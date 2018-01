"У неё нет выпадения волос (АГА) она всех обманывает😱!" Спасибо вам, доброжелатели, это лучший показатель того, что стимулирующая схема подобрана правильно! – Бывает ли мне лень ухаживать за волосами? Сейчас речь идёт о этапе стимуляции. Это тот период, где я четыре месяца каждый день использую различные средства для поддержания красоты своих волос. Я уже неоднократно рассказывала, что волосы склонны у меня к выпадению, поэтому я вынуждена ухаживать за своими волосами. Мне бывает лень только в том случае, если я устала в течение дня. Ранее я все процедуры оставляла на вечер, но очень часто пропускала их. Сегодня же я всё делаю в первой половине дня и уход за собой только приносит мне удовольствие, ощущение того, что делаешь себя лучше, особенно когда видишь результат. Да, стимуляция роста волос это совсем небыстрый процесс и хотелось бы результат увидеть уже спустя 2 недели, но так не бывает. Кому-то требуется гораздо большее количество времени, у меня лили курс поддерживающий) – А как у вас дела обстоят с уходом за собой? Доводите дело до конца или же не хватает терпения?🙈

