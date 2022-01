La demanda de profesionales argentinos en el exterior creció 1500% en el último año

Construir un equipo de talento inclusivo, diverso y multicultural brinda la oportunidad de aprender de las distintas experiencias (Getty)

La pandemia fue el puntapié inicial para difundir de modo masivo el trabajo remoto. Los formatos laborales híbridos y remotos se consolidaron en la región, así como la búsqueda de talento más allá de las fronteras del propio mercado. Es por eso que Argentina se posicionó como uno de los países latinoamericanos elegido por la mayoría de las empresas del exterior en busca de talentos que trabajen desde el país para proyectos internacionales.

Según datos de Deel, una empresa que ofrece soluciones globales de compliance y gestión de pagos que ayuda a contratar, gestionar y pagar a trabajadores independientes y empleados a tiempo completo en más de 150 países, de forma ágil, en el período 2020 a 2021, el número de empresas argentinas que contrataron talento internacional aumentó más del 800% . Además, en ese período, se registró una suba de más del 1500% en la cantidad de profesionales argentinos que fueron contratados internacionalmente.

“Construir un equipo de talento inclusivo, diverso y multicultural brinda la oportunidad de aprender de las distintas experiencias, formaciones y enfoques de cada profesional internacional. A su vez, la contratación global también permite una mayor cobertura, ampliación y distribución de la jornada laboral gracias a las diferentes zonas horarias y la ventaja de trabajar desde el hogar o el lugar que los y las trabajadores prefieran”, explicó a Infobae Natalia Jiménez, Head of Expansion en Deel para Sudamérica.

Argentina se posicionó como uno de los países latinoamericanos elegido por las empresas del exterior en busca de talento (IStock)

El informe de Dell mostró que el número de profesionales argentinos que fueron contratados internacionalmente creció de unos cuantos a miles en el último año.

Con respecto a las empresas extranjeras que contrataron a talentos argentinos, los sectores con mayor demanda internacional son: IT (desarrollo de software, gaming y servicios relacionados a Information Technology), diseño, marketing y publicidad, servicios financieros, producción para medios, recruiting, recursos humanos, servicios de traducción y real state, entre otros.

Los países de la región que más emplean talento global son México y Chile. Al mismo tiempo, el 51% de las compañías latinoamericanas que contratan internacionalmente incorporan colaboradores provenientes de más de un país.

“Las empresas han luchado constantemente con la tecnología para incorporar personal. Hoy estamos desarrollando soluciones que simplifican el camino para que puedan incorporar y gestionar eficientemente talentos remotos en todo el mundo. Con el foco puesto en minimizar los riesgos de contratación, automatizar los pagos, mejorar el control financiero e innovar en los equipos de trabajo, para que contratar talento internacional, sea tan sencillo como el local . No hay más barreras, hay más oportunidades”, agregó Jiménez.

la contratación global permite una mayor cobertura y ampliación de la jornada laboral gracias a las diferentes zonas horarias y la ventaja de trabajar desde el hogar (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Latinoamérica es la región de mayor crecimiento interanual en contratación internacional. En el último año aumentó 33 veces la demanda de profesionales de países extranjeros. Argentina, Colombia, México y Perú representan el 70% de las contrataciones dentro de la región.

“Sin importar el tamaño, empresas públicas, multinacionales, startups o negocios pequeños, tienen la necesidad de incorporar talento que no siempre está disponible en sus mercados. Si bien este suele ser el primer motivo, luego perciben otros beneficios como el valor de la diversidad y la posibilidad de retener profesionales que buscan relocalizarse por motivos personales. Nuestros números nos demuestran que la región no queda afuera de esta tendencia: México, Argentina, Colombia y Perú representan el 70% de todas las contrataciones internacionales en Latinoamérica. Todo esto nos indica que vamos por el buen camino para alcanzar nuestra proyección de aumentar 10 veces la cantidad de clientes e ingresos en 2022 vs 2021 para Latinoamérica” concluyó Natalia Jiménez.

