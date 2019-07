View this post on Instagram

@elcielolatierrayyo nos cuenta sobre el fenómeno que vamos a poder ver hoy a partir de las 16:30 hs. 💫 ¡Llegó la Temporada de Eclipses! 🌓 Hoy se producirá la Luna Nueva en Cáncer, junto a un Eclipse Solar Total que será visto en Chile, Argentina y también en Uruguay. 🌎 Los eclipses nos invitan al cambio, a renovarnos en cierto nivel. En este caso se da durante la Lunación de Cáncer, por eso la temática del cambio tiene que ver con los patrones emocionales y la forma en que ellos se manifiestan a través de nuestras relaciones afectivas. Los eclipses exaltan nuestra sensibilidad, por eso es muy posible que broten del inconsciente reacciones emocionales de diversos tipos: tensión, ansiedad, angustia, agotamiento y hasta tal vez cierta melancolía, miedo o tristeza. 🙌🏼 Cada eclipse tiene un significado karmático y genera una gran aceleración para el cambio. Por eso, cuando ocurre este fenómeno cósmico es importante cuidarnos para que la energía disponible potencie la apertura al cambio. ✨ La clave: observá tus relaciones afectivas y aprovechá para crear un espacio y tener una charla íntima. Es un buen momento para realizar un acto que simbolice un cambio, para poder conectar con el otro de una nueva manera. Y vos, ¿cómo vivís este eclipse? 🌓 📷 @estudio_luares