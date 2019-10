Una movida inteligente consiste en saber cuáles atracciones del parque quedan operativas durante la noche para poder hacerlas sin el gentío del día, pudiendo disfrutarlas con muy baja espera. Ellas son: Transfomers: The Ride 3D, Hollywood Ripe Ride Rockit, Revenge of the Mummy, The Simpsons Ride, Men in Black: Allien Attack, Fast & Furious Supercharged y Escape From Gringotts.