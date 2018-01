La médica dermatóloga Agustina Vila Echague es miembro de la American Society for Laser in Medicine and Surgery (ASLMS) y dijo a Infobae que "dentro de los tratamientos ideales para renovar la piel está la ozonoterapia" y explicó: "El ozono es uno de los oxidantes más potentes; el tercero en la escala química. Al administrarlo en las dosis y formas adecuadas se desencadena un shock oxidativo que se utiliza, entre otras cosas, para proteger de los rayos UV, el cáncer, la esclerosis múltiple y los procesos autoinmunes e inflamatorios, entre otros".