COVID-19: Filipinas extiende las restricciones hasta mediados de julio

Filipinas ha anunciado que las restricciones impuestas por el coronavirus se han ampliado hasta mediados de julio (Reuters)

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado que las restricciones impuestas por el coronavirus se han ampliado hasta mediados de julio, especialmente en la capital y las provincias circundantes.

Si bien los casos en la zona de Manila han descendido desde abril, cuando se registró el pico más alto, algunas provincias se enfrentan ahora a aumentos de los contagios a medida que el país hace frente a la distribución de vacunas.

Los eventos deportivos y de entretenimiento siguen prohibidos en la región de Gran Manila, mientras que en los restaurantes, gimnasios y monumentos turísticos se permitirá un aforo de hasta el 40 por ciento de la capacidad de los locales.

En una veintena de ciudades y provincias fuera de la capital se mantendrán las restricciones (Reuters)

Además, en una veintena de ciudades y provincias fuera de la capital se mantendrán las restricciones, según informaciones del diario ‘The Philippine Star’. Por otra parte, el Gobierno ha ampliado la prohibición de viaje con Omán, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la mayoría de países del sur de Asia.

Las autoridades locales tienen ahora dos días para apelar ante el presidente, tal y como ha confirmado el portavoz de Duterte, Harry Roque, en un comunicado.

La vacunación en Filipinas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con encarcelar a las personas que se nieguen a vacunarse contra el coronavirus. “No me malinterpreten, hay una crisis en este país, hay una emergencia nacional. Si no quieren vacunarse, los arrestaré y les inyectaré la vacuna en el trasero”.

Filipinas tiene la intención de vacunar al menos a 58 millones de personas este año (EFE)

“Si no están de acuerdo con vacunarse, váyanse de Filipinas. Vayan a India si quieren o a otra parte, a América”, apuntó añadiendo que ordenaría a los líderes de las aldeas que elaboren un listado con los residentes que se niegan.

Duterte y su gobierno enfrentaron críticas por una campaña de vacunación marcada por los problemas de suministro y las reticencias de la población. Tras repetidas demoras, la inmunización arrancó en marzo.

Filipinas tiene la intención de vacunar al menos a 58 millones de personas este año para lograr la inmunidad colectiva contra el coronavirus. Hasta el momento, 2,5 millones de personas recibieron el esquema completo, mientras se aplicaron un total de 8,4 millones de dosis.

El presidente culpó de los problemas a los países adinerados occidentales por acaparar las vacunas para sus ciudadanos, dejando a las naciones más pobres, como Filipinas, atrás.

Filipinas es un importante foco de COVID-19 en Asia, con más de 1,3 millones de contagios confirmados y al menos 23.749 fallecidos.

Hasta el momento, 2,5 millones de personas recibieron el esquema completo en Filipinas, mientras se aplicaron un total de 8,4 millones de dosis (Foto: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo)

¿Es seguro viajar en esta temporada? A medida que más personas se vacunan y las tasas de infección por coronavirus disminuyen en muchas partes del mundo, la gente vuelve a viajar en mayor número. La Unión Europea anunció que levantará las restricciones para los visitantes de más de una docena de países, incluido Estados Unidos. Los cruceros desde los Estados Unidos también volverán a navegar pronto. Pero, ¿qué deberían tener en cuenta las personas al decidir si viajar y a dónde viajar esta temporada? ¿Qué pasa si viajan con niños que aún no pueden vacunarse? ¿Qué consideraciones adicionales deberían tener?

“Hay dos factores principales a considerar. El primero es su estado de vacunación. Si está completamente vacunado, a menos que esté gravemente inmunodeprimido, está bien protegido contra el COVID-19 y espero que reanude las actividades que disfruta nuevamente, incluidos los viajes internacionales. Por otro lado, aconsejaría a aquellos que no están vacunados que se abstengan de realizar viajes no esenciales, ya sea en el país o en el extranjero. Si se encuentra entre grandes multitudes de personas en interiores, por ejemplo, en aeropuertos o estaciones de tren, es probable que también haya otras personas que no estén vacunadas y estas representarán un riesgo para usted y usted también será un riesgo para ellos”, sostuvo en diálogo con la CNN la doctora Leana Wen, médica de urgencias y profesora visitante de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

