Hoteles fragmentados: la experiencia en hospedajes de lujo repartidos por toda una ciudad

Los hoteles fragmentados, cuyos espacios están distribuidos en una ciudad, pueden convertirse en un recorrido en sí mismo

Puede que al llegar no tengas un botones. Es posible que el equipaje lo lleves con vos hasta el portavalijas en el placard del cuarto. No será necesario un check-in formal, a la vieja usanza. El trago de bienvenida te va a esperar dentro y te lo vas a servir solo. Pero, frente a todas esas particularidades que pueden parecer lejanas de un proyecto 5 estrellas, vas a ser dueño de tu espacio como un habitante más de la ciudad, sin perder los atributos de diseño, servicio, lujo y exclusividad. Los hoteles que dispersaron sus habitaciones, y que ya no las montan una sobre otras o a lo largo de pasillos interminables, crearon una nueva tendencia que, en medio de la pandemia, cuando el mundo del turismo emerge de la hibernación, se transforman en una nueva estrella en la temporada de volver al ruedo de los viajes.

Como una especie de experiencia de matrioska, los hoteles fragmentados invitan a hacer un viaje al interior de sí mismos. Sus espacios, distribuidos en una ciudad, tomando un pueblo, poniendo en valor viejas riquezas arquitectónicas, con vistas colosales y experiencias muy personales, pueden convertirse en un recorrido en sí mismo que invita a pasear por sus muchas habitaciones personales en un recorrido que enaltece los conceptos que la pospandemia anunciaba como deseables: sostenibilidad, urbanismo responsable, creatividad, protección al espacio, reactivación económica, difusión de culturas regionales.

Con la historia a cuestas

Los Albergo Diffuso son un concepto innovador de hotelería que se lanzó en Italia a principios de los años 80 como un medio para revivir pequeños pueblos y centros de ciudades históricos, fuera de las rutas turísticas habituales. Estos hoteles dispersos convierten en una comunidad única a varios edificios históricos.

La idea fue propuesta por el consultor turístico Giancarlo Dall’Ara, quien reformó el modo de introducir a Italia en el circuito de turismo internacional. Para integrarse en un hotel fragmentado, las partes debían contemplar cuatro condiciones: ser dirigidos por un propietario individual y brindar los servicios normales del hotel; deben contar con habitaciones distribuidas en edificios rehabilitados existentes en centros históricos; tener un área de recepción central con comida disponible y ser parte de una comunidad genuina para que los huéspedes puedan ser partícipes activos de la vida local . Una idea inteligente para reactivar economías adormecidas y conservar patrimonios complejos de mantener.

Monteverdi es una aldea en la Toscana convertida en hotel

Monteverdi es un ejemplo perfecto. Se trata de una aldea en la Toscana reconvertida en hotel. Su concepción se construye como un lugar para vivir la vida de manera plena, profunda y rica. Un lugar para experimentar lo mejor en hospitalidad, diseño, arquitectura, arte, música, comida y vino, todo en la prístina y atemporal campiña toscana de sus sueños. Un pueblo medieval en la cima de una colina.

Desde los canales de Ámsterdam

Un proyecto holandés que apostó a los valores culturales. Sweets Hotels reúne en un mismo concepto la recuperación del espacio público de su capital, la sustentabilidad en la reinterpretación de muchos de los puentes de Ámsterdam y el amor inagotable por el diseño que se expresa en una de las ciudades más vanguardistas de Europa . Sus 28 habitaciones están sembradas por toda la ciudad, un detalle no menor a la hora de encontrar una forma simpática de vivir los barrios desde sus entrañas.

El proyecto le pertenece al estudio de arquitectura Space&Matter, bajo la idea rehabilitar las casas-puente, unas pequeñas construcciones que usaban en el pasado los controladores del tráfico fluvial de los canales de la ciudad, quienes funcionaban a modo de semáforo marítimo. La casa más antigua de esta saga fue construida en 1673, en tanto la más nueva es de hace apenas 12 años. Estas viviendas y espacios de trabajo han sido preservadas por las autoridades locales como patrimonio industrial de la ciudad, una protección que perdió vigencia en el año 2012, momento en que el estudio presentó la idea de un hotel disperso al ayuntamiento.

Como una ciudad de avanzada, dispuesta a conservar los espacios dándoles una nueva vida, las 28 habitaciones proyectadas pondrán en valor otras tantas casas puentes. Ya inauguraron 11 de ellas que funcionan con vistas a los canales y la vida cotidiana.

Sweets Hotels reúne en un mismo concepto la recuperación del espacio público de Ámsterdam, la sustentabilidad en la reinterpretación de muchos de los puentes de la ciudad y el amor por el diseño que se expresa en una de las ciudades más vanguardistas de Europa

Para el diseño interior, se respetaron estructuras y artistas y proveedores locales. Las primeras piezas ya recibieron decenas de premios. Curiosamente, muchos de los turistas son locales que aprecian la posibilidad de recuperar vistas históricas de su ciudad.

Digno de un premio

Una estancia en el Pulitzer es un descubrimiento histórico con un largo e ilustre legado que se remonta a la Edad de Oro. El hotel está ubicado dentro de 25 casas restauradas de los siglos XVII y XVIII que una vez prepararon el escenario para prósperos acuerdos comerciales entre comerciantes y representaron la vida barroca y extravagante de los aristócratas holandeses.

La idea le pertenece a Peter Pulitzer, nieto del creador del Premio Pulitzer, quien en los años 60 se hizo de las primeras 11 casas que fueron fundacionales para su hotel fragmentado de hoy. Esas 11 piezas iniciales pertenecen a los barrios de Prisengracht y Keizersgrach.

Peter Pulitzer se adhirió a un simple lema: “La casa de tu vecino se vende una sola vez”. Aprovechó todas las oportunidades que pudo para expandir su imperio en Ámsterdam. En el transcurso de 30 años, el hotel pasó de 11 casas restauradas en el canal a 25. Pulitzer Ámsterdam continúa recolectando elementos que se suman a su carácter único y vibrante: el intrincado laberinto de casas históricas, el restaurante exclusivo, los jardines y los conciertos flotantes anuales en Prinsengracht, todos hechos que intentan conservar un valioso espíritu cultural.

El hotel Pulitzer está ubicado dentro de 25 casas restauradas de los siglos XVII y XVIII

Revivir una aldea

Chipre tiene una enormidad de encantos para seducir, pero sus vecinas la dejan a pie concentrando muchos de los visitantes. Como ocurrió en muchas otras localidades del mundo, e inspirándose en los Albergo Diffusso, John Papadouris emigró para desarrollar su vida profesional y pasó décadas trabajando en el extranjero. Sin embargo, decidió regresar a su amada pero olvidada aldea de la infancia, Kalopanayiotis, en las montañas Troodos, de Chipre, e impulsar un proyecto de restauración para preservar la cultura y el estilo de vida de la montaña. Comenzó con Casale Panayiotis.

Kalopanayiotis ha atraído durante siglos a visitantes y peregrinos, y en la historia más reciente fue una comunidad construida en torno a la agricultura, la tierra y las industrias artesanales. Sin embargo, el siglo XX experimentó un drenaje, ya que la gente abandonó sus aldeas para buscar trabajo en las ciudades y en el extranjero.

Ahora, c on 41 habitaciones en 7 casas en todo el pueblo, así como cafés y restaurantes, los aldeanos se han inspirado a invertir en su propia comunidad, restaurando sus hogares y abriendo pequeñas empresas, preservando su cultura y estilo de vida montañeses .

Hay muchos futuros proyectos: se están restableciendo viñedos, regenerando huertos y restaurando edificios históricos.

Casale Panayiotis, una propuesta en Chipre que atrae a turistas diversos

Little Suiza

El pueblo más pequeño de Suiza, Corippo, situado en el Valle de Verzasca, en la región italiana del Tesino, que contaba con apenas 12 habitantes al inicio del proyecto, se convirtió en un hotel con el fin de revitalizar la localidad.

Situado en medio de un paraje montañoso, el pueblo cuenta con una plaza central rodeada por una pequeña casa, un albergue y la iglesia de la Virgen del Carmelo, y alberga una gran cantidad de casas típicas rústicas que estaban abandonadas. El proyecto, apoyado por organismos públicos, pero también por particulares, costó casi 5,5 millones de euros. Este hecho ha permitido revitalizar el lugar alcanzando ya una población permanente de 300 personas.

La recepción se encuentra en el restaurante del pueblo, el vestíbulo en la plaza, las pequeñas calles son los pasillos y las casas, del siglo XIX, son las habitaciones del hotel.

En el restaurante se sirven especialidades de Tesino, minestrone, polenta y carnes estofadas, quesos y embutidos. Una cocina alpina, con especialidad basada en pasta con papas y cebolla.

Corippo, situado en el Valle de Verzasca, en Suiza

Con el protagonismo de los actores

Uno de los más célebres hijos de Hong Kong es el director de cine Wong Kar-wai, dueño de un estilo estilizado que ama filmar sin guion, exigiendo a sus figuras que estén a la altura del proyecto en su creatividad y composición. El área de Conservación del Paisaje Cultural de Xuhui-Jianguo West Road, Jianyeli, cerca de Yueyang Road, en Shanghái, puso bajo la lupa un proyecto digno de la concepción del cineasta.

Como uno de los hoteles de lujo más populares de Shanghái, Capella Shanghai Jianyeli se encuentra en el Shikumen (la puerta de piedra) más grande existente en Shanghái, un estilo arquitectónico tradicional de la ciudad que combina elementos occidentales y chinos, y que apareció en la década de 1860 .

Ese emprendimiento hotelero se convirtió en el primer resort que se compone de una suma de villas urbanas. Jianyeli fue construido originalmente por la empresa inmobiliaria francesa Foncièreet Immobilière de China en la década de 1930. Después de la restauración, ahora se compone de un hotel Capella de ultra lujo, un apartamento Capella y una galería de marcas de estilo de vida.

La propuesta está equipada con un asistente personal, el galardonado spa Auriga, un ambiente elegante y relajante de un restaurante francés con una estrella Michelin, Le Comptoir de Pierre Gagnaire, ofrece cocina francesa sencilla, simple y sin pretensiones. La rica carta de vinos pone lujo en la propuesta.

Las 55 villas varían de opciones de una a tres habitaciones. Todas incluyen un jardín privado, una sala de recreación y un balcón en el último piso , lo que permite a los huéspedes disfrutar de la arquitectura antigua de Shikumen bajo el sol.

Las Casas de la Judería, en Sevilla, suman 134 habitaciones enlazadas por 40 patios y una serie de callejuelas, laberintos y hasta túneles

La ciudad secreta dentro de Sevilla

Traspasar las puertas de este hotel, implica sumergirse en una Sevilla desconocida para muchos. Sus habitaciones, todas diferentes, se entremezclan entre ellas, a través de más de sus 40 patios, jardines, túneles y laberínticas callejuelas interiores. Su nombre, Las Casas de la Judería , le viene porque está enclavado en el antiguo barrio judío, a escasos metros de los principales monumentos de la ciudad: la Catedral, la Giralda, los Reales Alcázares, la Casa Pilatos y el Archivo de Indias, entre otros. Pasear por el interior del hotel, es volver a vivir lo que fue esta ciudad siglos atrás: fuentes, estatuas, pedestales, columnas, solerías y un buen conjunto de muebles de la época, ánforas, botijos, antiguas murallas, dan la sensación de estar en un auténtico museo.

El hotel se ha fundido con la ciudad, perdiendo sus fronteras. Se trata de 27 casas de distintos tipos y épocas: hay casas-palacios y otras más populares y algunas tienen hasta medio siglo de antigüedad. Suman 134 habitaciones enlazadas por 40 patios y una serie de callejuelas, laberintos y hasta túneles. Una joya discreta y única.

Hay una habitación considerada la joya de la corona: La Cuba. Fue estrenada por el escritor Stephen King y tiene la particularidad de que sus paredes son de cordobán (un cuero decorado con pan de oro).

