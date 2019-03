-Este invierno la tendencia que pisa fuerte es el animal print: es el new black; llega en su versión más moderna en diseños no convencionales. Viene a reemplazar al negro. La tecnología es distinta por lo que el resultado es otro. Este print llevado al rock en estampas, camperas, tapados, polleras largas, vestidos de noche -hasta en lentejuelas-,ya no estará sólo en las típicas prendas de animal print. Para las más osadas, lo que yo llamo 'vaquita' también invadió esta temporada.