¿La culpa es cobardía? Cuando no nos animamos, cuando tomamos decisiones forzadas por otros o cuando no nos permitimos realmente "ser", aparece ese autoreproche que no nos dejar vivir en paz. La culpa, en estos casos, tiene que ver con "no haberse animado". Esos sentimientos generan en el presente una negativa constante. Por eso, enfrentar la culpa es enfrentarnos con nosotros mismos, haciéndonos cargo de cada uno de nuestros pasos, decisiones e iniciativas.