantes. Los hoteles generalmente cobran alrededor del 10%, pero sobre todo cuando ese no sea el caso, dar una propina al servicio de limpieza y a los porteros por llevar las maletas a la habitación, será muy bien recibido. Darle una propina a la mucama todos los días suele redundar en un servicio fantástico. Los taxistas no suelen esperar que se les dé propina, pero casi todo el mundo les deja algunas monedas, billete o redondea el precio.

Qué ocurre en los cruceros, los conductores de ómnibus de tours y los all inclusive

Cruceros

Los pasajeros son una cliente cautivo en un crucero y la propina es imperativa. La mayoría de los folletos de cruceros tienen una guía de propinas recomendadas, pero es bastante aleatorio y varía. Viajeros avezados recomiendan presupuestar entre 100 y 120 dólares adicionales por pasajero en un crucero de dos semanas. Muchas líneas de cruceros también agregan un cargo del 15% a la factura de cualquier bar.

Conductores

No existe una etiqueta estándar para dar propina al conductor. Realmente depende de cada uno, pero algunos viajeros dicen que entre 7 y 40 dólares dependiendo el tipo de servicio.

Vacaciones all inclusive

Los agentes de viajes generalmente están de acuerdo en que las propinas no son necesarias en unas vacaciones con todo incluido, excepto en el restaurante a la carta.

Bonus track

Periodistas de viajes y sitios de turismo recomiendan que, si la factura incluye un cargo por servicio, no se debe llenar los comprobantes de crédito que tienen un espacio para una propina: no pagues esto dos veces.

