¿Es seguro viajar esta temporada?

La Unión Europea anunció que levantará las restricciones para los visitantes de más de una docena de países, incluido Estados Unidos. Los cruceros desde los Estados Unidos también volverán a navegar pronto (REUTERS)

A medida que más personas se vacunan y las tasas de infección por coronavirus disminuyen en muchas partes del mundo, la gente vuelve a viajar en mayor número. La Unión Europea anunció que levantará las restricciones para los visitantes de más de una docena de países, incluido Estados Unidos. Los cruceros desde los Estados Unidos también volverán a navegar pronto. Pero, ¿qué deberían tener en cuenta las personas al decidir si viajar y a dónde viajar esta temporada? ¿Qué pasa si viajan con niños que aún no pueden vacunarse? ¿Qué consideraciones adicionales deberían tener?

“Hay dos factores principales a considerar. El primero es su estado de vacunación. Si está completamente vacunado, a menos que esté gravemente inmunodeprimido, está bien protegido contra el COVID-19 y espero que reanude las actividades que disfruta nuevamente, incluidos los viajes internacionales. Por otro lado, aconsejaría a aquellos que no están vacunados que se abstengan de realizar viajes no esenciales, ya sea en el país o en el extranjero. Si se encuentra entre grandes multitudes de personas en interiores, por ejemplo, en aeropuertos o estaciones de tren, es probable que también haya otras personas que no estén vacunadas y estas representarán un riesgo para usted y usted también será un riesgo para ellos”, sostuvo en diálogo con la CNN la doctora Leana Wen, médica de urgencias y profesora visitante de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

En segundo lugar, Wen recomienda considerar el destino. “Muchos países están permitiendo a los viajeros de los Estados Unidos nuevamente, pero aún pueden tener reglas que pueden hacerle reconsiderar su viaje. Por ejemplo, puede haber un período de cuarentena obligatorio durante el cual no puede visitar ningún destino turístico. Si el período de cuarentena es esencialmente la duración de su viaje, puede que no valga la pena ir”, explicó la experta.

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de los EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) mantienen una lista actualizada de países por nivel de riesgo (REUTERS)

“También busque los números de transmisión del coronavirus. No querrá ir a un país en medio de una gran oleada de casos. No solo correrá el riesgo de contraer el virus, sino que si se enferma, podría ser un desafío encontrar atención médica. Los países con altas infecciones de COVID-19 también podrían estar imponiendo cierres y otras restricciones que obstaculizarían su viaje. Dependiendo de las condiciones en ese momento, es posible que incluso tenga dificultades para regresar a su país”, añadió.

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de los EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) mantienen una lista actualizada de países por nivel de riesgo. “Asegúrese de consultar esta lista y darse cuenta de que cambia constantemente. Una vez que decida un destino, conozca las reglas antes de ir, por ejemplo, si es necesario realizar pruebas. Desde el punto de vista de la logística, definitivamente es más fácil viajar a nivel nacional. Por otro lado, hay muchos países con tasas suficientemente bajas de COVID19 y regulaciones favorables que serán muy acogedoras para los visitantes internacionales”, dijo la especialista.

¿Es seguro viajar en avión?

A Wen le preocupan poco las personas vacunadas que viajan en avión, aunque les advierte que todavía se dejen la máscara puesta durante el vuelo y que limitan el tiempo en entornos interiores abarrotados antes y después del viaje (REUTERS)

Cuando los pasajeros están enmascarados en los aviones, la tasa de transmisión COVID-19 es baja. A Wen le preocupan poco las personas vacunadas que viajan en avión, aunque les advierte que todavía se dejen la máscara puesta durante el vuelo y que limitan el tiempo en entornos interiores abarrotados antes y después del viaje. Sin embargo, sí le preocupan las personas no vacunadas que viajan en vuelos. “Aunque se requieren máscaras en los vuelos, muchas personas han bajado la guardia y no están siendo tan cautelosas como antes. Idealmente, el viajero debería vacunarse antes de emprender el viaje. Las personas no vacunadas deben usar una máscara de alta calidad (es decir, una N95 o KN95) o una máscara doble durante todo el vuelo”, advirtió.

Sobre la posibilidad de viajar con niños menores de 2 años u otros niños que simplemente no pueden ponerse las máscaras, dijo: “Tengo una niña de 1 año y no la llevaré en vuelos. Mi hijo de casi 4 años es bastante bueno para usar máscaras, y si tuviéramos un viaje corto, una hora de vuelo, por ejemplo, consideraría llevarlo. Pero no cruzaríamos el país ni tomaríamos un vuelo internacional en este momento. Otras familias tomarán decisiones diferentes. Este es un período intermedio en el que las personas tomarán diferentes decisiones en función de su percepción del riesgo y sus circunstancias individuales”.

Cruceros para personas no vacunadas

En tiempos pre-pandémicos, una experiencia de crucero involucró a miles de personas en lugares cercanos entre sí, con mucha mezcla y por períodos prolongados de tiempo (EFE)

Demos un paso atrás y observemos las características únicas de los cruceros. En tiempos pre-pandémicos, una experiencia de crucero involucró a miles de personas en lugares cercanos entre sí, con mucha mezcla y por períodos prolongados de tiempo.

Hay comidas compartidas, espectáculos, bebida y baile. El crucero hace paradas en el camino y, a menudo, los pasajeros desembarcan e interactúan con personas en otras regiones del país o del mundo. Pueden estar comprando recuerdos, visitando atracciones o yendo a un bar, y luego regresando a bordo del barco para interactuar nuevamente entre sí.

Estos son algunos de los entornos de mayor riesgo para la transmisión de COVID-19. Vimos esto al comienzo de la pandemia, cuando más de 800 personas a bordo de tres cruceros se infectaron. Un brote en un solo crucero, el Diamond Princess, enfermó a más de 700 personas; nueve murieron.

Los estudios muestran que la vacunación reduce drásticamente la posibilidad de adquirir COVID-19 y transmitirlo a otras personas. Incluso si alguien que está vacunado contrae el coronavirus, es probable que tenga una carga viral mucho más baja y no pueda infectar a muchos otros. “Si tiene un crucero de solo personas vacunadas, la posibilidad de que se pongan en peligro entre sí es baja. No es cero (podrían ocurrir infecciones de avance entre las personas completamente vacunadas), pero la posibilidad de tener un evento de superpropagación es mucho menor”, reconoció.

Y agregó: “Sin embargo, si los que están a bordo no están vacunados y alguien termina contrayendo COVID-19, esa infección podría extenderse a los no vacunados. También existe la posibilidad de que también ponga en riesgo a los vacunados, en particular a los ancianos y con algún grado de inmunosupresión. En pocas palabras: si está considerando viajar en crucero y está vacunado, elija un crucero que requiera prueba de vacunación. Si no está vacunado, no vaya al crucero, por su propia seguridad y la de los demás pasajeros”.

"Aquellos que no están vacunados ciertamente deberían estar preocupados por esta variante que es más transmisible y posiblemente más letal que las otras cepas de coronavirus”, destacó Wen (AFP)

Si bien la prueba de una prueba negativa es definitivamente mejor que nada, no reemplaza la necesidad de vacunación. Después de todo, la persona aún podría estar albergando el virus, pero la prueba aún no lo ha detectado y aún podría infectarse durante el viaje. Algunos cruceros permiten unirse a personas no vacunadas, con limitaciones. Por ejemplo, se supone que todavía deben usar máscaras en lugares públicos, y podrían estar restringidos en ciertas horas de comedor o áreas o actividades interiores. “Todavía no creo que esto sea suficiente. No llevaría niños no vacunados a un crucero en este momento”, finalizó sobre el tema.

¿Debería influir la preocupación por las nuevas variantes en la decisión de viajar?

“Para los vacunados, no. Las vacunas que tenemos, en EEUU por lo menos, son muy protectoras contra las variantes identificadas hasta ahora. Las personas que están parcialmente vacunadas, que recibieron solo una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech o la vacuna Moderna, deben preocuparse. Eso es porque una dosis proporciona solo alrededor del 33% de protección contra la variante Delta. Y aquellos que no están vacunados ciertamente deberían estar preocupados por esta variante que es más transmisible y posiblemente más letal que las otras cepas de coronavirus”, destacó Wen.

Dado que se han eliminado las restricciones de capacidad en muchos lugares, ¿es realmente seguro comer dentro de un restaurante lleno de gente e ir a un concierto en el interior lleno de gente si está vacunado?

Para la especialista, hay otros dos factores a considerar. Primero, ¿cuál es la tasa de transmisión en la comunidad a la que nos dirigimos? En segundo lugar, debemos observar cada circunstancia individual (Getty Images)

“Ninguna de estas actividades está libre de riesgos. Si alguno de estos entornos requiere prueba de vacunación, eso reduce inmediatamente el riesgo de manera sustancial. Los conciertos con solo personas vacunadas serán mucho más seguros que de otra manera: piense en el riesgo de exposición si está de pie hombro con hombro con docenas de fanáticos no vacunados, desenmascarados y muy emocionados que gritan durante horas”, aseveró la experta.

Para ella, hay otros dos factores a considerar. Primero, ¿cuál es la tasa de transmisión en la comunidad a la que nos dirigimos? En segundo lugar, debemos observar cada circunstancia individual. Un restaurante que tenga algo de espacio entre las mesas y una buena ventilación será más seguro que un bar que solo tenga espacio para estar de pie y sea tan ruidoso que la gente tenga que gritar para escucharse entre sí.

“Si no está vacunado, debería seguir comiendo al aire libre. Si debe ir a espacios interiores con otras personas cuyo estado de vacunación se desconoce, debe usar una máscara y limitar su tiempo en estos entornos de mayor riesgo. En última instancia, decidir qué actividades volver a realizar después de la vacunación depende del valor de esa actividad para usted, así como de su tolerancia al riesgo. Se pueden levantar las restricciones y las personas pueden volver a muchos aspectos de la normalidad prepandémica si lo desean, pero también debemos tener en cuenta que el hecho de que podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo. Todos deben tomar las decisiones que sean más adecuadas para ellos y sus familias”, concluyó Wen.

SEGUIR LEYENDO: