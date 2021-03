El extraño caso del pueblo español que se salvó por la pandemia

Gósol está ubicado en la rica región autónoma de Cataluña, en un majestuoso valle en los Pirineos (Shutterstock)

La pandemia por COVID-19 ocasionó emigraciones generalizadas de ciudades de todo el mundo, y aquellos que podían permitirse el lujo de escapar a menudo de la vida urbana a favor del aislamiento que ofrecen los pueblos pequeños. En ese momento, se consideró una sentencia de muerte para esas ciudades, pero su pérdida fue, en unos pocos casos selectos, justo lo que esos burgueses y aldeas rurales necesitaban para sobrevivir.

Este sentimiento, según un nuevo informe de The New York Times, ha sido especialmente cierto para Gósol, un pequeño pueblo de los Pirineos españoles, cerca de Andorra, que supo tener entre sus inquilinos notables a Pablo Picasso, quien llegó en 1906 cuando la población era de unos 745 habitantes. El artista pintó gran parte de su famoso “Período rosa” allí, aprovechando lo que definió como una “epifanía de inspiración”. Sin embargo, la epifanía no bastó para que se quedara: se marchó de Gósol antes del final de ese año, y también lo hicieron muchos otros durante las décadas posteriores.

Desde entonces, el censo de la ciudad había disminuido en casi todos los conteos. La escuela estuvo a punto de cerrar por falta de alumnos. El alcalde incluso visitó los programas de televisión y les suplicó a sus compatriotas: “Vengan a Gósol o el pueblo desaparecerá”. Al parecer, fue necesaria una pandemia para que los españoles le prestaran atención a su llamado. Con el inicio de la pandemia, muchos barceloneses comenzaron a mirar hacia afuera, en gran parte debido a la crisis económica en la que había caído España, un subproducto del COVID-19. Y, poco a poco, la gente comenzó a migrar a Gósol en busca de una vida más tranquila.

El castillo que corona la colina sobre el pueblo de Gósol solía ser uno de los más grandiosos de la frontera de España y Francia, con vistas a fértiles granjas y bosques ricos en madera que se extendían hasta las nubladas cimas de las montañas (Shutterstock)

Fue un raro rayo de luz en medio de una época turbulenta: unas 20 o 30 personas se mudaron a un pueblo menguante de 140 almas, donde incluso la pequeña escuela ubicada en la plaza del pueblo recibió una segunda oportunidad cuando los padres comenzaron a inscribir a sus hijos. Ahora, tiene 16 estudiantes, un lugar con sillas y mesas para niños, planetas de papel que cuelgan del techo y una incubadora que calienta huevos. Si bien las llegadas de adultos parecían comenzar de nuevo en Gósol, dijeron, los niños parecían estar un poco obsesionados por la vida que dejaron atrás.

“Hay una niña, hay dos o tres, que se han vuelto mucho más cerradas, que les cuesta más relacionarse con los otros”, dijo en diálogo con The New York Times Carla Pautas, la directora. “Es como que se han acostumbrado estos meses a estar solas”, respondió al periódico estadounidense Anna Boixader, una maestra.

“Si no fuera por el coronavirus, la escuela se hubiera cerrado”, sostuvo Josep Tomás Puig, de 67 años, cartero jubilado de Gósol que se pasó la vida viendo cómo la generación más joven se marchaba hacia las ciudades de España. “Si se cierra la escuela, se cierra el pueblo”.

Gósol merece ser visitado por todo aquel que quiera buscar la misma inspiración que sirvió a Picasso para reinventarse (Shutterstock)

Pese a ser dueño de un imponente patrimonio histórico y natural, el municipio de la comarca del Berguedà no es el preferido de la gente. Solo tres familias se mudaron a Gósol en los años previos a la pandemia. El año pasado, una tormenta invernal dejó a la ciudad sin electricidad, y a muchos sin calefacción, durante dos días. Dos de las tres familias que se ofrecieron como voluntarias para mudarse finalmente se fueron.

Gósol no fue el primer pueblo del país en llegar al borde de esa situación. Durante décadas en España, un paisaje lleno de ciudades amuralladas, puentes de piedra y antiguas carreteras sinuosas ha sido abandonado a medida que generaciones de jóvenes se marcharon a las ciudades. La “España vacía” es la frase que se acuñó para describir ese problema. Este movimiento de población de los pueblos a las ciudades lleva provocando durante años que amplias regiones de la península queden despobladas con densidades que compiten en los ránking europeos con Laponia Noruega.

Tanto los expertos como algunos nuevos residentes siguen siendo escépticos sobre si los movimientos serán permanentes o no, pero por el momento, Gósol vivirá para ver otro día: una pequeña victoria en un año por lo demás desgarrador, pero una victoria de todos modos.

