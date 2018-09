-Inauguré mi primer boutique en 1970 y empecé a trabajar mucho. Durante 30 años le dediqué tiempo a mis colecciones y desfiles. Llegó un momento que necesitaba hacer una pausa. Al principio pensaba que me iba a dedicar a viajar, a pintar y que sería suficiente. Unos años después me di cuenta de que no me iba a dedicar sólo a eso, y que necesitaba trabajar un poco.