La práctica estrella sobre este terreno es la cresta, una loca idea surgida a partir del tradicional trineo británico pero que, para hacerlo un poco más snob, decidieron adoptar la técnica de cabeza (boca abajo), a diferencia de la de los pies por delante (posición supina). Una especie de "pecho/patín". Las primeras experiencias se produjeron en las propias calles de St. Moritz. Dueña de pendientes escarpadas -que hoy alivian el trajín merced a un "up and down: escaleras mecánicas aquí y allá"- los trayectos adquirían velocidades desconcertantes que inquietaban a los transeúntes. Las demandas de éstos fueron escuchadas y las prácticas se mudaron a circuito que se transformaría en profesional. Una disciplina reservada para ellos, de la que las mujeres fueron expresamente excluidas desde 1929, aunque existe una competencia de cierre en los torneos a las que las damas son invitadas.