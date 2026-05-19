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“Los vamos a derrotar y a jubilar”: Abelardo de la Espriella arremetió contra Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro

El candidato presidencial lanzó fuertes críticas contra el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle durante un evento político en la capital vallecaucana

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Abelardo de la Espriella - El candidato presidencial lanzó fuertes críticas contra el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle durante un evento político en la capital vallecaucana | REUTERS/Luisa González
Abelardo de la Espriella - El candidato presidencial lanzó fuertes críticas contra el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle durante un evento político en la capital vallecaucana | REUTERS/Luisa González

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó duras críticas contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, durante un evento político realizado en la capital vallecaucana.

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria marcó distancia de ambos dirigentes y aseguró que su proyecto político buscará derrotar a sectores tradicionales de poder en la región.

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“A ustedes también los vamos a derrotar y los vamos a jubilar”, afirmó De la Espriella frente a sus seguidores.

Abelardo De La Espriella afirmó tener el alma rota por el asesinato a dos líderes de su campaña - crédito Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella - crédito Abelardo De La Espriella

Abelardo cuestionó la situación de Cali

Durante su intervención, el candidato presidencial se refirió directamente al alcalde Alejandro Eder y aseguró que la ciudad atraviesa una profunda crisis de seguridad y orden público.

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Según expresó De la Espriella, Cali enfrenta una situación compleja y responsabilizó a la administración local por el deterioro de la capital del Valle del Cauca.

“Tiene a la ciudad sumida en su peor crisis”, manifestó el aspirante presidencial durante el evento político.

El abogado también habló sobre los problemas de inseguridad y afirmó que su propuesta política busca recuperar la tranquilidad en la región.

“En la era del tigre, Cali será la capital de la alegría y no del miedo, porque va a regresar la seguridad para el pueblo”, sostuvo.

También lanzó mensaje contra Dilian Francisca Toro

El candidato igualmente envió un mensaje político a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

- crédito @Mineducacion/X
- crédito @Mineducacion/X

Durante su discurso aseguró que la mandataria departamental estaría respaldando “a la otra candidata”, en referencia a la aspirante presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Aunque no profundizó en mayores detalles, De la Espriella dejó clara su distancia política tanto de la gobernadora como de sectores tradicionales del departamento.

Las declaraciones se produjeron en medio de la intensa agenda política que adelantan los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

Habló del estallido social y prometió recuperar Cali

En otro de los apartes de su discurso, De la Espriella se refirió a las protestas registradas durante el estallido social y aseguró que no permitirá nuevos hechos de violencia en Cali y el Valle del Cauca.

“Aquí donde empezaron a dividirnos, nos vamos a volver a unir, porque la patria milagro empieza en el Valle”, expresó.

La Administración Distrital busca aliviar la carga económica y fomentar el pago efectivo del impuesto predial en beneficio del progreso de Cali - crédito Colprensa
Alcaldía de Cali - Alejandro Eder | crédito Colprensa

El candidato presidencial insistió en que la región tiene un papel clave dentro de su proyecto político y destacó la importancia económica y social del departamento para Colombia.

Además, lanzó una advertencia contra quienes participen en actos violentos o vandálicos en la ciudad.

“No lo voy a permitir. Los que quieran destruir a Cali y al Valle sabrán el 7 de agosto lo duro que muere el tigre”, afirmó.

El candidato prometió una “Cali cívica y segura”

Al cierre de su intervención, De la Espriella envió un mensaje dirigido a los habitantes de Cali y del Valle del Cauca.

El candidato aseguró que buscará recuperar la imagen de la ciudad y fortalecer temas relacionados con seguridad, emprendimiento y desarrollo económico.

“En nuestra era volverá la Cali cívica, segura, emprendedora, pujante, alegre y apasionante”, expresó.

También insistió en que el Valle del Cauca sigue siendo una región estratégica para el país y aseguró que su proyecto político buscará impulsar cambios en materia de orden público y desarrollo regional.

Las declaraciones del candidato presidencial se producen en medio de un ambiente electoral marcado por fuertes confrontaciones políticas entre distintos sectores y aspirantes a la Presidencia.

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