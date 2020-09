6 encantadores jardines secretos alrededor del mundo

Estos son seis de los jardines secretos más encantadores del mundo, desde California hasta Canadá, según la revista de viajes con sede en Nueva York Travel + Leisure (Shutterstock)

Pandemia o no, estar al aire libre puede ser nutritivo. Tomemos los jardines secretos, por ejemplo. Son oasis de flora y fauna, árboles de formas únicas y rincones sombreados para descansar, que incluso pueden evocar el libro clásico de Frances Hodgson Burnett, El jardín secreto.

Sin embargo, más allá de nuestras pantallas y páginas de libros, el mundo ofrece una serie de escapadas al aire libre que parecen cuentos de hadas. Estos son seis de los jardines secretos más encantadores del mundo, desde California hasta Canadá.

Castillo de Dromoland en el condado de Clare, Irlanda

Los huéspedes de Dromoland reciben un mapa de los jardines al hacer el registro de entrada y no deben perderse la espectacular galería de tejos, que data de 1740 (Shutterstock)

Los pintorescos jardines amurallados de este castillo convertido en hotel del siglo XVI están escondidos tras un largo túnel arqueado en el extremo sur de los terrenos. Una vez que los alcance, será testigo de una variedad de colores otoñales, una piscina de agua de estilo renacentista, un invernadero vintage y la mujer que ha vivido su vida construyéndolo y restaurándolo todo: Dorothea Madden. Como jardinera jefa, Madden ofrece a los huéspedes recorridos privados por los jardines, que originalmente se basaron en los diseños de André Le Nôtre, el cerebro detrás de los famosos jardines de Versalles. Los huéspedes de Dromoland reciben un mapa de los jardines al hacer el registro de entrada y no deben perderse la espectacular galería de tejos, que data de 1740.

Far Niente en Napa, California

Far Niente describe sus jardines como una “obra de teatro en tres actos”, que aumenta en dramatismo en cada punto (Far Niente)

Vaya por el vino y quédese por el extraordinario follaje. En este viñedo de Napa, hay más de 5 hectáreas de impresionantes jardines que rodean la bodega, incluida la plantación de azaleas más grande de la costa oeste. En el apogeo de su floración, las plantas tiñen la finca con tonalidades de rojo brillante y rosa. Más de 100 árboles ginkgo biloba se alinean a ambos lados de la carretera que conduce a la bodega y, en los meses de otoño, se iluminan con electrizantes colores dorados. Los jardines también albergan arces japoneses, campanillas japonesas, arces cabeza de león, franjas chinas y magnolias de platillo. Far Niente describe sus jardines como una “obra de teatro en tres actos”, que aumenta en dramatismo en cada punto: el camino que conduce a la bodega bordeado de árboles de gingko; la entrada, con sus imponentes secuoyas, acacias, cornejos y alcornoques centenarios; y el acto final, que revela la bodega.

Newton Vineyard en Napa Valley, California

Esta escapada inolvidable incluye un laberinto geométrico de jardineras, árboles en espiral, hileras de lavanda azul oscuro y blanca, varias variedades de rosas y árboles frutales, y 60 arbustos topiarios en forma de sacacorchos de enebro (Shutterstock)

Este jardín en la cima de la montaña, situado a 152 metros sobre el nivel del mar, es uno de los secretos mejor guardados de Napa. Creado para parecerse a una versión en miniatura de los jardines de Versalles, el jardín de Newton fue plantado en 1982 en el techo de la cueva subterránea del viñedo por el fundador Peter Newton. Esta escapada inolvidable incluye un laberinto geométrico de jardineras, árboles en espiral, hileras de lavanda azul oscuro y blanca, varias variedades de rosas y árboles frutales, y 60 arbustos topiarios en forma de sacacorchos de enebro. También está Pino Solo, un pino de 30 pies de altura que se eleva sobre el viñedo. Los recorridos y las degustaciones son solo con cita previa y pueden incluir una experiencia privada que lleva a los huéspedes a la cima de la propiedad para admirar la vista de 360 grados. Las degustaciones oscilan entre USD 75 y USD 250 por persona.

Manoir Hovey en Quebec, Canadá

Los jardines incluyen plantas perennes, anuales, hierbas y productos del jardín comestible (Manoir Hovey)

Escondido en las Montañas Apalaches de Quebec, Canadá, encontrará una mansión histórica de cinco estrellas ubicada en 14 hectáreas de hermosos jardines y bosque de abedules a lo largo de las orillas del lago Massawippi cerca de North Hatley. Los jardines incluyen plantas perennes, anuales, hierbas y productos del jardín comestible.

Los jardines perdidos de Heligan en Cornwall, Inglaterra

Aunque ya no es un secreto, los jardines estuvieron completamente ocultos y olvidados después de la Primera Guerra Mundial. No fue hasta la década de 1990 que un equipo devolvió la vida al oasis, convirtiéndolo en el jardín restaurado más grande de Europa (Shutterstock)

The Lost Gardens of Heligan, aparentemente extraído de las páginas de un libro de cuentos, incluye 80 hectáreas de emoción para cualquier amante de las plantas y la vida silvestre. Aunque ya no es un secreto, los jardines estuvieron completamente ocultos y olvidados después de la Primera Guerra Mundial. No fue hasta la década de 1990 que un equipo devolvió la vida al oasis, convirtiéndolo en el jardín restaurado más grande de Europa. Gracias a esos esfuerzos, los visitantes ahora pueden deambular por este paraíso de túneles de bambú, majestuosos helechos arborescentes y rododendros antiguos. Incluso hay una jungla que contiene estanques, ruibarbos, plátanos y hileras de palmeras.

Las Pozas en Xilitla, México

El caprichoso jardín de esculturas incluye cascadas y piscinas naturales, una bañera con forma de ojo y estructuras surrealistas como escaleras de caracol que terminan abruptamente en el aire (Shutterstock)

Creado por el poeta inglés y coleccionista de arte surrealista Edward James, con la guía de Plutarco Gastélum, Las Pozas es un jardín excéntrico enclavado en las selvas de México. El caprichoso jardín de esculturas incluye cascadas y piscinas naturales, una bañera con forma de ojo y estructuras surrealistas como escaleras de caracol que terminan abruptamente en el aire.

SEGUÍ LEYENDO:

6 formas en las que viajar se ha vuelto más inclusivo durante la pandemia

Las 10 playas europeas más seguras para visitar

Los 20 destinos más baratos de Europa en este momento