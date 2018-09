View this post on Instagram

Inauguramos la nueva #LocomotoraElectrica en el #ParqueNacionalIguazu . Su tecnología nos permite eliminar la emisión de gases contaminantes ya que funciona con baterías recargables. #EcoTurismo #IguazuArgentina ***** ***** ***** We inaugurated the #ElectricLocomotive LE61 in #ParqueNacionalIguazu . Its technology allows us to avoid the emission of polluting gases since it works with two motors driven by rechargable batteries. #GreenTechnology #IguazuArgentina