Cuando su hijo nació, redobló la apuesta. "Cuando nació, los primeros seis meses la pasé horrible, lloraba todo el día, me sentía sola, incomprendida por el mundo, sobre todo, juzgada porque el mundo entero habla de maternidades ajenas. Hablaba con mis amigas sin hijos y me decían exagerada, hablaba con mi familia y tampoco me entendían. Con las únicas que me sentía en sintonía era con las madres de Facebook, pero sentía que no me alcanzaba, que necesitaba salir de la virtualidad y compartir aunque sea un mate", cuenta hoy, cuatro años después.