La mayor parte de las parejas consideran que cuanto más juntos estén ambos integrantes, tanto más intenso y armónico es el vínculo. Hacerlo todo de a dos, desde ir al supermercado a salir con amigos, eliminar de la agenda todas las actividades que no puedan hacer en compañía, apartarse de amistades que por determinada razón al otro no le caen bien, renunciar a las actividades de las que el otro no puede participar, integrar a la pareja a todos los ámbitos, incluso al del trabajo, es signo de un vínculo tan poderoso y perfecto que nada ni nadie podrá destruir.