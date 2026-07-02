Germán Lizárraga anuncia la muerte de su hija a los 44 años: ¿qué le pasó a Yolanda Lizárraga Félix?

El músico Germán Lizárraga confirmó la muerte de su hija Yolanda Lizárraga Félix. (Instagram: Germán Lizárraga)

El mundo del regional mexicano se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Yolanda Lizárraga Félix, hija del músico y compositor sinaloense Germán Lizárraga, fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa y una de las figuras más importantes de la música de banda en México. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del artista, donde familiares, amigos y seguidores expresaron sus condolencias.

Aunque en algunos reportes iniciales se mencionó una edad distinta, la información difundida por allegados y medios locales señala que Yolanda Lizárraga falleció a los 44 años. Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas del deceso.

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La agrupación Banda Estrellas de Sinaloa emitió un mensaje para acompañar a su fundador en este momento de duelo.

“Hoy como familia Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, nos unimos al profundo dolor de nuestro querido Germán Lizárraga y de toda su familia por el sensible fallecimiento de su hija, Yolanda Lizárraga Félix”.

El comunicado agregó: “Acompañamos este difícil momento con todo nuestro cariño, respeto y solidaridad, deseando que encuentren la fortaleza y la paz necesarias para sobrellevar esta irreparable pérdida”.

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Agrupaciones de regional mexicano lamentaron el deceso de Yolanda Lizárraga. (Instagram: Germán Lizárraga)

¿Qué le pasó a Yolanda Lizárraga Félix?

Hasta este momento, no existe información oficial sobre la causa de muerte de Yolanda Lizárraga Félix. Diversas publicaciones en redes sociales sugieren que el fallecimiento habría ocurrido de manera inesperada.

Una de sus amigas cercanas compartió un mensaje de despedida en el que manifestó su sorpresa por la noticia:

“Amiga de mi corazón qué dolor tan grande saber de tu partida, sigo sin creerlo, eras una persona con tanta luz, tanta alegría y con tantas ganas de vivir, mi corazón está roto, siempre estarás en mi corazón y mi memoria”.

De acuerdo con reportes difundidos en medios locales de Sinaloa, sus restos serían velados este miércoles en una funeraria de Mazatlán, aunque la familia no ha emitido un posicionamiento adicional sobre los servicios funerarios.

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¿Quién era Yolanda Lizárraga Félix?

Yolanda Lizárraga Félix era una de los tres hijos de Germán Lizárraga. De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, durante los últimos años se desempeñó profesionalmente en el sector asegurador, colaborando con GNP Seguros. A diferencia de su padre, Yolanda no desarrolló una carrera artística dentro del regional mexicano.

En una entrevista concedida en 2021, Germán Lizárraga reveló que ninguno de sus hijos decidió dedicarse a la música: “Mi hijo falleció y mis dos hijas, una es secretaria y la otra está trabajando en un banco, tiene un puesto muy importante”.

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La noticia también provocó reacciones entre integrantes de la reconocida dinastía musical sinaloense. Jorge “Sawey” Lizárraga, sobrino del fundador de Banda Estrellas de Sinaloa, escribió: “Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz prima”.

Yolanda Lizárraga Féliz posa sonriente para una foto en un entorno con vegetación. (Facebook)

La dolorosa pérdida que marcó anteriormente a Germán Lizárraga

La muerte de Yolanda se suma a otra tragedia familiar que el músico había compartido públicamente años atrás: el asesinato de su hijo mayor.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el intérprete recordó aquel episodio: “Fue algo muy difícil para mí, son épocas que tuve en mi vida, finalmente, mi hijo falleció”.

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El músico añadió: “Tuvo un problema muy grande y lo mataron porque era muy enamorado, seguramente, él tenía otra mujer. Hoy tengo nietos, parece que hubo un enfrentamiento ahí, nunca he querido investigar”.

Según relató, el fallecimiento de su hijo ocurrió en 1995, un golpe que posteriormente se sumó a la pérdida de sus padres.

Con más de seis décadas de trayectoria, Germán Lizárraga es considerado una de las figuras más influyentes de la música sinaloense, reconocido como compositor, clarinetista, director artístico y fundador de la Escuela de la Tambora Sinaloense, además de ser heredero directo del legado musical de la histórica Banda El Recodo.

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