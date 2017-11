Entonces, en general, los perros produjeron más pero no diferentes expresiones faciales cuando el humano les estaba prestando atención y la comida no tuvo ningún efecto. Esto cuestiona la idea extendida por algunos investigadores de que los perros "usan" a las personas para obtener comida. Kaminski señala que para muchas personas que conocen el comportamiento del perro, los resultados no son tan sorprendentes. También advierte que realmente no es posible conocer las intenciones de los perros cuando muestran diferentes expresiones faciales cuando se los mira.