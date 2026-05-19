Colombia

Acusan formalmente a Álex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami: quedará detenido sin posibilidad de fianza

El señalado testaferro de Nicolás Maduro enfrentará cargos relacionados con lavado de dinero y presuntas operaciones financieras irregulares

Guardar
Google icon
Alex Saab - Dictadura - Nicolás Maduro
El barranquillero fue extraditado a Estados Unidos, en donde afrontará un proceso por lavado de dinero - crédito Visuales IA

El empresario colombo-venezolano Álex Saab fue acusado formalmente por lavado de dinero en una corte federal de Miami y permanecerá detenido sin posibilidad de fianza mientras avanza el proceso judicial en Estados Unidos.

Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, aterrizó este fin de semana en territorio estadounidense luego de haber sido deportado oficialmente desde Venezuela, en medio de una colaboración entre ambos gobiernos tras la caída del régimen chavista.

PUBLICIDAD

Según información conocida por Revista Semana, el empresario se presentó ante una corte del Distrito Sur de Florida, donde enfrentará cargos relacionados con lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras y ocultamiento del origen de fondos.

Alex Saab en Caracas (Venezuela) | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo
Alex Saab en Caracas (Venezuela) | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

Saab permanecerá detenido en Estados Unidos

La jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que Saab permanezca bajo custodia hasta el próximo 24 de junio, fecha prevista para una nueva audiencia dentro del proceso.

PUBLICIDAD

Según las autoridades estadounidenses, el empresario no tendrá derecho a fianza mientras avanzan las investigaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares.

Álex Saab ya había enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos en años anteriores por supuestos esquemas de corrupción y enriquecimiento ilícito ligados al régimen venezolano.

En 2020 fue detenido y posteriormente extraditado a territorio estadounidense durante la administración de Joe Biden.

Investigaciones apuntan a contratos y red financiera internacional

Las autoridades norteamericanas sostienen que Saab habría construido una compleja red internacional de negocios y movimientos financieros vinculados con contratos estatales venezolanos.

Las investigaciones mencionan operaciones relacionadas con los CLAP, negocios petroleros, exportaciones y transacciones hechas a través de compañías registradas en Panamá, Hong Kong y otros países.

Además, los organismos judiciales estadounidenses apuntan a la participación de empresarios, abogados, familiares y socios cercanos dentro de esa estructura financiera.

El caso de Saab ha sido considerado uno de los expedientes más sensibles relacionados con presuntas redes de corrupción y lavado de activos vinculadas al chavismo.

Saab había sido liberado tras intercambio de prisioneros

Aunque Saab ya había sido procesado en Estados Unidos, en 2023 recuperó la libertad tras un intercambio de prisioneros acordado entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

Después de regresar a Venezuela, fue nombrado por Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional.

Sin embargo, la situación política cambió drásticamente tras el derrocamiento de Maduro a comienzos de este año, luego de una operación encabezada por el Gobierno de Donald Trump.

Tras ese escenario político, Saab terminó siendo deportado nuevamente a Estados Unidos para responder ante la justicia norteamericana.

Delcy Rodríguez defendió la deportación

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre la decisión de deportar a Saab y aseguró que la medida obedeció a los intereses del país.

Delcy Rodríguez justificó la deportación de Álex Saab
Delcy Rodríguez justificó la deportación de Álex Saab

Rodríguez ha sido una de las figuras que asumió el control político venezolano tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La deportación del empresario generó múltiples reacciones tanto en Venezuela como en Estados Unidos, debido a la relevancia política y judicial que ha tenido Saab en los últimos años.

El caso sigue generando impacto internacional

El expediente judicial contra Saab continúa siendo observado por distintos gobiernos y organismos internacionales debido a sus conexiones con altos funcionarios del chavismo.

En los últimos años, el empresario fue señalado por Washington como uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro.

Mientras avanzan las audiencias en Miami, las autoridades estadounidenses continúan recopilando información sobre presuntas operaciones financieras y contratos estatales vinculados al empresario colombo-venezolano.

Hasta el momento, la defensa de Saab no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión judicial adoptada en Florida.

Temas Relacionados

Álex SaabEstados UnidosLavado de dineroNicolás MaduroColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinatos contra personas LGBTIQ+ aumentaron 63 % en Colombia: hay un caso cada 32 horas

Un informe de Caribe Afirmativo alertó por el incremento de homicidios contra integrantes de esta población durante 2025

Asesinatos contra personas LGBTIQ+ aumentaron 63 % en Colombia: hay un caso cada 32 horas

Pilas: Así rotará el pico y placa en Medellín este martes

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Medellin este martes

Pilas: Así rotará el pico y placa en Medellín este martes

Cali: Pico y Placa para este martes 19 de mayo

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cali

Cali: Pico y Placa para este martes 19 de mayo

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este martes 19 de mayo

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Villavicencio este martes

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este martes 19 de mayo

Cartagena: Pico y Placa para este martes 19 de mayo

Esto le interesa si va a manejar en la Cartagena hoy martes

Cartagena: Pico y Placa para este martes 19 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

Juanes dedicó romántico video a su esposa Karen Martínez y les llovieron críticas: “La pareja que ha sabido superar cachos”

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Deportes

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, habla del partido ante Platense por Libertadores: “Dependemos de nosotros mismos”

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, habla del partido ante Platense por Libertadores: “Dependemos de nosotros mismos”

Envigado venció a Deportes Quindío y clasificó a la final del Torneo BetPlay 2026-1: este será su rival

Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo: la historia del golpe contra Colombia en 2014 que pudo terminar con su carrera

Jhon Durán estuvo presente en el partido Envigado vs. Quindío: se uniría a la concentración de la selección Colombia

Giovanny Urshela se retiró del béisbol profesional: este es su legado