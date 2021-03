20 preguntas con Jessica Kessel, la diseñadora anti-moda

Entrevista a Jessica Kessel, la diseñadora anti-moda #Entrevista

Si hay algo que define a los zapatos y accesorios que diseña Jessica Kessel es que no están de moda. Las referencias a las tendencias actuales son sutiles, casi inexistentes, y nacen por accidente más que por intención. Para ella, el diseño es una exploración interna y no una cacería de inspiración apresurada e impersonal en Instagram y en Vogue.

Con sus accesorios Jessica nos lleva a San Francisco, a ese “Verano del Amor” del ’67 en el que los hippies tomaban las calles, a una canción de The Mamas and the Papas o de The Doors de fondo, exceso de color y la sensación de eternidad de la juventud y de los meses estivos. Diseños de espíritu rebelde que se esconden tras una fachada naive e inocente y portan, a la vez, un carácter fundamentalmente anti-moda… tal vez por ello Miuccia Prada, una joven indomable convertida en diseñadora de alta moda, es su favorita.

Jessica recibió a Infobae en su local de San Telmo, un espacio de paredes rosas y estructuras doradas que exhiben sus zapatos y accesorios, y confesó que el camino hacia donde está ahora fue indirecto, si bien sabe que siempre fue zapatera en su interior. Tras varios años de trabajar en relación de dependencia, y aprender el oficio con un maestro zapatero, comenzó a diseñar por necesidad propia: no encontraba el modelo perfecto, así que decidió hacerlo por su cuenta.

Jessica Kessel con los Gilda, uno de sus modelos favoritos.

Además de diseñar para su marca de nombre homónimo saca fotos, es asesora de nuevos proyectos y su mayor sueño es viajar por todo el mundo. Odia ocuparse de lo administrativo y la parte favorita de su trabajo es ir a la fábrica a elegir materiales para sus creaciones. Si no fuera diseñadora sería psicoanalista y su personaje de ficción favorito es Sherlock Holmes.

La conversación siguió sobre unos pequeños sillones verde pastel, rodeadas de alfombras redondas de un violeta profundo en el suelo y un gran espejo (extraño en un local de zapatos) sobre la pared. Cuadros surrealistas y adornos varios decoran en local, sobre la pared del fondo una escultura de una pantera negra llama inmediatamente la atención. Entre el ruido de autos y personas que pasaban frente a la vidriera sobre la calle Defensa, en diálogo con Infobae, Jessica nos dio su mirada de la moda y le dio un consejo a aquellos que quieran incursionar en este universo.

Jessica Kessel recibió a Infobae en su local de San Telmo y nos compartió su mirada sobre la moda.

-¿Qué haces en un día normal?

-Ningún día es normal para mí, no tengo una rutina. Hace muchos años que eso era un objetivo que tenía: no tener que seguir una rutina todos los días. Hoy, por ejemplo, es un día anormal. Voy a sacar fotos, me siento a desayunar en algún lugar que me guste por mi barrio San Telmo, visito amigues, voy al local, a fábricas, pero siempre variado.

-¿Cuál es tu diseño favorito?

-De esta temporada tengo dos.

¿Cuál es tu diseñador favorito?

-Mi diseñador favorito... hoy por hoy, podría decir Miuccia Prada.

-¿A quién te gustaría calzar?

-Sinceramente, a todas las personas que quieran usar Jessica Kessel.

-¿La moda de qué década es tu favorita?

-Años ’20 y ’60.

-¿Hace cuánto te dedicas a hacer zapatos?

-Desde el 2012.

-¿Por qué lo elegiste?

-Creo que siempre me sentí zapatera. Me gustaban mucho los zapatos, los coleccionaba, y un día me di cuenta que podía hacer los míos.

-¿Cómo empezaste?

-Empecé a estudiar con un maestro zapatero y al año decidí tener mi propia marca. En agosto del 2012 lancé mi primera colección en un showroom en mi casa.

-¿Cuál es tu personaje de ficción favorito?

-Sherlock Holmes.

-¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo?

-Ir a las fábricas es algo que disfruto un montón. Revolver cueros y elegir colores, combinaciones, hormas. Esa es la parte que más me gusta.

-¿Y la peor?

-Pagar cheques. Todo lo administrativo no lo disfruto tanto, me gusta más lo creativo.

¿Qué es algo que nunca te pondrías?

-Plataformas.

-¿Qué es lo que más te divierte de la moda?

-El concepto de la moda no sé si me divierte tanto, sí me gusta crear. Encontré haciendo zapatos una manera de expresar algo creativo que me sale, que disfruto un montón y no lo asocio tanto con la moda en sí. Veo los zapatos como un objeto de arte: algo que poder tener hoy y en diez años y usar para toda la vida. No algo que marca una tendencia, no algo que está de moda porque sí.

-¿Qué es la moda?

-Me parece un concepto muy abstracto.

-¿Cuál es tu mayor sueño?

-Conocer todo lo que pueda del mundo, viajar un montón.

-¿Qué harías si no fueras diseñadora?

-Psicoanalista.

-¿Tu material favorito?

-El cuero.

-¿Chatas o tacos?

-Tacos

-¿Forma o color?

-Color

-¿Un consejo para los que se quieran dedicar a la moda?

-Que creen, que miren hacia dentro y no tanto hacia afuera qué es lo que están haciendo los demás sino qué le mueve a cada uno.

