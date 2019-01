Suele decirse que no hay segundas oportunidades para generar una primera impresión. Y los expertos en imagen saben de ello. Y si bien no es lo único que importa, la apariencia determina el modo en que nos plantamos, al menos a primera vista. Lula Kiah, fundadora de la consultora The Image Consulting Company (TICOCO), plantea: "La imagen no solo está constituida de la apariencia física, sino de la actitud, la personalidad y del comportamiento".