Colombia

Ministerio de Salud adopta el Plan Decenal contra el cáncer: así cambiará la atención en Colombia hasta 2035

La estrategia prioriza la reducción de las brechas en el acceso a los servicios oncológicos mediante un enfoque territorial, una ruta integral para los pacientes y acciones de seguimiento que orientarán su implementación durante la próxima década

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Una médica y una paciente en un laboratorio. La médica sostiene una placa de Petri con células y señala un gráfico en una tableta. Hay microscopios y gráficos de supervivencia.
La estrategia busca fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento del cáncer en el país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia anunció la adopción del Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, una política pública que orientará durante los próximos diez años las acciones del país para fortalecer la prevención, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos de las personas con cáncer.

Esta decisión establece una hoja de ruta institucional que busca priorizar el cáncer como un problema central de salud pública y mejorar la respuesta del sistema sanitario.

Estrategia nacional para transformar la atención del cáncer

El Plan Decenal para el Control del Cáncer articula el trabajo del Ministerio de Salud, las entidades territoriales, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y demás actores del sector. El objetivo es fortalecer la capacidad del sistema para ofrecer una atención oportuna y centrada en las necesidades de los pacientes, así como reducir las brechas de acceso a los servicios oncológicos en todo el país.

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Uno de los ejes principales de la estrategia es el enfoque territorial, que reconoce las diferencias epidemiológicas y sociales entre regiones y plantea respuestas ajustadas a las condiciones de cada departamento, distrito y municipio.

El ministerio acompañará a las autoridades locales mediante asistencia técnica y herramientas de planeación para fortalecer sus capacidades institucionales e implementar acciones acordes con las realidades sociales, culturales y epidemiológicas de cada territorio.

Una profesional de la salud en bata blanca sostiene un póster informativo sobre el cáncer cervical frente a un grupo de mujeres sentadas.
El Ministerio de Salud implementará un modelo de atención integral con enfoque territorial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ruta integral y líneas de acción

El Plan Decenal 2026-2035 propone una ruta de atención integral para el cáncer que cubre todas las etapas de la enfermedad. Entre sus líneas de acción se encuentran la prevención y el control de factores de riesgo, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento interdisciplinario, la rehabilitación, el seguimiento de los pacientes, la promoción de una mejor calidad de vida para los sobrevivientes y la prestación de cuidados paliativos cuando sean requeridos.

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La implementación del plan permitirá avanzar hacia una atención continua y coordinada, que reduzca las barreras de acceso que enfrentan muchas personas para recibir servicios especializados. La política también contempla la formación del talento humano en salud, la promoción de la educación dirigida a pacientes, familias y comunidades, el fortalecimiento de la participación social, la mejora de los sistemas de información para la toma de decisiones y la evaluación de tecnologías en salud.

Tumor rodeado por un campo translúcido que bloquea la entrada de células moradas y amarillas en fondo oscuro.
El Gobierno adoptó una estrategia que coordinará las acciones del sistema de salud durante la próxima década. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Etapas de ejecución y seguimiento

La ejecución de la estrategia se desarrollará en tres etapas. La primera, de alistamiento, tendrá lugar en el segundo semestre de 2026. Durante este periodo, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología fortalecerán las capacidades de departamentos, distritos y municipios mediante acompañamiento técnico y procesos de planificación.

La segunda etapa, comprendida entre 2026 y 2035, se centrará en la implementación de las líneas estratégicas por parte de las entidades territoriales, las EPS, las IPS y otros actores del sistema, en articulación con los planes territoriales de salud y el Plan Decenal de Salud Pública.

Posteriormente, el ministerio y el Instituto Nacional de Cancerología realizarán un seguimiento permanente y evaluaciones en 2028, 2030 y 2035 para medir resultados e identificar oportunidades de mejora.

Hombre de espaldas con bata médica azul sentado en una camilla, frente a un médico de pie con bata blanca y portapapeles en una sala de examen.
La política pública incluye prevención, rehabilitación y cuidados paliativos para pacientes con cáncer. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Fortalecimiento institucional y reducción de desigualdades

El plan contempla acciones para impulsar la formación del talento humano, promover la educación en salud, fortalecer la participación social y mejorar los sistemas de información para orientar la toma de decisiones. Además, la estrategia plantea adaptar las acciones a las particularidades culturales y territoriales de Colombia, con el propósito de responder a las necesidades específicas de cada comunidad.

El Ministerio de Salud indicó que el modelo de atención propuesto busca disminuir las desigualdades existentes y garantizar que las personas con cáncer puedan acceder de forma oportuna a los servicios, independientemente de su lugar de residencia. Las entidades territoriales, las EPS, las IPS y el Instituto Nacional de Cancerología serán responsables de la implementación, monitoreo y evaluación del plan en sus respectivas jurisdicciones.

El Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035 reemplaza la ruta adoptada en 2013 y busca responder a los desafíos actuales para garantizar una atención integral y oportuna a los pacientes con cáncer en Colombia, priorizando la equidad y la calidad en todo el sistema de salud.

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