(English version below👇🏻) No hay una fórmula universal para ser feliz. No hay un solo modo de vivir la vida. No hay un solo modo de ver las cosas. Hay etapas y hay momentos. Hay decisiones y hay sacrificios. Creemos que para todo hay que seguir lo que uno cree y amar lo que uno hace. Busca eso que te haga feliz a VOS y a nadie más. Hoy nosotros elegimos vivir esta aventura que nos llena el alma y nos alimenta día a día. Ojalá todos puedan algún día experimentar el sentimiento de tirarse a la pileta y jugársela por eso que creen, por eso que sueñan. Va a costar? Si, mucho. Pero quien dijo que sería fácil? Eso si, la satisfacción de lograrlo es el doble. 〰️ 〰️ 〰️ There is no universal formula to be happy. There's not a single way to live your life. There's not a single way to see things. There are stages and there are moments. There are decisions and there are sacrifices. We believe that for everything you have to follow what you believes and love what you do. Look for that that makes YOU and no one else happy. Today we choose to live this adventure that fills our souls every day. I hope everyone can someday experience the feeling of risking everything for what you believe not knowing what would come next. Its going to be hard? Yes, very much. who said it would be easy? But we can say for sure that the satisfaction of achieving it is double.

