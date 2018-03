Al ritmo de "Harder, better, faster, stronger" de Daft Punk y Kanye West, remixado con el sonido de los autos de carrera, Gigi Hadid abrió el desfile en un look de pantalón y crop top en piel azul rey, inspirado en el uniforme de los pilotos de F1, seguida por su hermana Bella en un look deportivo. Desfilaron también Lucky Blue Smith, Winnie Harlow, Hailey Baldwin, Christian "King" Combs, Cordell Broadus, Audrey Hilfiger, Julian Ocleppo, Hannah Ferguson, Joan Smalls, Sora Choi y Josephine Skriver.