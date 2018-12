De todos modos, ella también aprendió a preservarse: "Capaz que antes era más masoquista, me leía todos los libros dramáticos. Tengo la melancolía en la sangre, ¡el tango! En general, todo lo que me sensibiliza es lo que me gusta. Quizás después de la maternidad, y de que los años pasan, evito determinados temas para consumir porque no me gusta revolver. Por ejemplo, si sé que una película me hace llorar, no la vuelvo a ver. Así que ahora está bien si viene el llanto, pero no lo busco".