Un recorrido post pandemia por Roma, Madrid, Londres, París y Ámsterdam

Europa parece retomar la senda. Algo cojas aún, las ciudades más tradicionales empiezan a crear recorridos amigables, a invitar a disfrutar el reciente verano, a convocar en sus espacios culturales a público con recaudos, y a abrir su gastronomía por etapas. Todas ellas apelan a la conciencia individual. Ofrecen protocolos y seguridad, pero incitan al turista a ser responsable consigo y con su entorno. Si algo se ha aprendido es sobre el efecto mariposa del coronavirus: lo que hace cada uno puede impactar de manera extrema en las antípodas.

Los primeros turistas comienzan a recorrer la Gran Vía, visitar el Coliseo, acercarse al Louvre, tentarse con el Borrough Market y navegar el Amstel. Aunque sea para empezar a soñar, allá el recorrido por cada una de ellas hoy.

Nessun Dorma

Roma empieza a despertar. Luego de haber llevado sobre las espaldas la mayor debacle de la pandemia, Italia tienta con las góndolas volviendo a los canales de Venecia, Romeo y Julieta inspirando desde el balcón de Verona o lustra la fachada del Coliseo para que reluzca en el sol del verano como nunca antes.

Luego de un bloqueo excepcional que tuvo como epicentro la Lombardía, se suponía que el permiso de los vuelos internacionales sólo en tres ciudades principales: Milán, Roma y Nápoles, implicaría un desaliento para aquellos viajeros cercanos que estás acostumbrados a viajar casi de la puerta de casa a la del hotel que los recibe. Se estimaba merma en la circulación en automóvil para los vecinos cercanos, habitués de pasar un fin de semana en cualquiera de las ciudades de Italia para regresar a su locación en el extranjero el domingo por la tarde. Aún cuando los números no son sorprendentes, son alentadores. Según datos oficiales del Ministerio de Turismo, el país intenta salvar al menos parte del 13% del producto interno bruto que habitualmente deriva de la actividad.

Las atracciones de la ciudad colaboran con el espíritu de retorno. Después de estar cerrado temporalmente durante 3 meses, el Coliseo de Roma se reabrió oficialmente el 1 de junio. Sin embargo, considerando que es una atracción popular tanto para los lugareños como para los turistas, se han tomado estrictas medidas de precaución para garantizar la seguridad e higiene dentro del lugar. A su llegada, los visitantes deben usar máscaras y someterse a controles de temperatura utilizando la máquina termo-escáner antes de ingresar a la atracción. Se ha hecho obligatorio seguir estrictas regulaciones de distanciamiento social dentro del lugar. Habrá una capacidad para aproximadamente 600 invitados cada día. Pueden ingresar hasta 14 visitantes cada 15 minutos.

Para la misma fecha se abrió el Vaticano, que registra el mismo tipo de limitaciones, pero que permite el ingreso a la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, los Jardines del Vaticano y las Villas Pontificias de Castel Gandolfo.

La hotelería se esmera en crear vínculos sin contacto. El hospedaje más antiguo de Roma, Sole al Pantheon, abierto desde 1467, ha instalado un sistema de saneamiento ionizado para eliminar las bacterias. Rocco Forte, CEO y fundador de Rocco Forte Hotels, uno de ellos el mítico De Russie, afirma que han “trabajado en protocolos propios para garantizar la seguridad y el bienestar de los huéspedes. Tenemos la suerte de tener un distanciamiento social natural en todas nuestra propiedad de Roma con restaurantes y bares al aire libre”.

Las reglas de distanciamiento social varían según donde se esté. El desafío no sólo se presenta para los visitantes, sino para el personal a cargo de que los protocolos se cumplan. Bernabo Bocca, director de la asociación de hoteleros Federalberghi aseguró que es complejo “administrar hoteles pensando en la geometría”. Mientras que para Andrea Ronchetti, gerente del hotel de Hassler dice que habrá que aprender a sonreír con nuestros ojos, detrás de los barbijos.

Martin Elsner, director Regional para Italia de Rocco Forte pone esperanza en esta temporada: “la ciudad de Roma ha estado tan limpia y tranquila sin tráfico, que el perfume de la primavera se nota en el aire”. Más allá de la poética, se han concentrado en “crear opciones de alojamiento más íntimas”.

Leonardo Ferragamo, presidente de la Colección Lungarno, marca propietaria del hotel Portrait, indica que renovaron la disposición de los cuartos y pusieron en práctica “un protocolo que se esmera en trabajar prolijamente con el equipo interno”.

El panorama gastronómico es un tanto sombrío. Un tercio de los restaurantes de Roma no volverán a abrir y se calcula que se han perdido 390 heladerías. Estos datos del Fipe Confcommercio se complementan con un cálculo cercano al 70 por ciento de caída en la facturación. “Estimamos que ante el distanciamiento -comenta Luciano Sbraga presidente de la entidad en Roma- en los restaurantes tradicionales habrá una reducción de alrededor del 35% de los asientos, que se eleva al 40% para las pizzerías”.

Las mesas estarán separadas y los asientos, cuando sea posible, podrán organizarse según el modelo de los bistros parisinos: “Clientes sentados uno al lado del otro y no uno frente al otro”, continúa Sbraga. En las mesas, además de los geles (que también estarán garantizados en la caja y en los inodoros), la sal, la pimienta, el aceite y el vinagre también estarán en una versión desechable. Algunos lugares también están considerando la posibilidad de hacer varios turnos, tanto para el almuerzo como para la cena, y también diversificar el tipo de trabajo para los mozos. “Algunos, de hecho, en estructuras más grandes, solo podrían usarse para limpiar las mesas y organizar la configuración del lugar”, afirmó. ¿El menú? Sólo por celular.

Arde París

El mes de julio llegó a Francia con la llave para la apertura de fronteras internacionales. Aunque la apertura es paulatina en función a la situación sanitaria del país de origen del viajero, los primeros exceptuados ha sido los estudiantes universitarios internacionales que serán autorizados, “sea cual sea su país de origen, podrán ingresar para completar sus estudios, para lo cual sus demandas de visado o de permiso de residencia serán tratados “con prioridad”, promete la oficina de Relaciones Exteriores del gobierno de Macron en un comunicado oficial.

La crisis del coronavirus ha dejado “más de 40 millones de euros de pérdidas” al Louvre, anunció el presidente Jean-Luc Martínez, que vaticina tres años difíciles en este aspecto, y apuesta por una “democratización cultural” dirigida principalmente a los jóvenes y a los públicos más modestos, sobre todo franceses.

Los jardines Carrousel y Tuileries están abiertos durante las horas habituales. “Para garantizar condiciones óptimas, todos los visitantes deberán reservar un horario y usar una mascarilla en el museo -continúa Martínez-. También aplicaremos las medidas de seguridad y distanciamiento social recomendadas para espacios públicos”.

En la misma fecha se reabrió el Palacio de Versalles que, además, ha aprovechado los 104 días de cierre para renovar los parques y jardines. La casa de Balzac, el Petit Palais, las catacumbas, el Palacio de Tokio, el Centro Pompidou, el Grand Palais y el Museo Rodin, todos abiertos, concuerdan en protocolos de reservas previas, concurrencia limitada y exigencia de barbijos.

La máxima innovación se da por estos días merced a la osadía de organizar la Semana de la Moda por primera vez de manera virtual. Esta última semana fue el turno de las firmas de alta costura: Schiaparelli, Maurizio Galante, Iris Van Herpen, Christian Dior, Chanel, Alexandre Vauthier, Elie Saab o Valentino que se las ingeniaron para mostrar por esta vía sus colecciones otoño-invierno 2021.Para los siguientes siete días se esperan los lanzamientos de las líneas masculinas de Louis Vuitton, Ungaro, Rick Owens, Dries Van Noten, Isabel Marant, Loewe, Hermès, Dior, entre otras.

Frederic Hocquard, quien supervisa el turismo y algunos asuntos culturales en el ayuntamiento de París, dijo que “este evento ayuda a la economía, además de que es una gran ventana que muestra la nueva imagen de la ciudad al mundo. Podría tener algunos efectos secundarios positivos, a pesar del impacto económico, incluso como inspiración para formatos más ecológicos en el futuro, que no generarían tanta congestión o desperdicio”.

Los viajeros se encontrarán con una Torre Eiffel que estuvo practicando con visitantes locales desde la última semana de junio. Por el momento se podrán utilizar sólo las escaleras y se encontrarán accesibles los dos primeros pisos.

Los bares y restaurantes ya se encuentran en funcionamiento normal, luego de que hasta junio sólo podían hacerlo las terrazas. Aún así, los sitios que más convocan son algunos de los espacios abiertos que invitan a disfrutar del fin de semana extralargo que celebra la Revolución Francesa. El Jardín Colgante es una de las más famosas y efímeras terraza de verano Esta vez, el equipo de Passage Enchanté ofrece a su Jardín Colgante un nuevo entorno natural de 2.500 m²: el Chesnaie du Roy ubicado en el corazón del parque floral de Vincennes. Entre las preferencias siguen Mademoiselle Mouche, la azotea de Bateaux-Mouches, con vistas a la Torre Eiffel y la terraza emergente del Acuario de París ubicada justo frente a la propia torre.

Yo me bajo en Atocha

Esa idea en la letra de Joaquín Sabina puede ser una buena manera de acceder a la renovada Madrid que colapsó en la primera salida permitida para los locales luego del confinamiento. Pasadas las semanas, fue esta ciudad una de las que más conservadoras se mostró en la apertura de sus fronteras, situación que regularizó recién hacia la tercera semana del pasado mes.

Es proverbial el gusto de los españoles por viajar dentro de su país (solo en torno al 10% del total de viajes de los españoles se hacen fuera de España, según datos del INE), “por lo que a corto plazo es de prever una consolidación de este comportamiento. Países como Francia, Portugal o Italia se verán afectados al ser los principales destinos de nuestros viajes en el extranjero. Los destinos españoles con menor dependencia de visitantes no residentes sufrirán menos, si bien estos son ya pocos con la internacionalización y diversificación de mercados emisores vividas estos últimos años”, explica David Mora, consultor turístico. Lo que de ello se desprende es el impacto positivo en la venta de casas rodantes. El junio pasado se registró un incremento del 20% respecto del año anterior en el patentamiento, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Si de llegar en vuelo se trata, el Aeropuerto de Barajas exige check-in online, preparada la tarjeta de embarque, rellenar el formulario de salud para extranjeros (que provee la línea aérea), llevar suficientes barbijos y gel, la normativa exige cambiar los tapabocas cada cuatro horas.

Pepa García es periodista y directora de la revista de turismo Etheria Magazine. Ella aseguró en un informe de la oficina de turismo de la ciudad que “volverá a dar largos paseos “a pie o en bicicleta por Madrid Río para disfrutar del aroma de la lavanda. Como siempre en mi caso, esos paseos terminarán en Matadero Madrid, visitando alguna exposición o tomando café en su cantina. En esta época del año, el Parque de El Retiro luce maravilloso. Es el momento de perderse por sus senderos y respirar profundamente. Entre las citas culturales que se quedaron pendientes, quiero hacer una visita guiada por la Ruta de las mujeres ilustres de Madrid. Y acabar en mi bar favorito para tomar las mejores patatas bravas de la ciudad”. Por eso, de hecho, ya se puede. Cómo quitarle a los madrileños las tapas?

Para la escritora Manena Munar, en tanto, espera curar “la nostalgia de mi Madrid del alma con los perfumes, el color y la alegría del Real Jardín Botánico. ¡Cuánto le echo de menos! Pasearé por sus terrazas, la de los Cuadros, la romántica del Plano de la Flor, aquélla que guarda los bonsáis, la llamada de Los Laureles, y la de las Escuelas Botánicas, que tiene muchas plantas curiosas. Escucharé alguno de los cuartetos de cuerda que amenizan sus jardines en primavera. Después me tomaré unas cañas o almorzaré en el restaurante El Botánico y puede que siga ruta hacia el otro Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense para disfrutar de jazz, música brasileña, latina o electrónica dentro de la programación de Las Noches del Botánico.

Desde las oficinas turísticas de la comuna se propone recorrer los once municipios turísticos que bajo la iniciativa ‘Villas de Madrid’ permiten conocer de cerca el patrimonio cultural e histórico de Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán, Rascafría, Manzanares el Real, Patones de Arriba, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna y Villarejo de Salvanés.

Gente con mascarillas caminan junto a imágenes de animales colgadas en una pared, en Madrid, España, 26 de junio de 2020.

El otro punto en el que la ciudad intenta convertirse en epicentro es en el mercado de turismo corporativo. La concejala de Turismo, Almudena Maíllo, afirmó que “el turismo de reuniones supone cerca del 14% del turismo de la ciudad y sólo en 2019 generó casi 1.200 millones de euros en gasto directo de Madrid”. De este modo, los sittios habilitados para estas reuniones, convenciones, congresos y eventos, se adaptarán a las medidas de higiene y seguridad, tal y como lo ha hecho el Gran Meliá Palacio de los Duques, que ofrece restricciones como la reducción de aforo o la adaptación del catering a esta nueva normalidad. Allí se ha contado con el asesoramiento de Diversey y la certificación de Bureau Veritas para crear la guía operativa Stay Safe with Meliá, que sirve de hoja de ruta para aplicar rigurosamente las recomendaciones de salud y seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las competentes a España. Entre las prestaciones se encuentra un kit de amenities especial COVID-19, que incluye mascarilla, guantes y gel hidroalcohólico.

Madrid dio un puntapié temprano con la apertura de sus museos, con ejercicio de actuazliación superadora. Las redes sociales de Museo Nacional del Prado, por ejemplo, ponen a disposición un vídeo de animación para informar de las medidas adoptadas para garantizar una visita segura, medidas que se pueden consultar también en la web del museo y de las que se informará a todo el público en la propia visita. Luego de restricciones más severas, ya asume la recepción de hasta 2500 visitantes al día.

Last Train to London

Aunque desde el 15 de junio los viajeros procedentes de Reino Unido ya podrán ingresar en territorio francés, deberán observar, “hasta nueva orden”, una cuarentena a su llegada, pero pronto se levantará para algunos viajeros. Para turistas provenientes de Francia y España están exentos desde el pasado 10 de julio.

Se solicita a los pasajeros que lleguen al Reino Unido en avión, ferry o tren, incluidos los ciudadanos del Reino Unido, que proporcionen una dirección donde se autoaislarán durante 14 días. Los viajeros pueden recibir una multa de £ 00 por no completar un formulario con estos detalles. Se llamará o enviará un mensaje de texto a uno de cada cinco pasajeros elegibles para verificar que están siguiendo las reglas.

El distanciamiento social y la reducción de los viajes provocaron un desastre para los sectores artísticos y culturales, dos disciplinas que ayudan a atraer turistas, jóvenes profesionales ambiciosos e inversiones. Para teatros, museos, restaurantes y bares, es una amenaza existencial. “El ocio y la hospitalidad realmente importan estratégicamente -dijo Allen Simpson, director gerente de estrategia y asuntos corporativos de London & Partners, el organismo de comercio e inversión de Londres-. La gente viene de todas partes del mundo, en parte porque Londres es un lugar genial para vivir”.

Casi el 40% de los londinenses nacen fuera del Reino Unido, la habita un millón de ciudadanos de la UE y fue la tercera ciudad más visitada del mundo hace dos años, en la última medición de Mastercard.

Para 2019 la ciudad recibió 21,7 millones de visitantes extranjeros que gastaron £15,7 mil millones (19,6 mil millones de dólares) en la economía local, según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales del RU. “Esos ingresos mantienen vivas ciertas cosas en Londres”, dijo el director de la Alianza de Turismo del Reino Unido, Kurt Janson. “Los teatros del West End no podrían sobrevivir si no fuera por los visitantes extranjeros”. Esto es lo que ha impulsado una apertura con distanciamiento de espectadores. El Teatro Nacional, por ejemplo, ya anuncia estrenos, aunque aún mantiene oferta de streaming de algunas de sus obras de manera gratuita.

Los dos edificios de la Tate Gallery anunciaron su reapertura para el 27 de este mes. Mismo día en que el mítico Hotel Ritz abrirá su Palm Court para reinvitar a la convocatoria tradicional del té de la tarde, un hecho que nunca en su historia se había suspendido, ni siquiera en ocasión de las guerras mundiales. Sal Gowili, gerente general del hotel se muestra exultante: “Uno de los placeres más agradables de la vida es compartir deliciosas comidas y bebidas alrededor de la mesa en compañía de familiares y amigos. Trabajamos fuertemente en crear un ambiente seguro con algunos espacios al aire libre, para celebrar el verano en Londres en su máxima expresión”. Es éste el hotel que se convierte en punta de lanza impulsando al resto de la industria que aún permanece cerrada.

La National Gallery lleva abierta menos de una semana y lanzó una muestra única de Tiziano, además de una decena de eventos programados abiertos al público. El Museo Británico y el revolucionario Victoria y Alberto, en cambio, aún no anunciaron fecha de reapertura. Algo similar ocurre con los Palacios Reales, todos sitios que siguen convocando al público de manera online.

Bares y restaurantes disfrutan del verano británico explotando las veredas pequeñas y no tanto, de las calles. El Borough Market, por ejemplo, está abierto de lunes a sábado, con el horario comercial habitual. Siempre abastecido con productos frescos y otros alimentos esenciales, ha sumado servicios comida caliente disponible para llevar de todos sus comerciantes de Borough Market Kitchen. Se invita a los visitantes a ser recorridos express: “venga, compre y váyase”, es el mensaje.

Jardines, parques y paseos populares se han mantenido abiertos merced a la alta responsabilidad citadina que ha respetado a rajatabla las indicaciones fluctuantes de los gobernantes.

¿Puedes ver las estrellas sobre Ámsterdam?

Cuando Ed Sheeran escribió esta canción, especialmente para una película, no tenía en mente el sueño de muchos de volver a transitar la ciudad emblema de tulipanes, quesos y molinos. En este último tiempo de confinamiento y pandemia, el barrio rojo, foco de la vida activa de la ciudad, se convirtió en un pueblo fantasma. Las riberas de los canales que suelen agolpar a los turistas se veían despejadas para el escaso uso de los locales que llenaban las veredas con una cerveza y el sol de la temporada más amable. Las empresas en el distrito rojo han reportado pérdidas de ingresos de hasta el 90%, mientras que las tasas de ocupación hotelera disminuyeron al 41,2% en marzo de 2020. Una paradoja si se consideran los pronósticos de la oficina de turismo nacional que luego de los 19 millones de viajeros que visitaron Ámsterdam el pasado año, se estimaba un incremento del 50% para 2030.

No hay una urgencia extrema en materia de poblar a ciudad rápidamente de visitantes. Aunque las fronteras se han abierto con cautela en función a las indicaciones emitidas desde Bruselas por la Unión Europea, los locales ven una oportunidad para redefinir la industria turística desde un punto de vista más sostenible.

“El objetivo es crear una economía de visitantes que no perjudique la habitabilidad de nuestra ciudad y que tenga en cuenta las necesidades de los residentes y locales”, explica Heleen Jansen, coordinadora de comunicaciones corporativas de la agencia de marketing de la ciudad.

Estos planes incluyen la creación de soluciones de movilidad respetuosas con el medio ambiente, el establecimiento de un plan eficaz de gestión de residuos y el establecimiento de un sistema de gestión de multitudes para controlar lugares concurridos, entre otras medidas.

KLM, no obstante, la línea de bandera holandesa, amplió sus horarios de operación a partir del pasado 3 de julio, iniciando una etapa renovada para los cielos que recomienzan a poblarse. Heleen espera un “reinicio gradual” del turismo no doméstico. La junta de turismo holandesa NBTC se centra en alentar a los turistas a visitar partes de los Países Bajos menos conocidas, con el objetivo de convertir a Ámsterdam en un sitio de paso, no necesariamente foco de la estadía.

“El coronavirus no ha reordenado nuestras prioridades para el turismo; ya nos estábamos centrando en estos aspectos antes de la pandemia - indica Elsje van Vuuren, portavoz y asesor de comunicaciones de NBTC-. Pero, con las restricciones de viaje que afectan el movimiento de turistas en todo el mundo, atraer visitantes más cerca de casa se ha convertido en una prioridad”. De hecho, los visitantes provenientes de Alemania y Bélgica componen el 40 % del turismo extranjero de la ciudad.

En este marco, una de las premisas es reconvertir la imagen del tipo de turista, focalizándolo en lo que han llamado “de calidad” evitando la idea tradicional del que concurre los bares de marihuana. James Munt responsable de los tours PureBoats, cree que desalentar a “ciertos tipos de turistas afectará la cultura liberal de la ciudad. Cuando pensás que hace unos años, era una ciudad peligrosa y sucia, eso sigue siendo parte de su encanto. Convertirla en un destino elitista para los visitantes del museo arruinará Ámsterdam”.

Los restaurantes, cafeterías y bares se encuentran abiertos desde hace más de in mes con límites en el número de concurrentes. Lo mismo ocurre con los espectáculos públicos. Los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, asistieron a las primeras obras del país luego de la reapertura en el Teatro Nacional de La Haya como un modo de incentivar al público a volver a las salas.

Schipol, el aeropuerto local, ha comenzado a vibrar bajo un a tráfico intenso. Cuatro de las terminales ya están operativas. Se exige declaración de salud previa al vuelo. Uno de los mayores atractivos culturales, el Rijksmuseum, también lleva un mes abierto con normalidad, salvo por el requerimiento de compra online de tickets con anticiapción.

Es Ámsterdam entre las cinco ciudades anteriores, la que lleva más tiempo de reapertura, pero la que ha sido más cautelosa en la receptividad desde el exterior.

