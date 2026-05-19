Acusan formalmente a Álex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami: quedará detenido sin posibilidad de fianza

El barranquillero fue extraditado a Estados Unidos, en donde afrontará un proceso por lavado de dinero - crédito Visuales IA

El empresario colombo-venezolano Álex Saab fue acusado formalmente por lavado de dinero en una corte federal de Miami y permanecerá detenido sin posibilidad de fianza mientras avanza el proceso judicial en Estados Unidos.

Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, aterrizó este fin de semana en territorio estadounidense luego de haber sido deportado oficialmente desde Venezuela, en medio de una colaboración entre ambos gobiernos tras la caída del régimen chavista.

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Según información conocida por Revista Semana, el empresario se presentó ante una corte del Distrito Sur de Florida, donde enfrentará cargos relacionados con lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras y ocultamiento del origen de fondos.

Alex Saab en Caracas (Venezuela) | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

Saab permanecerá detenido en Estados Unidos

La jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que Saab permanezca bajo custodia hasta el próximo 24 de junio, fecha prevista para una nueva audiencia dentro del proceso.

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Según las autoridades estadounidenses, el empresario no tendrá derecho a fianza mientras avanzan las investigaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares.

Álex Saab ya había enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos en años anteriores por supuestos esquemas de corrupción y enriquecimiento ilícito ligados al régimen venezolano.

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En 2020 fue detenido y posteriormente extraditado a territorio estadounidense durante la administración de Joe Biden.

Investigaciones apuntan a contratos y red financiera internacional

Las autoridades norteamericanas sostienen que Saab habría construido una compleja red internacional de negocios y movimientos financieros vinculados con contratos estatales venezolanos.

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Las investigaciones mencionan operaciones relacionadas con los CLAP, negocios petroleros, exportaciones y transacciones hechas a través de compañías registradas en Panamá, Hong Kong y otros países.

Además, los organismos judiciales estadounidenses apuntan a la participación de empresarios, abogados, familiares y socios cercanos dentro de esa estructura financiera.

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El caso de Saab ha sido considerado uno de los expedientes más sensibles relacionados con presuntas redes de corrupción y lavado de activos vinculadas al chavismo.

Saab había sido liberado tras intercambio de prisioneros

Aunque Saab ya había sido procesado en Estados Unidos, en 2023 recuperó la libertad tras un intercambio de prisioneros acordado entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

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Después de regresar a Venezuela, fue nombrado por Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional.

Sin embargo, la situación política cambió drásticamente tras el derrocamiento de Maduro a comienzos de este año, luego de una operación encabezada por el Gobierno de Donald Trump.

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Tras ese escenario político, Saab terminó siendo deportado nuevamente a Estados Unidos para responder ante la justicia norteamericana.

Delcy Rodríguez defendió la deportación

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre la decisión de deportar a Saab y aseguró que la medida obedeció a los intereses del país.

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Delcy Rodríguez justificó la deportación de Álex Saab

Rodríguez ha sido una de las figuras que asumió el control político venezolano tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La deportación del empresario generó múltiples reacciones tanto en Venezuela como en Estados Unidos, debido a la relevancia política y judicial que ha tenido Saab en los últimos años.

El caso sigue generando impacto internacional

El expediente judicial contra Saab continúa siendo observado por distintos gobiernos y organismos internacionales debido a sus conexiones con altos funcionarios del chavismo.

En los últimos años, el empresario fue señalado por Washington como uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro.

Mientras avanzan las audiencias en Miami, las autoridades estadounidenses continúan recopilando información sobre presuntas operaciones financieras y contratos estatales vinculados al empresario colombo-venezolano.

Hasta el momento, la defensa de Saab no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión judicial adoptada en Florida.