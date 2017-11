Holly Golightly baja de un taxi. Con un little black dress de Givenchy, una gargantilla de perlas y unos lentes oscuros, el personaje interpretado por la icónica actriz Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's –film de Blake Edwards basado en la obra de Truman Capote– admira la vidriera repleta de joyas mientras disfruta de un desayuno. Era un hábito cotidiano que la llevaba a un mundo eterno de fantasías. Con el tiempo, se convirtió en una tradición de los turistas que arribaban a la Gran Manzana y posaban frente a la icónica tienda de la Quinta Avenida de Tiffany & Co, quizás con una rosquilla, un bagel y un café en mano.