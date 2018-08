The New Measurement Train visits Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, the longest place name in Europe and the second longest official one-word place name in the world. . . . #newmeasurementtrain #llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch #angelsey #wales #cymru #visitwales #visitwales2018 #all_shots #art #beautiful #capture #color #composition #exposure #focus #instagood #moment #photo #photography #photooftheday #photos #pic #picoftheday #pics #picture #pictures

A post shared by Mike Searle (@mike_searle) on Jun 14, 2018 at 7:13am PDT