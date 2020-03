La serie Tourist in Your Own Town puede ayudar a descubrir algunas de las gemas más famosas de la ciudad, incluidos parques, monumentos coloniales, casas históricas, museos y rascacielos. El presidente de Conservancy, Peg Breen, es su guía turístico en lugares como Governors Island, el Jardín Botánico de Nueva York, la Capilla de San Pablo, Wave Hill, la Casa Alice Austen y muchos más. El guía no sólo recorre el lugar sino que aborda la historia y valor de cada lugar.