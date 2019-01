Claudia es profesora de inglés y, cada vez que puede, viaja al exterior. "Programo mi viaje en una agencia de turismo porque me estresa pensar en combinaciones de vuelos y hoteles, pero luego, una vez que piso otra ciudad, me manejo con todo tipo de aplicaciones. Mi preferida es Moovit porque me permite saber siempre cuánto voy a tardar a cada sitio y qué transporte me conviene elegir".

Ayelén, una estudiante de derecho de 30 años, ya ni siquiera pisa una agencia de viaje. Una vez que fija el destino aprovecha todas las promociones en vuelos y, antes de viajar, se baja mapas al celular para poder usarlos sin internet, además de varias apps: "Speak and Translate me ha salvado más de una vez cuando no me podía comunicar o no entendía lo que me decían".

Arrancan las vacaciones: ¡a disfrutar del viaje!