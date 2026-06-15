Colombia

El crecimiento económico de Colombia dejaría malas noticias al cierre de 2026: el Banco Mundial reveló la preocupante razón

Las nuevas proyecciones para el país en el contexto latinoamericano dejan en evidencia los retos en productividad y mercado laboral, mientras otras economías de la región logran mejores perspectivas de expansión

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Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa
Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa

Las nuevas previsiones de crecimiento económico para Colombia vuelven a focalizar la atención en el desempeño nacional dentro de América Latina. La revisión más reciente sitúa al país entre las economías con expansión más moderada de la región, con perspectivas afectadas por la desaceleración global y múltiples factores internos.

El crecimiento económico de Colombia fue ajustado a la baja por el Banco Mundial: el país crecería por debajo del 2,6% estimado a comienzos de año. Dicha cifra lo sitúa ligeramente por encima del promedio regional para América Latina y el Caribe, pero en la mitad baja de los 16 países analizados. El informe señala la persistencia de desafíos estructurales como la caída de la inversión y un mercado laboral frágil.

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De acuerdo con la última actualización oficial, se señala que Colombia alcanzaría un crecimiento del 2,3% en 2026, inferior al aprobado en enero, pero por encima del promedio regional, de 2,2%. Para los próximos dos años se plantea:

  • 2027: la previsión se sitúa en 2,4%.
  • 2028: la expansión podría llegar hasta 2,8%.

De acuerdo con la entidad, la recuperación será gradual y, aunque la economía local superaría por poco la media latinoamericana, el país permanece lejos de los líderes regionales.

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El Banco Mundial es una organización internacional de desarrollo, compuesta por 189 países miembros, cuya misión principal es erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en el mundo - crédito Akhtar Soomro/Reuters
El Banco Mundial es una organización internacional de desarrollo, compuesta por 189 países miembros, cuya misión principal es erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en el mundo - crédito Akhtar Soomro/Reuters

Colombia ocuparía el puesto 11 en el listado de 16 economías regionales por tamaño de crecimiento estimado, según los análisis disponibles. La tendencia refleja la desaceleración nacional frente al avance que mostraron otras economías antes de la pandemia del covid-19. De acuerdo con los expertos, el ciclo de crecimiento lento podría mantenerse durante los próximos años.

El desempeño de Colombia frente a América Latina

América Latina y el Caribe tendrían un crecimiento regional de 2,2% en 2026, una décima menos que el año anterior, lo que refleja la fragilidad de la demanda interna y el impacto de la economía mundial. Se prevé que el PIB global aumente 2,5% ese mismo año.

El contexto regional establece notables diferencias para el crecimiento en 2026:

  • Brasil: 1,9%.
  • México: 1,3%.
  • Argentina: 3,6% en el periodo 2026-2028, impulsada por las exportaciones, pero limitada por políticas monetarias y fiscales.
  • Chile y Perú: se beneficiarían parcialmente de mejores precios de los metales, aunque la mayoría de los países enfrenta presiones por energía costosa e inflación.
El Banco Mundial estima que el crecimiento económico de Colombia será de 2,2% en 2026 - crédito Banco Mundial
El Banco Mundial estima que el crecimiento económico de Colombia será de 2,2% en 2026 - crédito Banco Mundial

El informe atribuye el estancamiento regional a factores como la subida de los precios del petróleo, mayor endeudamiento y crecientes tensiones en Oriente Medio. América Central y el Caribe, importadores de energía, siguen siendo vulnerables ante cambios globales, y solo las remesas y la demanda interna relativamente estable permiten sostener el avance. La creación de empleo formal sigue creciendo de forma débil.

Por qué Colombia crece menos: causas y perspectivas

El ritmo de crecimiento moderado en Colombia obedece a causas internas y externas. Dentro de los elementos principales se señala la caída en la inversión extranjera directa, que representaba cerca de 26% del PIB antes del actual gobierno y fue inferior a 14% en 2025, según el analista Mateo Amaya. Dicha inversión, clave para el desarrollo, se vio afectada por la pérdida de confianza, la inflación persistente y políticas restrictivas.

La economía nacional también se enfrenta a tasas de interés elevadas y menor dinamismo interno. El fortalecimiento de los precios petroleros beneficia a Colombia, pero al mismo tiempo dificulta el escenario para los países dependientes de importaciones energéticas. En el entorno regional, el país registra una trayectoria apenas por encima del promedio, pero lejos de los ritmos observados en ciclos anteriores.

De igual forma, el informe del banco insiste en que los retos estructurales persisten, en especial, en la productividad y en el mercado laboral, lo que dificulta el potencial de crecimiento en el mediano plazo. La inversión privada y el impulso empresarial se presentan como motores fundamentales para revertir la tendencia.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane registró un crecimiento anual de 3,98% en marzo (en su serie original) frente al mismo mes del año anterior - crédito Dane
El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane registró un crecimiento anual de 3,98% en marzo (en su serie original) frente al mismo mes del año anterior - crédito Dane

Desafíos y perspectivas para el crecimiento colombiano

Para los próximos años, las previsiones apuntan a una expansión de 2,4% en 2027 y hasta 2,8% en 2028, acompañada de una paulatina mejora de las condiciones globales y la política monetaria. Según el análisis, “se espera que la inversión sea un motor importante de la recuperación a mediano plazo, acelerándose durante 2027-28 a medida que la flexibilización de la política monetaria cobre impulso”.

El documento concluye que, pese a la expectativa de recuperación, el país enfrenta limitaciones relevantes. Persisten obstáculos como la débil creación de empleo formal, el alto nivel de informalidad y un crecimiento modesto de los ingresos, factores que impactan en la productividad, el consumo y las posibilidades de reducción de la pobreza.

El futuro del crecimiento económico colombiano, por tanto, dependerá del entorno internacional, la gestión de su política monetaria y la capacidad para atraer inversión y reforzar el sector laboral formal, aspectos centrales para mejorar el bienestar de la población.

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